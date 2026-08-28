Bayraktar KALKAN DİHA, TCG Anadolu ve TCG Burgazada’da test edildi

İki farklı deniz platformunda denendi
Testlerde Türk Donanması'nın en büyük gemisi olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu (L-400) ile MİLGEM projesi kapsamında yerli imkanlarla inşa edilen ADA sınıfı korvetlerin üçüncü gemisi TCG Burgazada (F-513) kullanıldı.
Bayraktar KALKAN DİHA, temel olarak istihbarat, keşif ve gözetleme görevleri için geliştirildi. Sistem, farklı operasyonel ihtiyaçlara uyum sağlayabilmesi için tam otonom ve yarı otonom uçuş kabiliyetlerini bir arada sunuyor. Özellikle pist gerektirmeyen yapısı, aracın gemiler gibi sınırlı kalkış ve iniş alanına sahip platformlarda kullanılmasına imkan sağlıyor.
Kalkış sırasında elektrikli motorlardan yararlanan araç, seyir uçuşuna geçtiğinde ise içten yanmalı motorunu kullanıyor. Böylece dikey kalkışın sağladığı operasyonel esneklik ile geleneksel uçuşun avantajları bir araya getiriliyor.
KALKAN DİHA'nın uçuş kontrol sistemi, aracın görevlerini büyük ölçüde otonom şekilde yerine getirmesine imkan tanıyor. Sistem otonom rota takibi, nesne takibi, havada bekleme ve eve dönüş gibi işlevleri gerçekleştirebiliyor.
Bayraktar Kalkan DİHA özellikleri
- Servis Tavanı: 10.000 feet
- Operasyonel İrtifa: 6.000 feet
- Haberleşme Menzili: 80+ km
- Havada Kalış Süresi: 6 saat
- Seyir Hızı: 48 KIAS
- Azami Hız: 55 KIAS
- 3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 5 Metre Kanat Açıklığı
- Dikey İniş Kalkışlı
- 78 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
- 80+ Kilometre Haberleşme Menzili
- Yarı Otonom Uçuş Modu
- Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
- Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
- Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
- Lazer Mesafe Ölçer
- Dijital Veri ve Video Link
- Sensör Füzyonu Destekli Tam Otonom Kalkış, İniş ve Uçuş
- BG160 EO/IR ve Lazer Mesafe Ölçer
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim