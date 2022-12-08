Disney Plus Türkiye fiyatları zamlandı! İşte güncel Disney+ fiyatı

Tam Boyutta Gör Netflix’in ardından Disney Plus da abonelik ücretlerinde artışa gitti. Disney Plus Türkiye fiyatı inanılmaz oranda artırıldı. Peki, 8 Aralık itibarıyla Disney+ aylık ve yıllık paket ücreti ne kadar oldu?

Disney Plus, Türkiye'de hizmete girdiğinden beri fiyatı uzun süre değişmedi ancak 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren Disney Plus’a üye olanlar, %30 oranında bir fiyat artışından etkilenecek haberinin üzerinden 24 saat geçmeden, Disney+ Türkiye fiyatları da zamlandı! Yeni fiyatlandırma, Amerika'nın ardından Türkiye’de de hemen uygulanmaya başlandı.

Disney Plus Türkiye fiyatı ne kadar oldu?

Disney+ fiyatı; aylık 64.99 TL, yıllık 649.90 TL oldu.

Disney+ "Yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır." açıklamasında bulundu.

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Disney Plus Türkiye fiyatları zamlandı! İşte güncel Disney+ fiyat