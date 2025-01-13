Türkiye, iki günde iki fırkateyni denize indirdi: TCG İZMİR ve İZMİT

- Yüzde 80 yerlilik oranı
- MİLGEM İSTİF Sınıfı gemilerin özellikleri
- Teknik özellikleri
- Kabiliyet ve yetkinlikler
- Sensörler ve silahlar
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Yüzde 80 yerlilik oranı
Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün "Savunma Sanayii Başkanlığımız koordinasyonunda, TAİS ve STM iş ortaklığında inşa edilen MİLGEM İSTİF Sınıfı fırkateynlerimizden İZMİR ve İZMİT, denize indirildi. Daha önce teslimatını gerçekleştirdiğimiz İSTİF Sınıfı Fırkateynimiz TCG İSTANBUL (F-515)'un ardından bu milli gemilerimiz, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranı ve yüksek teknolojiyle donatılarak, milletimizin gücünü ve kararlılığını dünya denizlerinde temsil edecek...Bu önemli projede, başta TAİS ve STM firmalarımız olmak üzere, Anadolu Tersanesi, Sedef Tersanesi, Sefine Tersanesi, ASELSAN, HAVELSAN ve projeye emek veren tüm alt yüklenicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz.” dedi.
MİLGEM İSTİF Sınıfı gemilerin özellikleri
TCG İZMİR, TCG İZMİT ve TCG İSTANBUL’un dahil olduğu İ Sınıfı Fırkateyn, Ada sınıfı kovertlerden elde edinilen tecrübe ile başta hava savunma harbi olmak üzere denizaltı savunma ve suüstü harbi görevlerini daha etkin olarak icra etmek amacıyla dizayn edilmiş, ağ destekli Komuta Kontrol sistemi, sensörler ve silahlar ile donatılmış modern savaş gemileri olarak tanımlanıyor.
Teknik özellikleri
- Boy: 113,2m
- Genişlik: 14,4m
- Su çekimi: 4,05m
- Tam yük deplasman: 3.000 ton
- Azami hız: 29kts
- Menzil: 5.700 NM
- CODAG (2x dizel makine+ 1x gaz türbini)
- 4x dizel jeneratör
- Ağır sınıf helikopter platformu ve hangarı
Kabiliyet ve yetkinlikler
- Yüksek manevra kabiliyeti
- Dayanıklılık ve stabilite
- Deniz Kuvvetleri norm ve standartlarına uygun Yangın ve Yara/ Savunma Sistemleri
- Titreşim azaltma ve temassız sualtı patlamalarına karşı darbe dayanımını artırma amaçlı Titreşim ve Darbe Sönümlendirici (TDS) uygulamaları ve balistik koruma
- Başta hava savunma harbi olmak üzere tüm temel harp. nevilerine ilişkin sensör ve silah konfigürasyonu
- Radar Kesit Alanı (RKA) azaltıcı tasarım
- Sualtı gürültüsünün azaltımına yönelik tedbirler
- Manyetik izi azaltmamı (Degaussing Sistemi)
- Yedeklenebilirlik
- Gelişmiş Elektronik Harp Kabiliyetleri
- Gelişmiş Hava Savunma Harbi Kabiliyetleri
- Gelişmiş Muhabere Sistemleri
Sensörler ve silahlar
- Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi
- 3B Arama ve Tespit Radarı
- Elektro-Optik Takip Sistemi
- Atış Kontrol Radarları
- Aydınlatma Radarları
- Seyir ve LPI Radarları
- Elektronik Destek Sistemi
- Elektronik Taarruz Sistemi
- Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi
- Chaff Decoy Atım Sistemi
- Lazer İkaz Sistemi
- Karinaya Monteli Sonarı
- Torpido Karıştırma/Aldatma Sistemi
- Torpido Kovanları
- Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Sistemi
- Dikey Atım Sistemi 16 Hücreli MİDLAS
- 2 x 25 mm Üst Stabilizasyon
- GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi
- 76 mm Top
- IFF Sistemi
- ADSB
- Entegre Muharebe Sistemi (IP Tabanlı)
- X ve Ku-BAND Uydu Muhabere Sistemleri
- WAIS
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