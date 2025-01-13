Türkiye, iki günde iki fırkateyni denize indirdi: TCG İZMİR ve İZMİT

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Tam Boyutta Gör Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan MİLGEM İSTİF Sınıfı TCG İZMİR (F-516) ve TCG İZMİT (F-517) fırkateynlerinin denize indirildiğini açıkladı. İki gemi de birer gün arayla denize indirildi. Toplamda İ sınıfından sekiz adet üretilmesi planlanırken projenin ilk gemisi TCG İSTANBUL (F-515) geçtiğimiz yıl envantere girmişti. TCG İZMİR ve TCG İZMİT’in 2026’da envantere girmesi bekleniyor.

Yüzde 80 yerlilik oranı

Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün "Savunma Sanayii Başkanlığımız koordinasyonunda, TAİS ve STM iş ortaklığında inşa edilen MİLGEM İSTİF Sınıfı fırkateynlerimizden İZMİR ve İZMİT, denize indirildi. Daha önce teslimatını gerçekleştirdiğimiz İSTİF Sınıfı Fırkateynimiz TCG İSTANBUL (F-515)'un ardından bu milli gemilerimiz, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranı ve yüksek teknolojiyle donatılarak, milletimizin gücünü ve kararlılığını dünya denizlerinde temsil edecek...Bu önemli projede, başta TAİS ve STM firmalarımız olmak üzere, Anadolu Tersanesi, Sedef Tersanesi, Sefine Tersanesi, ASELSAN, HAVELSAN ve projeye emek veren tüm alt yüklenicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz.” dedi.

MİLGEM İSTİF Sınıfı gemilerin özellikleri

TCG İZMİR, TCG İZMİT ve TCG İSTANBUL’un dahil olduğu İ Sınıfı Fırkateyn, Ada sınıfı kovertlerden elde edinilen tecrübe ile başta hava savunma harbi olmak üzere denizaltı savunma ve suüstü harbi görevlerini daha etkin olarak icra etmek amacıyla dizayn edilmiş, ağ destekli Komuta Kontrol sistemi, sensörler ve silahlar ile donatılmış modern savaş gemileri olarak tanımlanıyor.

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Teknik özellikleri

Boy: 113,2m

Genişlik: 14,4m

Su çekimi: 4,05m

Tam yük deplasman: 3.000 ton

Azami hız: 29kts

Menzil: 5.700 NM

CODAG (2x dizel makine+ 1x gaz türbini)

4x dizel jeneratör

Ağır sınıf helikopter platformu ve hangarı

Kabiliyet ve yetkinlikler

Tam Boyutta Gör

Yüksek manevra kabiliyeti

Dayanıklılık ve stabilite

Deniz Kuvvetleri norm ve standartlarına uygun Yangın ve Yara/ Savunma Sistemleri

Titreşim azaltma ve temassız sualtı patlamalarına karşı darbe dayanımını artırma amaçlı Titreşim ve Darbe Sönümlendirici (TDS) uygulamaları ve balistik koruma

Başta hava savunma harbi olmak üzere tüm temel harp. nevilerine ilişkin sensör ve silah konfigürasyonu

Radar Kesit Alanı (RKA) azaltıcı tasarım

Sualtı gürültüsünün azaltımına yönelik tedbirler

Manyetik izi azaltmamı (Degaussing Sistemi)

Yedeklenebilirlik

Gelişmiş Elektronik Harp Kabiliyetleri

Gelişmiş Hava Savunma Harbi Kabiliyetleri

Gelişmiş Muhabere Sistemleri

Sensörler ve silahlar

Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi

3B Arama ve Tespit Radarı

Elektro-Optik Takip Sistemi

Atış Kontrol Radarları

Aydınlatma Radarları

Seyir ve LPI Radarları

Elektronik Destek Sistemi

Elektronik Taarruz Sistemi

Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi

Chaff Decoy Atım Sistemi

Lazer İkaz Sistemi

Karinaya Monteli Sonarı

Torpido Karıştırma/Aldatma Sistemi

Torpido Kovanları

Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Sistemi

Dikey Atım Sistemi 16 Hücreli MİDLAS

2 x 25 mm Üst Stabilizasyon

GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi

76 mm Top

IFF Sistemi

ADSB

Entegre Muharebe Sistemi (IP Tabanlı)

X ve Ku-BAND Uydu Muhabere Sistemleri

WAIS

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