    Waymo, Zeekr ile yeni otonom robotaksi geliştirdi

    Waymo’nun Zeekr ile geliştirdiği özel üretim otonom taksi Zeekr RT, San Diego’da ilk kez görüntülendi. Gelişmiş sensör paketi, otomatik temizleme sistemi ve sürgülü kapılarıyla hizmete hazırlanıyor.

    Waymo, Zeekr ile yeni otonom robotaksi geliştirdi Tam Boyutta Gör

    ABD, San Diego’da Waymo’nun Zeekr ile birlikte geliştirdiği yeni otonom taksi görücüye çıktı. Şehirde gelecek yıl hizmet vermesi beklenen araç, Waymo ile Zeekr ortaklığında geliştirilen, tamamen sürücüsüz mobilite için tasarlanmış Zeekr RT modeli. Böylece San Diego, şirketin San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Atlanta ve Austin’den sonra özel üretim robotaksileri getireceği yeni duraklardan biri olmaya hazırlanıyor.

    Yeni Waymo, Zeekr tabanlı

    Yakın zamanda görüntülenen Zeekr RT, şehirde test edilen ikinci Waymo aracı oldu. Daha önce Jaguar I‑Pace de test edilirken görüntülenmişti. Test sürecinde Zeekr RT modelinde güvenlik amacıyla bir sürücü bulunsa da araç, tamamen otonom çalışacak şekilde geliştirilmiş durumda.

    Waymo, Zeekr ile yeni otonom robotaksi geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Araç, dış tasarımında yoğun sensör yüküne rağmen mevcut Waymo filolarındaki Hyundai Ioniq 5 ya da I-Pace’e kıyasla daha bütünlüklü bir entegrasyon sunuyor. Geniş sensör kubbesi ve çevresel algı birimleri, aracın tamamen paylaşımlı ulaşım için tasarlanmış olmasının bir sonucu olarak gövdeye çok daha uyumlu şekilde yerleştirilmiş. Ayrıca sürgülü kapılar, hem yolcu iniş-binişini kolaylaştırıyor hem de bisikletlilerle ya da yoldan geçen araçlarla yaşanabilecek kapı çarpışmalarını azaltmayı hedefliyor.
    Waymo, Zeekr ile yeni otonom robotaksi geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Modelin en dikkat çeken yönlerinden biri, otonom sürüş donanımına yönelik otomatik sensör temizleme sistemi. Şarj bağlantısı yapıldıktan kısa süre sonra araç, içinde kimse yokken sensörlerini kendi kendine temizlemeye başlıyor. Kamera ve LiDAR ünitelerine sıvı püskürtülüyor ve görüş alanı temizleniyor. Bu özellik özellikle önemli çünkü Zeekr RT’nin üzerinde üç kamera, dört lidar, altı radar ve bir mikrofon dizisi bulunuyor. Bu da aracın sürekli ve net bir görüş alanına ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.

    Bu otomatik temizlik sistemi, Waymo’nun karlı bölgelerde genişleme planlarının merkezinde yer alıyor. Şirket önümüzdeki yıl Detroit pazarına giriş yapmaya hazırlanırken şirketin yapay zekalı sürüş yazılımı halihazırda yoğun kar yağışı alan şehirlerde kapsamlı testlerden geçiyor. Yoğun kar altında sensörlerin temiz kalması, sistemin güvenli kararlar verebilmesi için kritik önem taşıyor.

