Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Opel Frontera'nın "uzun menzil" seçeneği Türkiye'de satışa sunuldu

    Frontera Elektrik'in 54 kWsa bataryaya sahip versiyonu WLTP'ye göre 408 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Yeni versiyon, GS donanım seviyesiyle Türkiye'de satışa sunuldu.

    Opel Frontera'nın 'uzun menzil' seçeneği Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Opel, kısa bir süre önce yollara çıkan Frontera’da sunduğu seçenekleri artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Opel Frontera Elektrik’e daha fazla menzil sunan yeni bir versiyon eklendi. Yeni Opel Frontera Elektrik “Uzun Menzil” modeli, GS donanım seviyesi ile 1 milyon 751 bin liradan ülkemizde satışa sunuldu.

    Opel Frontera Elektrik'in uzun menzilli versiyonu, 54 kWs batarya ile şarj molaları arasında WLTP'ye göre 408 kilometreye kadar yol kat edebiliyor. Uzun menzilli versiyonun yeniden şarj edilmesi gerektiğinde bataryası 100 kW hızlı şarj istasyonunda yarım saat içerisinde %20'den %80'e kadar doldurulabiliyor. 

    Opel Frontera'nın 'uzun menzil' seçeneği Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Frontera'nın GS donanım seviyesinde 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, gümüş boyalı koruma plakaları, karartılmış camlar, Intelli Seat koltuklar, otomatik klima, 10 inç multimedya, 10 inç dijital gösterge ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz şarj ünitesi ve otomatik kararan iç dikiz aynası gibi donanımlar dikkat çekiyor.

    Güvenlik tarafında ise aktif güvenlik freni, çarpışma riski uyarısı, sürücü dikkat uyarısı, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip yardımı, yokuş kalkış desteği, ön-arka park sensörleri  ve 130 derece geri görüş kamerası gibi özellikler yer alıyor. Isıtmalı koltuk, ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön cam ise Konfor Paketi dahilinde opsiyon olarak sunuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrikli halı altı isıtıcı zararları döndermek mi döndürmek mi puro satın al 5+1 ses sistemi tv bağlantısı resimli anlatım hapşırmak istiyorum ama hapşıramıyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C 5G
    Redmi 15C 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo ThinkPad X1
    Lenovo ThinkPad X1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum