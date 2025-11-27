Opel Frontera'nın "uzun menzil" seçeneği Türkiye'de satışa sunuldu
Frontera Elektrik'in 54 kWsa bataryaya sahip versiyonu WLTP'ye göre 408 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Yeni versiyon, GS donanım seviyesiyle Türkiye'de satışa sunuldu.
Opel Frontera Elektrik'in uzun menzilli versiyonu, 54 kWs batarya ile şarj molaları arasında WLTP'ye göre 408 kilometreye kadar yol kat edebiliyor. Uzun menzilli versiyonun yeniden şarj edilmesi gerektiğinde bataryası 100 kW hızlı şarj istasyonunda yarım saat içerisinde %20'den %80'e kadar doldurulabiliyor.
Güvenlik tarafında ise aktif güvenlik freni, çarpışma riski uyarısı, sürücü dikkat uyarısı, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip yardımı, yokuş kalkış desteği, ön-arka park sensörleri ve 130 derece geri görüş kamerası gibi özellikler yer alıyor. Isıtmalı koltuk, ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön cam ise Konfor Paketi dahilinde opsiyon olarak sunuluyor.