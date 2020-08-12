Yeni Volkswagen Golf R'ın kamuflajsız görüntüleri sızdırıldı

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Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tanıtılan sekizinci nesil Golf ailesi genişlemeye hazırlanıyor. Ailenin güçlü üyesi olarak en tepede yer alacak yeni Volkswagen Golf R’ın kamuflajsız görüntüleri ortaya çıktı.

Yeni Volkswagen Golf R’ı daha önce birçok kez pistte test edilirken görmüştük fakat ‘wilcoblok’ isimli Instagram kullanıcısının paylaştığı bu fotoğraflar performanslı modele daha net bir bakış atmamızı sağlıyor. Paylaşılan fotoğraflarda aracın büyük hava girişlerine sahip ön tamponunu, gümüş renk ayna kapaklarını, Y şekilli büyük jantlarını ve mavi kaliperlerini görebiliyoruz. Yeni Golf R’ın arka bölümünde ise dörtlü egzoz çıkışına sahip agresif bir difüzör mevcut. VW logosunun hemen altında ise ‘R’ rozeti yer alıyor.

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Yeni Volkswagen Golf R’ın iç mekanından paylaşılan fotoğraf bizlere çok bir şey göstermiyor. Ancak dokunmaya duyarlı multimedya tuşlarına sahip direksiyonun ‘R’ rozetiyle ve mavi dikişlerle süslendiğini görebiliyoruz. Vites kulakçıkları, dijital gösterge ekranı ve karbon fiber detaylar da yeni Golf R’ın iç mekanındaki özelliklerden. Burada göremediğimiz bazı diğer özellikler de R logolu spor koltuklar ve 10 inç ekrana sahip bilgi-eğlence ekranı olarak sıralanabilir.

Yeni Volkswagen Golf R’ın gücü henüz resmi olarak doğrulanmadı fakat daha önce çıkan haberler ışığında yeni Golf R’ın 333 beygir güç üreten 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli motorla gelmesini bekleyebiliriz. DSG şanzıman ve 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi de yeni Volkswagen Golf R için dile getirilen özellikler arasında.

Eğer pandemi engeline takılmazsa yeni Volkswagen Golf R'ın 2020 yılı bitmeden tanıtılması ve 2021'de yollarda olması bekleniyor.

https://www.instagram.com/wilcoblok/

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