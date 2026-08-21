FNSS İ-ZAHA tanıtıldı: Amfibi harekâtın ilk dalgası insansız olacak

FNSS tarafından geliştirilen İ-ZAHA, 20-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katıldığı etkinlikle sergilendi.
İ-ZAHA, amfibi hücumun ilk temas aşamasını insansızlaştırıyor. Araç, karşı kuvvetin kıyı savunmasıyla insanlı araçlardan önce temas kurarak mayın, engel ve diğer tehditlerin bulunduğu bölgeye öncü unsur olarak gönderilebiliyor.
8 tonluk amfibi platform
İ-ZAHA, 8 tonluk muharebe ağırlığına sahip bir amfibi platform olarak denizden kıyıya kesintisiz ilerleyebiliyor. Araç suda 7 knot, karada ise 70 km/s azami hıza ulaşabiliyor. 300 beygirlik güç paketi, 37,5 BG/ton güç-ağırlık oranı sağlarken bağımsız süspansiyon sistemi farklı arazi koşullarında hareket kabiliyetini destekliyor. Seçilebilir lastik seçenekleri de farklı zeminlere uyum sağlamasını kolaylaştırıyor.
Yapılan açıklamaya göre İ-ZAHA’nın temel görevlerinden biri, insanlı ZAHA’ların kıyıya çıkışını kolaylaştırmak. Bu kapsamda araç, görev tanımına göre mayınları ve kıyıdaki engelleri etkisiz hale getirerek çıkış hattını hazırlayabiliyor. Modüler yapısı sayesinde ilk temasın ardından kıyıbaşının ele geçirilmesi ve güvenli hale getirilmesi gibi sonraki harekât aşamalarında da kullanılabiliyor.
10 farklı görev tipi tek platformda
İ-ZAHA’nın önemli özelliklerinden biri, farklı görevler için yaklaşık 40 dakikada değiştirilebilen faydalı yük modülleri. Aynı temel platform, görev ihtiyacına göre ateş desteği, mayın temizleme, istihkam iş makinesi, elektronik harp, keşif, taktik aldatma, dronsavar, seyrüsefer ve işaretleme, lojistik destek veya yaralı tahliye görevlerinden birine uyarlanabiliyor.
Atalet seyrüsefer sistemi, uydu sinyalinin kesildiği veya bozulduğu durumlarda aracın konumunu tahmin etmeye devam ediyor. Doğrudan görüş hattında iletişim menzili 3 kilometre olan araç, İHA röle desteğiyle daha uzak mesafelerden kontrol edilebiliyor.
İletişim bağlantısının kesilmesi durumunda araç emniyetli duruşa geçiyor. Konfigürasyona bağlı olarak daha sonra kayıtlı rotayı izleyerek başlangıç noktasına otomatik dönebiliyor veya seyrüsefer görevini sürdürebiliyor.
İ-ZAHA, kara yolu, demir yolu ve deniz taşımacılığıyla farklı bölgelere sevk edilebiliyor. Hızlı hava nakli gerektiğinde ise CH-47F Chinook, Mil Mi-26, C-130 Hercules, A400M, C-17 Globemaster, C-5 Galaxy, An-124 ve Il-76 gibi ağır nakliye helikopterleri ve stratejik nakliye uçaklarıyla taşınabiliyor.
Yapay zeka hedefleri gerçek zamanlı analiz ediyor
Elde edilen bilgiler, bant genişliğinin sınırlı veya iletişimin elektronik olarak zorlandığı ortamlarda düşük gecikmeyle aktarılabilecek şekilde radyo bağlantısı üzerinden iletiliyor. Sistem tespit edilen unsurları renkli görseller ve ayrıntılı istihbarat kartlarıyla operatöre sunuyor.
Otomatik hedef tespit ve atış kontrol sistemleriyle birlikte çalışan yapı, öncelikli hedefleri operatöre aktararak angajman sürecini hızlandırıyor ve operatörün sürekli görüntü tarama yükünü azaltıyor. Tespit edilen hedefler takip edilip zaman damgalı olarak kaydedilebiliyor. Sahada yeni bir hedef veya kural tanımlandığında bu bilgi canlı görüntü akışına anında uygulanabiliyor.
Armor Integrity ilk kez insansız bir araçta
Elde edilen veriler operatöre ve komuta zincirine aktarılırken sistem, aracın durumuna göre zayıflayan bölgenin korunması, örtü gerisine çekilme, göreve devam edilmesi veya pasif göreve geçilmesi gibi seçeneklerin değerlendirilmesine yardımcı oluyor. İletişim kesildiğinde ise veriler araç üzerinde barındırılıyor ve bağlantı yeniden kurulduğunda komuta sistemlerine aktarılabiliyor.
FNSS İ-ZAHA Özellikleri
- Platform Ağırlığı: 8,000 kg
- Güç Ağırlık Oranı: 37,5 Bg/ton
- Uzunluk: 5.4 m
- Genişlik: 2.7 m
- Toplam Yükseklik: 1.8 m
- Azami Yol Hızı: 70 km/s
- Azami Yüzme Hızı: 7 Knot
- Ateş Gücü: İhtiyaç Doğrultusunda 40 mm OBA, Ağır veya Orta Kalibre MT, Dron Engelleme, Taaruz Dronu, Anti Tank Füze Sistemleri Entegre Edilebilir.