Waymo, Zeekr ile yeni otonom robotaksi geliştirdi

ABD, San Diego’da Waymo’nun Zeekr ile birlikte geliştirdiği yeni otonom taksi görücüye çıktı. Şehirde gelecek yıl hizmet vermesi beklenen araç, Waymo ile Zeekr ortaklığında geliştirilen, tamamen sürücüsüz mobilite için tasarlanmış Zeekr RT modeli. Böylece San Diego, şirketin San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Atlanta ve Austin’den sonra özel üretim robotaksileri getireceği yeni duraklardan biri olmaya hazırlanıyor.
Yeni Waymo, Zeekr tabanlı
Yakın zamanda görüntülenen Zeekr RT, şehirde test edilen ikinci Waymo aracı oldu. Daha önce Jaguar I‑Pace de test edilirken görüntülenmişti. Test sürecinde Zeekr RT modelinde güvenlik amacıyla bir sürücü bulunsa da araç, tamamen otonom çalışacak şekilde geliştirilmiş durumda.
Bu otomatik temizlik sistemi, Waymo'nun karlı bölgelerde genişleme planlarının merkezinde yer alıyor. Şirket önümüzdeki yıl Detroit pazarına giriş yapmaya hazırlanırken şirketin yapay zekalı sürüş yazılımı halihazırda yoğun kar yağışı alan şehirlerde kapsamlı testlerden geçiyor. Yoğun kar altında sensörlerin temiz kalması, sistemin güvenli kararlar verebilmesi için kritik önem taşıyor.