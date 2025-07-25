Türkiye’nin ilk ramjet motorlu füzesi GÖKHAN tanıtıldı: İşte detaylar

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Tam Boyutta Gör 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 2025'e TÜBATİK SAGE tarafından geliştirilen Milli Ramjet Motorlu Hava-Hava Füzesi GÖKHAN damgasını vurdu. İlk kez tanıtılan GÖKHAN füzesi ile hava üstünlüğünün tesis edilmesi hedefleniyor. GÖKHAN hava-hava füzesi, Meteor füzesinin yerli muadili olarak öne çıkıyor.

İmzalar atıldı, menzil bilgisi gizli

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen hava-hava füzesi GÖKHAN’ın üzerindeki örtü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımı kaldırıldı.

Türkiye’nin ilk ramjet motorlu füzesi olan GÖKHAN, F-16'larda, yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN'da, HÜRJET'te ve insansız platformlar Kızılelma ile ANKA-3’ten atılabilecek.

GÖKHAN’ın menzil gibi teknik detayları doğal olarak gizli tutuluyor. Bu konu hakkında konuşa Kacır, “Türkiye’nin en önemli çekici unsurlarından biri olacak ramjet motorlu hava füzemiz Gökhan projesini daha önce başlamıştık. Bu sektörü takip edenler için kolay tarif etmek üzere söyleyeceğim. Bunu Meteor füzesinin yerli muadili olacak şekilde Gökhan’ın menzilini uzatmaya dönük yeni bir proje anlaşması yaptık. Menzili gizli. Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinden GÖKHAN çok daha ileri bir menzile sahip olacak. Bugün atılan imza ile GÖKHAN ileri bir menzile taşınacak.” ifadelerini kullandı.

Kacır, ilk testler için bu yılın hedeflendiğini söylerken "Bugün attığımız imzalarla projedeki menzil hedefimizi daha da ileriye taşıdık. Projeyi, dünyadaki en ileri kabiliyete sahip muadilleriyle emsal düzeye getirmiş olacağız" dedi.

Bilindiği üzere kısa süre önce tanıtılan GÖKBORA füzesinde katı yakıtlı ramjet kullanılıyordu. BÖKGAN ise sıvı yakıtlı ramjet motoru kullanıyor. Dolayısıyla iki türde de bilgi birikimi oluşuyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise yaptığı açıklamada “En kısa zamanda uçaklarımıza da takarak pilotlarımızın daha emniyetli bir şekilde uçmasına yardımcı olacağız” dedi.

TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Kemal Topalömer, 2026 ilk çeyreğine kadar yer testlerine başlamayı hedeflediklerini söylerken şu açıklamalarda bulundu. “Bugün mevcut sözleşmede bir sözleşme değişikliği yaparak mevcut menzilinin daha ilerisine giden bir füze ve Blok iki diyeceğimiz çok daha uzun menzile giden bir havaha füzesi milli Ram Jet Motorlu Hava Hava Füzesi sözleşmesini imzalamış durumdayız. Takvimlerde herhangi bir gecikmemiz yok. Şu anda çok daha detayı veremiyorum. Biraz da projenin gizliliği de mevcut. Menzil bilgisi de paylaşamıyorum ama halkımız o konuda müsteri olsun.

(Ramjet itki) Burada en kritik şey bizim uzun menzilde yüksek hızlı angajman ihtiyacımız var. Yani sönen bir hız değil. Hedefe vardığında çok hızlı bir şekilde hedefin kaçamayacağı bir hızda ona angaj olmamız lazım. Ramjet motoru temelde bunu sağlamakta. Tabi dünyada ramjet motoru sıvı yakıtlı ramjet çalışan dört beş ülke var ama sadece bir iki ülke bunu ürüne çevirmiş durumda. Türkiye’de bunlardan biri...”

Bu füzeden kaçış yok

GÖKHAN, Türkiye’nin görüş ötesi menzilde (BVR) angajman kabiliyeti sunan modern hava-hava füzesi ihtiyacına karşılık verecek. Füzede yer alan ramjet motorlu itki sistemi, geleneksel roket motorlu füzelerden farklı. Ramjet sayesinde daha uzun menzilde daha yüksek hızlarda manevra yapılabiliyor. Bu motor, havadaki oksijeni oksitleyici olarak kullanıyor. Füzenin atılabilmesi için süpersonik hızlara çıkmak gerekiyor.

Tam Boyutta Gör GÖKHAN füzesinin ana amacı Türkiye’nin hava üstünlüğünü sağlaması. Bu tür füzeler, yüksek değerli hava platformlarını koruma, düşman unsurları uzun menzilden etkisiz hale getirme ve taarruz uçaklarının savunma yeteneğini artırma gibi avantajlar sağlıyor.

ROKETSAN GÖKBORA Hava-Hava Füzesi tanıtıldı 2 gün önce eklendi

GÖKHAN, Avrupa menşeili MBDA yapımı Meteor ve ABD üretimi AIM-120D AMRAAM ile rekabet edecek. Meteor füzesi, 200 km (60 km kaçış olmayan) menzil sunarken AIM-120D AMRAAM ise 180 km menzile sahip. Her iki füze de Mach 4 ve üzeri hıza çıkabiliyor. Dolayısıyla GÖKHAN füzesi de bu hızlara çıkacak ve muadillerinde olduğu gibi kaçış olmayan bir menzil sunacak.

TÜBİTAK SAGE GÖKHAN füzesi özellikleri:

Mach 2 ve üzeri hızlarda uzun menzilli angajman

Karıştırmaya karşı duyarsız seyrüsefer sistemi (AÖB + KKS)

Özgün harp başlığı ve kompakt elektronik mimari

Aktif itki kontrolü ile hassas hız yönetimi

Gelişmiş postlaunch algoritması

Çift yönlü veri bağı: Retargeting, handover, güdüm güncelleme

Yüksek manevra kabiliyetine karşı geniş angajman zarfı

Ramjet motorlu füzeler nasıl çalışır?

GÖKHAN gibi ramjet motorlu füzelerde ilk aşamada katı yakıtlı bir roket motoru devreye girer. Bu motor, füzeye Mach 1’in üzerindeki hıza ulaşması için gerekli ilk itkiyi sağlar. Gerekli sürate ulaşıldığında roket motoru görevini tamamlar ve devreden çıkar. Ardından ramjet motoru devreye girer. Bu sistem, havadaki oksijeni kullanarak çalışır: Ön kısımdan alınan hava sıkıştırılır, yakıtla karıştırılır ve yanma odasında yakılır. Yanma sonucu oluşan yüksek basınçlı gazlar itki üretir. Ramjet motoru sayesinde füze hem daha uzun menzile ulaşır hem de yüksek hızda seyreder. Bu yüksek hız nedeniyle, hedefin kısa menzilde kaçma şansı neredeyse kalmaz.

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