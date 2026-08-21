FNSS İ-ZAHA tanıtıldı: Amfibi harekâtın ilk dalgası insansız olacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör FNSS, Çok Maksatlı Modüler İnsansız Amfibi Araç İ-ZAHA’yı TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 kapsamında ilk kez tanıttı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki ZAHA’larla birlikte insanlı-insansız takım konseptinde görev yapacak araç, amfibi harekâtın en riskli aşamalarında personeli çatışma hattından uzak tutmayı hedefliyor.

FNSS tarafından geliştirilen İ-ZAHA, 20-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katıldığı etkinlikle sergilendi.

İ-ZAHA, amfibi hücumun ilk temas aşamasını insansızlaştırıyor. Araç, karşı kuvvetin kıyı savunmasıyla insanlı araçlardan önce temas kurarak mayın, engel ve diğer tehditlerin bulunduğu bölgeye öncü unsur olarak gönderilebiliyor.

8 tonluk amfibi platform

İ-ZAHA, 8 tonluk muharebe ağırlığına sahip bir amfibi platform olarak denizden kıyıya kesintisiz ilerleyebiliyor. Araç suda 7 knot, karada ise 70 km/s azami hıza ulaşabiliyor. 300 beygirlik güç paketi, 37,5 BG/ton güç-ağırlık oranı sağlarken bağımsız süspansiyon sistemi farklı arazi koşullarında hareket kabiliyetini destekliyor. Seçilebilir lastik seçenekleri de farklı zeminlere uyum sağlamasını kolaylaştırıyor.

Tam Boyutta Gör Düşük siluet, düşük termal iz ve düşük gürültü seviyesiyle tespit edilme ihtimalini azaltacak şekilde tasarlanan araç, yaralı personel ve görev ekipmanının taşınmasına olanak veren geniş bir yükleme hacmi de sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre İ-ZAHA’nın temel görevlerinden biri, insanlı ZAHA’ların kıyıya çıkışını kolaylaştırmak. Bu kapsamda araç, görev tanımına göre mayınları ve kıyıdaki engelleri etkisiz hale getirerek çıkış hattını hazırlayabiliyor. Modüler yapısı sayesinde ilk temasın ardından kıyıbaşının ele geçirilmesi ve güvenli hale getirilmesi gibi sonraki harekât aşamalarında da kullanılabiliyor.

10 farklı görev tipi tek platformda

İ-ZAHA’nın önemli özelliklerinden biri, farklı görevler için yaklaşık 40 dakikada değiştirilebilen faydalı yük modülleri. Aynı temel platform, görev ihtiyacına göre ateş desteği, mayın temizleme, istihkam iş makinesi, elektronik harp, keşif, taktik aldatma, dronsavar, seyrüsefer ve işaretleme, lojistik destek veya yaralı tahliye görevlerinden birine uyarlanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu modülerlik aynı zamanda otonom, uzaktan kumandalı veya karma kontrol modlarıyla destekleniyor. Şifreli mesh ağ altyapısı, GNSS/INS seyrüsefer sistemi ve IFF kimlik doğrulama modülü platformun komuta-kontrol altyapısının temel bileşenlerini oluşturuyor.

Atalet seyrüsefer sistemi, uydu sinyalinin kesildiği veya bozulduğu durumlarda aracın konumunu tahmin etmeye devam ediyor. Doğrudan görüş hattında iletişim menzili 3 kilometre olan araç, İHA röle desteğiyle daha uzak mesafelerden kontrol edilebiliyor.

İletişim bağlantısının kesilmesi durumunda araç emniyetli duruşa geçiyor. Konfigürasyona bağlı olarak daha sonra kayıtlı rotayı izleyerek başlangıç noktasına otomatik dönebiliyor veya seyrüsefer görevini sürdürebiliyor.

İ-ZAHA, kara yolu, demir yolu ve deniz taşımacılığıyla farklı bölgelere sevk edilebiliyor. Hızlı hava nakli gerektiğinde ise CH-47F Chinook, Mil Mi-26, C-130 Hercules, A400M, C-17 Globemaster, C-5 Galaxy, An-124 ve Il-76 gibi ağır nakliye helikopterleri ve stratejik nakliye uçaklarıyla taşınabiliyor.

Yapay zeka hedefleri gerçek zamanlı analiz ediyor

Tam Boyutta Gör İ-ZAHA’da yapay zeka destekli görüntü işleme mimarisi kullanılıyor. Sistem, araç üzerindeki kameraların görüntülerini gerçek zamanlı analiz ederek tespit edilen unsurları tehdit puanı, türü ve durumuna göre sınıflandırıyor.

Elde edilen bilgiler, bant genişliğinin sınırlı veya iletişimin elektronik olarak zorlandığı ortamlarda düşük gecikmeyle aktarılabilecek şekilde radyo bağlantısı üzerinden iletiliyor. Sistem tespit edilen unsurları renkli görseller ve ayrıntılı istihbarat kartlarıyla operatöre sunuyor.

Otomatik hedef tespit ve atış kontrol sistemleriyle birlikte çalışan yapı, öncelikli hedefleri operatöre aktararak angajman sürecini hızlandırıyor ve operatörün sürekli görüntü tarama yükünü azaltıyor. Tespit edilen hedefler takip edilip zaman damgalı olarak kaydedilebiliyor. Sahada yeni bir hedef veya kural tanımlandığında bu bilgi canlı görüntü akışına anında uygulanabiliyor.

Armor Integrity ilk kez insansız bir araçta

Tam Boyutta Gör İ-ZAHA ayrıca Nurol Teknoloji tarafından geliştirilen Armor Integrity yapısal bütünlük izleme sisteminin entegre edildiği ilk insansız araç olma özelliğini taşıyor. Sistem, araç üzerinde meydana gelen etkinin konumunu, yönünü ve şiddetini sensörlerle gerçek zamanlı olarak belirliyor. Ardından etkilenen bölümün kalan yapısal kapasitesini hesaplıyor ve darbenin yanı sıra zaman içinde ortaya çıkabilecek gizli hasarları da takip ediyor.

Aselsan’ın kamikaze İDA’sı TUFAN ilk kez suyla buluştu 23 sa. önce eklendi

Elde edilen veriler operatöre ve komuta zincirine aktarılırken sistem, aracın durumuna göre zayıflayan bölgenin korunması, örtü gerisine çekilme, göreve devam edilmesi veya pasif göreve geçilmesi gibi seçeneklerin değerlendirilmesine yardımcı oluyor. İletişim kesildiğinde ise veriler araç üzerinde barındırılıyor ve bağlantı yeniden kurulduğunda komuta sistemlerine aktarılabiliyor.

FNSS İ-ZAHA Özellikleri

Platform Ağırlığı: 8,000 kg

Güç Ağırlık Oranı: 37,5 Bg/ton

Uzunluk: 5.4 m

Genişlik: 2.7 m

Toplam Yükseklik: 1.8 m

Azami Yol Hızı: 70 km/s

Azami Yüzme Hızı: 7 Knot

Ateş Gücü: İhtiyaç Doğrultusunda 40 mm OBA, Ağır veya Orta Kalibre MT, Dron Engelleme, Taaruz Dronu, Anti Tank Füze Sistemleri Entegre Edilebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

FNSS İ-ZAHA tanıtıldı: Amfibi harekatın ilk dalgası insansız oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: