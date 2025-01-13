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    Türkiye, iki günde iki fırkateyni denize indirdi: TCG İZMİR ve İZMİT

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı açıklamada MİLGEM İSTİF Sınıfı TCG İZMİR (F-516) ve TCG İZMİT (F-517) fırkateynlerinin denize indirildiğini açıkladı.
    Türkiye, iki günde 2 fırkateyni deniz indirdi: TCG İZMİR ve İZMİT Tam Boyutta Gör
    Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan MİLGEM İSTİF Sınıfı TCG İZMİR (F-516) ve TCG İZMİT (F-517) fırkateynlerinin denize indirildiğini açıkladı. İki gemi de birer gün arayla denize indirildi. Toplamda İ sınıfından sekiz adet üretilmesi planlanırken projenin ilk gemisi TCG İSTANBUL (F-515) geçtiğimiz yıl envantere girmişti. TCG İZMİR ve TCG İZMİT’in 2026’da envantere girmesi bekleniyor.

    Yüzde 80 yerlilik oranı

    Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün "Savunma Sanayii Başkanlığımız koordinasyonunda, TAİS ve STM iş ortaklığında inşa edilen MİLGEM İSTİF Sınıfı fırkateynlerimizden İZMİR ve İZMİT, denize indirildi. Daha önce teslimatını gerçekleştirdiğimiz İSTİF Sınıfı Fırkateynimiz TCG İSTANBUL (F-515)'un ardından bu milli gemilerimiz, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranı ve yüksek teknolojiyle donatılarak, milletimizin gücünü ve kararlılığını dünya denizlerinde temsil edecek...Bu önemli projede, başta TAİS ve STM firmalarımız olmak üzere, Anadolu Tersanesi, Sedef Tersanesi, Sefine Tersanesi, ASELSAN, HAVELSAN ve projeye emek veren tüm alt yüklenicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz.” dedi.

    MİLGEM İSTİF Sınıfı gemilerin özellikleri

    TCG İZMİR, TCG İZMİT ve TCG İSTANBUL’un dahil olduğu İ Sınıfı Fırkateyn, Ada sınıfı kovertlerden elde edinilen tecrübe ile başta hava savunma harbi olmak üzere denizaltı savunma ve suüstü harbi görevlerini daha etkin olarak icra etmek amacıyla dizayn edilmiş, ağ destekli Komuta Kontrol sistemi, sensörler ve silahlar ile donatılmış modern savaş gemileri olarak tanımlanıyor.

    Teknik özellikleri

    • Boy: 113,2m
    • Genişlik: 14,4m
    • Su çekimi: 4,05m
    • Tam yük deplasman: 3.000 ton
    • Azami hız: 29kts
    • Menzil: 5.700 NM
    • CODAG (2x dizel makine+ 1x gaz türbini)
    • 4x dizel jeneratör
    • Ağır sınıf helikopter platformu ve hangarı

    Kabiliyet ve yetkinlikler

    Türkiye, iki günde 2 fırkateyni deniz indirdi: TCG İZMİR ve İZMİT Tam Boyutta Gör

    • Yüksek manevra kabiliyeti
    • Dayanıklılık ve stabilite
    • Deniz Kuvvetleri norm ve standartlarına uygun Yangın ve Yara/ Savunma Sistemleri
    • Titreşim azaltma ve temassız sualtı patlamalarına karşı darbe dayanımını artırma amaçlı Titreşim ve Darbe Sönümlendirici (TDS) uygulamaları ve balistik koruma
    • Başta hava savunma harbi olmak üzere tüm temel harp. nevilerine ilişkin sensör ve silah konfigürasyonu
    • Radar Kesit Alanı (RKA) azaltıcı tasarım
    • Sualtı gürültüsünün azaltımına yönelik tedbirler
    • Manyetik izi azaltmamı (Degaussing Sistemi)
    • Yedeklenebilirlik
    • Gelişmiş Elektronik Harp Kabiliyetleri
    • Gelişmiş Hava Savunma Harbi Kabiliyetleri
    • Gelişmiş Muhabere Sistemleri

    Sensörler ve silahlar

    • Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi
    • 3B Arama ve Tespit Radarı
    • Elektro-Optik Takip Sistemi
    • Atış Kontrol Radarları
    • Aydınlatma Radarları
    • Seyir ve LPI Radarları
    • Elektronik Destek Sistemi
    • Elektronik Taarruz Sistemi
    • Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi
    • Chaff Decoy Atım Sistemi
    • Lazer İkaz Sistemi
    • Karinaya Monteli Sonarı
    • Torpido Karıştırma/Aldatma Sistemi
    • Torpido Kovanları
    • Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Sistemi
    • Dikey Atım Sistemi 16 Hücreli MİDLAS
    • 2 x 25 mm Üst Stabilizasyon
    • GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi
    • 76 mm Top
    • IFF Sistemi
    • ADSB
    • Entegre Muharebe Sistemi (IP Tabanlı)
    • X ve Ku-BAND Uydu Muhabere Sistemleri
    • WAIS
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