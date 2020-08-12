Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Volkswagen Golf R'ın kamuflajsız görüntüleri sızdırıldı

    Daha önce pek çok kez pistlerde test edilirken görüntülenen yeni Volkswagen Golf R, bu kez de bir Instagram kullanıcısının paylaştığı fotoğraflarla karşımızda.
    1 hf.
    16,7b
    2
    39
    Otomobi...
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yeni Volkswagen Golf R'ın kamuflajsız görüntüleri sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tanıtılan sekizinci nesil Golf ailesi genişlemeye hazırlanıyor. Ailenin güçlü üyesi olarak en tepede yer alacak yeni Volkswagen Golf R’ın kamuflajsız görüntüleri ortaya çıktı.

    Yeni Volkswagen Golf R’ı daha önce birçok kez pistte test edilirken görmüştük fakat ‘wilcoblok’ isimli Instagram kullanıcısının paylaştığı bu fotoğraflar performanslı modele daha net bir bakış atmamızı sağlıyor. Paylaşılan fotoğraflarda aracın büyük hava girişlerine sahip ön tamponunu, gümüş renk ayna kapaklarını, Y şekilli büyük jantlarını ve mavi kaliperlerini görebiliyoruz. Yeni Golf R’ın arka bölümünde ise dörtlü egzoz çıkışına sahip agresif bir difüzör mevcut. VW logosunun hemen altında ise ‘R’ rozeti yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Volkswagen Caravelle Highline Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Nissan Qashqai kamuflajlı şekilde test edilirken görüntülendi"

    Yeni Volkswagen Golf R’ın iç mekanından paylaşılan fotoğraf bizlere çok bir şey göstermiyor. Ancak dokunmaya duyarlı multimedya tuşlarına sahip direksiyonun ‘R’ rozetiyle ve mavi dikişlerle süslendiğini görebiliyoruz. Vites kulakçıkları, dijital gösterge ekranı ve karbon fiber detaylar da yeni Golf R’ın iç mekanındaki özelliklerden. Burada göremediğimiz bazı diğer özellikler de R logolu spor koltuklar ve 10 inç ekrana sahip bilgi-eğlence ekranı olarak sıralanabilir.

    Yeni Volkswagen Golf R’ın gücü henüz resmi olarak doğrulanmadı fakat daha önce çıkan haberler ışığında yeni Golf R’ın 333 beygir güç üreten 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli motorla gelmesini bekleyebiliriz. DSG şanzıman ve 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi de yeni Volkswagen Golf R için dile getirilen özellikler arasında.

    Eğer pandemi engeline takılmazsa yeni Volkswagen Golf R'ın 2020 yılı bitmeden tanıtılması ve 2021'de yollarda olması bekleniyor.



    https://www.instagram.com/wilcoblok/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Execuvite (Melik Bey) 1 hf. en beğenilen
    Şu arabaya leş çöp diyenlere versen bu arabayı küçük dilini yutar .



    Bence güzel olmuş DSG- 2.0 TSI - 4 motion ile çok zevkli ve eğlenceli olacağı aşikar.
    Şu arabaya leş çöp diyenlere versen bu arabayı küçük dilini yutar . Bence güzel olmuş DSG- 2.0 TSI - 4 motion ile çok zevkli ve eğlenceli olacağı...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xenom (Cihan ) 1 hf. Fulcrum299
    Şu aralar hayaller de 1.2 tsi
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Logan Howlett (CHR ATL) 1 hf. yeni yorumcu
    Leş çöp
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    blacksea533 (gökhan pp) 6 gün
    Ön fardaki şu uzayan kaşı kaldırsalar bir nebze daha iyi duracak , böyle sanki hava katmaya çalışıp batıran ucuz araba modellerine benziyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haberelectro 6 gün
    Tasarımı geçelim. Şu arabaya laf atanların çoğunda bunun 1.0 motorlusu bile olmayacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    FlyingUnderpants 6 gün
    kusucam artık bu tasarımdan. 2020 oldu yahu ne gelenekmiş
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün
    Kafadan kaymak isteyenler için yapıldı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilhamcan1 1 hf.
    hayaller hayatlar diye 2 fotoğraf koysaydınız keşke
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mahmut_emmi 1 hf.
    bir VW sever olarak hiç beğenmedim. Rezalet puanım 10 üzerinden 9.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Emekkk 1 hf.
    Pörtlek gözler gibi nasıl bir tasarım bu ama arkası güzel
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RaptorFX 1 hf.
    Şunun tasarımcısı da para kazanıyor ya ne diyeyim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mert_ustaoglu (Ömer Mert Ustaoğlu) 1 hf. yeni yorumcu
    Çok kötü olmuş bence
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sametbulut67 1 hf.
    bunların tasarımı kim yapıyorsa onu biraz geliştirsinler bu ne böyle
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 2 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    16682 kez okundu.
    29 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2021 volkswagen golf r ve
    5 etiket daha yeni golf r yeni golf r tasarımı Volkswagen golf 8 Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Ünlü yönetim fonu riskten korunmak için Bitcoin satın aldı 1 hf. Elektrikli Skoda Enyaq iV'nin dış tasarımını gösteren yeni çizimler paylaşıldı 1 hf. IBM, Linux Vakfı ve Grillo küresel 'depreme karşı erken uyarı' sistemlerini tanıttılar 1 hf. Vaka sayısında yükseliş sürüyor, bugün 1200 barajı aşıldı 1 hf. Bilim Kurulu açıkladı: Okulların açılışına yeni düzenleme 1 hf. Shroud yeniden Twitch platformunda 1 hf. Nolan'ın yeni filmi Tenet için ülkemizde bilet satışları başladı 1 hf. AMD Cezanne APU’su SiSoft Sandra’da ortaya çıktı 1 hf. Rekabet Kurulu'ndan üç otomotiv şirketine soruşturma 1 hf. İddiaya göre TikTok bir güvenlik açığından yararlanarak 15 ay boyunca Android cihazların MAC adreslerini topladı 1 hf. Ada ülkesi Mauritius’ta karaya oturan tanker, korkunç bir çevre felaketine yol açtı 1 hf. Nvidia 1 Eylül’de özel bir etkinlik düzenleyecek 1 hf. 2020'nin en çok kazanan aktörleri açıklandı: İşte çılgın rakamlar 1 hf. Microsoft Surface Duo; 10 Eylül’de satışa çıkıyor 1 hf. Galaxy Note 20 Ultra ilk değişken oranlı tazeleme hızına sahip telefon 1 hf. Binance listeledi Serum 50 kat arttı 1 hf. Redmi, ilk G serisi oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor 1 hf. Bakanlık duyurdu: Araç muayene süreleri uzatıldı 1 hf. Huawei MateBook X Pro’nun Multi-Screen Collaboration özelliği nedir? 1 hf. ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunu çıkaracağını duyurdu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yeni Volkswagen Golf R'ın kamuflajsız görüntüleri sızdırıldı Sonraki Okulların açılması süreciyle ilgi yeni detaylar: Karar bugün açıklanabilir 1 hf. Bu kez de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2’den erteleme haberi geldi 1 hf. Samsung bize ne gösterdi? 18 dakikada Unpacked 2020 1 hf. HMD Global 230 milyon dolar yatırım aldı 1 hf. Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition tanıtıldı: Dünyanın seri üretim ilk saydam TV'si 1 hf. WhatsApp'a 50 kişiye kadar görüntülü konuşma özelliği getiren oda entegrasyonu tamamlandı 1 hf. Xbox Series X, Kasım ayında çıkıyor: Çıkışta birinci parti oyun yok 1 hf. Apple, ünlü yönetmen Martin Scorsese ile büyük bir anlaşma imzaladı 1 hf. Rusya'nın anti-tekel örgütü Apple'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine karar verdi 1 hf. YouTube can sıkıcı e-posta bildirimlerini sonlandıracak 1 hf. Twitter'ın hükümet karşıtı protestoların bastırılması için Belarus'ta yasaklandığı doğrulandı 1 hf. Vaka sayıları endişe vermeye devam ediyor (11 Ağustos) 1 hf. Xiaomi'nin yeni fiyat performans devi Redmi K30 Ultra tanıtıldı! 1 hf. Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı: 120 Hz ekran, 120x zoom, 120W şarj 1 hf. “WeChat yasaklanırsa iPhone satışları düşebilir” 1 hf. 99 milyon yıllık fosil karıncaların evrimine ışık tutabilir 1 hf. Bir aşı haberi de Endonezya’dan! Ülke, Covid-19 aşısını Ocak ayında üretmeye hazırlanıyor 1 hf. TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için tarih verdi 1 hf. Windows 10’un aygıt yöneticisi üzerinden sürücü indirilemeyecek 1 hf. Parayı ekran kartına yatırmak? "DH Sledge incelemesi" Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız