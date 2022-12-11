Yerli oyun stüdyosu Ballbox Game ilk oyunu olan Astroball'u duyurdu

Tam Boyutta Gör Henüz geçtiğimiz ay 3 kişilik bir ekiple yola çıkan Ballbox Game oyun şirketi çok geçmeden ilk oyun Astroball’ı duyurdu. Özellikle Hyper Casual oyun tarzında geliştirme yapmayı hedefleyen şirket geliştirdiği oyunu ilk olarak Google Play’de Android kullanıcıları için duyurdu.

Astroball oyununu çok yakında iOS içinde duyuracak olacak şirket önümüzdeki 6 ay içerisinde 3 oyununu daha sektöre kazandıracağını paylaştı. Şirket yönetimi yaptığı açıklamada; Benzersiz bir motor dizaynı ve benzersiz bir tarzda oyun geliştirdiklerini bu tarzın bir trendin başlangıcı olacağına inandıklarını paylaştı.

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Mobil oyun pazarında kendinden sıkça söz ettiren Türk girişimleri pazardaki payını arttırmaya devam ediyor. Çıkardıkları oyunlarla mobil oyun sektöründe öncü olmayı başaran ve milyonlarca dolar yatırım almayı başaran Türk girişimlerine her geçen gün yenileri eklenerek devam ediyor.

Türk girişimler pazarda payını her geçen gün artırıyor.

Türk oyun şirketleri 2022 yılının henüz başında 300 milyon ABD dolarının üzerinde yatırımı ülkeye çekmeyi başarmıştı. Girişimlerin bir diğer göz kamaştıran istatistiği ise İtalya’yı geride bırakarak Avrupa’nın en büyük oyun girişimleri arasında beşinci sıraya oturmuş olması.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neagame.ballbox

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Ballbox Game ilk oyunu olan Astroball oyununu duyurdu