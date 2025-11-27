İngiltere'de elektrikli araçlara "yol vergisi": Kilometre başına ödeme yapılacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör İngiltere hükümeti, elektrikli araç teşvikleri için ek 1,3 milyar sterlin ayırmayı ve programı 2030 yılına kadar uzatmayı planladığını duyurdu. Aynı zamanda 2028’den itibaren elektrikli araç ve şarj edilebilir hibritlere kilometre başına yeni bir vergi uygulanacak.

Geçen hafta bazı medya kuruluşları, sızdırılan bilgilere dayanarak hükümetin EV teşviklerine ek bütçe ayırmayı planladığını duyurmuştu. Resmî bütçe planı sunulduğunda bu bilgi doğrulanmış oldu: Yaz döneminde 2025–2028/2029 mali yılı için 650 milyon sterlin ayrılmıştı, yeni ekleme ile toplam teşvik bütçesi 2 milyar sterlinin biraz altına çıkıyor. Ayrıca şarj altyapısı için de 200 milyon sterlinlik ek destek sağlanacak.

Şu anda İngiltere, liste fiyatı 37 bin sterline kadar olan elektrikli araçlara araç başına 3.750 sterline kadar teşvik sağlıyor. Yeni ek bütçe ile bu desteklerin miktarı ve süresi artırılacak ancak detaylar henüz netleşmiş değil. Şarj altyapısı ve kurumsal elektrikli araç filoları da teşviklerden yararlanacak. Vergi avantajları ile şarj noktalarının kurulumu daha cazip hâle gelecek.

Teşviklerin yanı sıra 2028’den itibaren tüketiciler yeni kilometre bazlı bir vergi olan Electric Vehicle Excise Duty (eVED) ile karşılaşacak. Elektrikli araç sahiplerinin yıllık maliyeti ortalama 276 sterlin artacak. Şarj edilebilir hibrit sahipleri de bu vergiden etkilenecek ancak halihazırda benzin vergisine tabi oldukları için etkisi biraz daha düşük olacak.

Kilometre bazlı vergi, benzin ve dizel araçlardaki yakıt vergisinin muadili olacak. Yeni vergi; elektrikli araçlar için 3 peni/mil (1 mil= ⁓1.6 km), şarj edilebilir hibritler için 1,5 peni/mil olarak uygulanacak. Tahminlerine göre 2028/29 mali yılında hazinenin bu vergiden 1,1 milyar sterlin, 2030/31’de ise 1,9 milyar sterlin gelir elde etmesi bekleniyor.

Hükümetin açıklamasında, “Tüm araçlar yollarımızın yıpranmasına katkıda bulunuyor. Bu nedenle küçük bir kilometre başı vergi ile elektrikli araç sahipliği cazip tutulacak” ifadeleri yer aldı.

