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    Anlık Bildirim

    Disney Plus Türkiye fiyatları zamlandı! İşte güncel Disney+ fiyatı

    Disney Plus Türkiye fiyatı 8 Aralık 2022 tarihi itibarıyla zamlandı. Yeni Disney Plus abonelik ücretleri (aylık ve yıllık) ne kadar oldu?                        
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    disney plus fiyat zam Tam Boyutta Gör
    Netflix’in ardından Disney Plus da abonelik ücretlerinde artışa gitti. Disney Plus Türkiye fiyatı inanılmaz oranda artırıldı. Peki, 8 Aralık itibarıyla Disney+ aylık ve yıllık paket ücreti ne kadar oldu?

    Disney Plus, Türkiye'de hizmete girdiğinden beri fiyatı uzun süre değişmedi ancak 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren Disney Plus’a üye olanlar, %30 oranında bir fiyat artışından etkilenecek haberinin üzerinden 24 saat geçmeden, Disney+ Türkiye fiyatları da zamlandı! Yeni fiyatlandırma, Amerika'nın ardından Türkiye’de de hemen uygulanmaya başlandı.

    Disney Plus Türkiye fiyatı ne kadar oldu?

    Disney+ fiyatı; aylık 64.99 TL, yıllık 649.90 TL oldu.

    Disney+ "Yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır." açıklamasında bulundu.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

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    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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