Bayraktar KALKAN DİHA, TCG Anadolu ve TCG Burgazada’da test edildi

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Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), deniz platformlarında kullanımına yönelik testlerde TCG Anadolu ve TCG Burgazada’dan uçuş gerçekleştirdi. Testlerin başarıyla tamamlandığı açıklandı.

İki farklı deniz platformunda denendi

Testlerde Türk Donanması'nın en büyük gemisi olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu (L-400) ile MİLGEM projesi kapsamında yerli imkanlarla inşa edilen ADA sınıfı korvetlerin üçüncü gemisi TCG Burgazada (F-513) kullanıldı.

Bayraktar KALKAN DİHA, temel olarak istihbarat, keşif ve gözetleme görevleri için geliştirildi. Sistem, farklı operasyonel ihtiyaçlara uyum sağlayabilmesi için tam otonom ve yarı otonom uçuş kabiliyetlerini bir arada sunuyor. Özellikle pist gerektirmeyen yapısı, aracın gemiler gibi sınırlı kalkış ve iniş alanına sahip platformlarda kullanılmasına imkan sağlıyor.

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Kalkış sırasında elektrikli motorlardan yararlanan araç, seyir uçuşuna geçtiğinde ise içten yanmalı motorunu kullanıyor. Böylece dikey kalkışın sağladığı operasyonel esneklik ile geleneksel uçuşun avantajları bir araya getiriliyor.

KALKAN DİHA'nın uçuş kontrol sistemi, aracın görevlerini büyük ölçüde otonom şekilde yerine getirmesine imkan tanıyor. Sistem otonom rota takibi, nesne takibi, havada bekleme ve eve dönüş gibi işlevleri gerçekleştirebiliyor.

Bayraktar Kalkan DİHA özellikleri

Servis Tavanı: 10.000 feet

Operasyonel İrtifa: 6.000 feet

Haberleşme Menzili: 80+ km

Havada Kalış Süresi: 6 saat

Seyir Hızı: 48 KIAS

Azami Hız: 55 KIAS

3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

5 Metre Kanat Açıklığı

Dikey İniş Kalkışlı

78 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

80+ Kilometre Haberleşme Menzili

Yarı Otonom Uçuş Modu

Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi

Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü

Kızılötesi (IR) Kamera Modülü

Lazer Mesafe Ölçer

Dijital Veri ve Video Link

Sensör Füzyonu Destekli Tam Otonom Kalkış, İniş ve Uçuş

BG160 EO/IR ve Lazer Mesafe Ölçer

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Bayraktar KALKAN DİHA, TCG Anadolu ve TCG Burgazada’dan uçtu

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