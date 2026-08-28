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    GTA 6'nın ne kadar uzun olacağı belli oldu: GTA 5'ten yüzde 50 daha uzun!

    GTA 6'nın uzunluğu ortaya çıktı. Rockstar yöneticisi oyunu yaklaşık 80 saatte bitirdiğini söyledi. Bu süre, GTA 5'in ortalama oynanış süresinden yaklaşık yüzde 50 daha uzun.

    GTA 6'nın ne kadar uzun olacağı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Rockstar North eş başkanı Rob Nelson’ın açıklamaları, Grand Theft Auto VI’nın (GTA 6) serideki en uzun oyun olacağına işaret ediyor. Nelson, oyunun ana hikayesi ve bazı ek hedeflerle birlikte yaklaşık 80 saat sürdüğünü söyledi.

    GTA 5’ten çok daha uzun olacak

    The New York Times’a konuşan Rob Nelson, oyunun geliştirme sürecindeki kendi oynanış deneyiminin 80 saat civarında sürdüğünü açıkladı. Bu sürenin yalnızca ana hikayeden oluşmadığı, bazı hikayeyi etkileyen isteğe bağlı hedefleri de kapsadığı belirtildi.

    Nelson’ın 80 saatlik oynanışında açık dünyadaki tüm etkinliklerin veya oyunun yüzde 100 tamamlanmasının yer alıp almadığı ise bilinmiyor. Ancak “bazı isteğe bağlı görevler” söylemi çoğu yan görevin ve etkinliği bitirilmediğine işaret ediyor olabilir.

    Karşılaştırma yapmak gerekirse GTA 4 ve GTA 5'in ana içerikleri yaklaşık 30 saatlik oynanış sunuyordu. Red Dead Redemption 2 ise 50-60 saatlik bir süre talep ediyordu.

    How Long to Beat verilerine göre GTA 5'te ana hikaye ve bazı yan görevlerin tamamlanması ortalama 51,5 saat sürüyor. Oyundaki tüm içerikleri tamamlamaya çalışan oyuncular için bu süre ortalama 89,5 saate çıkıyor.

    GTA 6'daki 80 saatlik sürenin yüzde 100 tamamlamayı kapsamadığı düşünüldüğünde, oyunun toplam oynanış süresinin daha da yüksek olması beklenebilir.

    Leonida'da yapılacak çok şey olacak

    GTA 6'nın ne kadar uzun olacağı belli oldu Tam Boyutta Gör
    GTA 6, oyuncuları kurgusal ABD eyaleti Leonida'ya götürecek. Oyunun ana karakterleri Jason ve Lucia'nın hikayesinin yanı sıra açık dünyada yapılabilecek çok sayıda aktivite bulunacak.

    Basketbol oynamak, balık tutmak ve egzersiz yapmak gibi etkinliklerin yanı sıra çok sayıda yan görev ve keşfedilecek içerik de oyunda yer alacak. Rockstar'ın Red Dead Redemption 2'de kullandığı detaylı açık dünya yaklaşımı göz önüne alındığında GTA 6'nın da gizli detaylar, farklı karakterler ve yan içeriklerle oyuncuları uzun süre meşgul etmesi bekleniyor.

    Rockstar ayrıca oyunun yaklaşık 26 dakikalık tanıtım videosunu da YouTube'da yayınladı. Video, Leonida'nın farklı bölgelerini, Jason ve Lucia'yı ve oyunda gerçekleştirilebilecek çeşitli aktiviteleri daha ayrıntılı şekilde gösteriyor.

    Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya çıkacak. Oyunun başlangıç fiyatı ise 79,99 dolar olacak.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 10 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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