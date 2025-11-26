2026'da Euro NCAP'e "daha katı ve daha gerçekçi" kurallar geliyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa’nın araç güvenliği otoritesi Euro NCAP, otomobillerin sürücü destek sistemlerini ve kokpit kullanılabilirliğini daha iyi değerlendirmek için test sürecinde 2009’dan bu yana yapılan en büyük değişikliği duyurdu. Yeni protokoller, araçların test edilme ve puanlanma şeklini tamamen yenileyerek güvenliği dört temel başlık altında topluyor: güvenli sürüş, kaza önleme, kaza koruması ve kaza sonrası güvenlik.

Kuruluş, değişikliklerin bir kısmının doğrudan kullanıcı geri bildirimleri üzerine yapıldığını vurguluyor. Özellikle bazı sürücü destek sistemlerinin “rahatsız edici uyarıları ve müdahaleleri” yoğun şikâyet almış durumda. Yeni kurallar 2026’da yürürlüğe girecek.

Euro NCAP, sürücü destek sistemlerinin pist koşulları dışında da beklendiği gibi çalıştığını kanıtlaması gerektiğini söylüyor. Bu nedenle 2026’dan itibaren daha yüksek güvenlik notları, sürücünün dikkat ve katılımını aktif biçimde takip eden teknolojilere verilecek.

Gerçek zamanlı olarak sürücünün performansını izleyen sistemler ekstra puan kazanacak. En yüksek notlar ise sürücünün baş ve göz hareketlerini sürekli takip eden, bu verilere göre ADAS hassasiyetini ayarlayan ve hatta uyuşturucu veya alkol etkisini algılayabilen, sürücü bayılırsa aracı güvenli şekilde durdurabilen sistemlere verilecek.

Fiziksel düğmeler önem kazanıyor

Tam Boyutta Gör Kuruluş, tüketicilerden gelen “dokunmatik ekranların dikkat dağıttığı” yönündeki yoğun geri bildirimler nedeniyle, araç kokpitlerinde sık kullanılan işlevler için fiziksel düğme bulunmasını daha fazla teşvik edecek. Euro NCAP artık kontrollerin “yerleşimi, netliği ve kullanım kolaylığı” gibi detayları da değerlendirecek.

Test sürecinin pek çok aşaması, sistemlerin gerçek hayatta ne kadar iyi çalıştığını ölçmek için yeniden düzenleniyor. Örneğin hız sınırı tanıma sistemlerinin doğruluğu artık pist yerine kamuya açık yollarda değerlendirilecek. Amaç, bu teknolojilere olan tüketici güvenini artırmak.

Kaza önleme teknolojileri için de yeni bir test programı da yolda. AEB (otomatik acil frenleme) ve şerit takip sistemleri, şehre özgü yeni senaryolar ile test edilecek. Bu senaryolarda bisikletliler ve motosikletliler de simüle edilerek gerçek kazalara daha yakın koşullar oluşturulacak. Bu sistemler yalnızca etkinlikleriyle değil, aynı zamanda ne kadar akıcı ve sezgisel çalıştıklarıyla da puanlanacak. Ani, tahmin edilemeyen müdahaleler artık puan kaybettirecek.

Kaza sonrası güvenlik kriterleri genişliyor

Euro NCAP, kaza olduktan sonra devreye giren güvenlik önlemlerine de daha fazla ağırlık verecek.

Yeni kurallara göre:

Elektrikli araçlarda kapı kolları kazadan sonra işlevini korumalı

Batarya sistemi, yangın riskini azaltacak şekilde izolasyonu doğru yönetmeli

Acil durum sistemleri, çarpışmanın ardından araçta kaç yolcu bulunduğunu kurtarma ekiplerine bildirebilmeli

