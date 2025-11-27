Opel Frontera'nın "uzun menzil" seçeneği Türkiye'de satışa sunuldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Opel, kısa bir süre önce yollara çıkan Frontera’da sunduğu seçenekleri artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Opel Frontera Elektrik’e daha fazla menzil sunan yeni bir versiyon eklendi. Yeni Opel Frontera Elektrik “Uzun Menzil” modeli, GS donanım seviyesi ile 1 milyon 751 bin liradan ülkemizde satışa sunuldu.

Opel Frontera Elektrik'in uzun menzilli versiyonu, 54 kWs batarya ile şarj molaları arasında WLTP'ye göre 408 kilometreye kadar yol kat edebiliyor. Uzun menzilli versiyonun yeniden şarj edilmesi gerektiğinde bataryası 100 kW hızlı şarj istasyonunda yarım saat içerisinde %20'den %80'e kadar doldurulabiliyor.

Tam Boyutta Gör Frontera'nın GS donanım seviyesinde 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, gümüş boyalı koruma plakaları, karartılmış camlar, Intelli Seat koltuklar, otomatik klima, 10 inç multimedya, 10 inç dijital gösterge ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz şarj ünitesi ve otomatik kararan iç dikiz aynası gibi donanımlar dikkat çekiyor.

Güvenlik tarafında ise aktif güvenlik freni, çarpışma riski uyarısı, sürücü dikkat uyarısı, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip yardımı, yokuş kalkış desteği, ön-arka park sensörleri ve 130 derece geri görüş kamerası gibi özellikler yer alıyor. Isıtmalı koltuk, ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön cam ise Konfor Paketi dahilinde opsiyon olarak sunuluyor.

