Bazı MacBook Pro modellerinde Nvidia'da yaşanan GPU hatası tespit edildi

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Nvidia'nın yaz döneminde başını ağrıtan en büyük sorun bazı mobil grafik işlemcilerinde var olduğu tespit edilen üretim hatasıydı. Özellikle G84M ve G86M gpu'larında olduğu anlaşılan bu sorun, grafik ve video bozulmaları başta olmak üzere çeşitli sorunlara neden olabiliyor ve sıkıntı yaratabiliyordu. Hatayı kabul eden ve sorunun aşılması için 200 milyon dolarlık bütçe ayıran Nvidia cephesinde bu sorun ve ilişkili problemler en azından bir süre daha günemde kalacak gibi görünüyor.

Apple'ın resmi açıklamasına göre, Nvidia'nın mobil grafik çözümlerini kullanan bazı MacBook Pro modellerinde de GPU üretim hatasından kaynaklanan sorunun tespit edildiği belirtildi. Peki Apple'ın hangi mobil çözümleri bu sorundan etkilendi? Apple'ın açıklamasında, Mayıs 2007 ve Eylül 2008 tarihleri arasında üretilen ve Nvidia'nın GeForce 8600M GT çözümünü kullanan MacBook Pro (15", 2.4/2.2GHz), MacBook Pro (17", 2.4GHz) ve MacBook Pro (2008 başında) modellerinde GPU üretim hatasından kaynaklanan görüntü bozulmaları veya sistem açık olmasına karşın bilgisayar ekranı veya harici ekranlarda görüntü alınamama sorununun olabileceğini belirtiyor.

Peki bu konuya nasıl bir çözüm getiriliyor? Sorun tespit edilen MacBook Pro modellerine sahip kullanıcılardan herhangi bir ücret talep edilmeden problemnin çözüleceği bildiriliyor. Eğer ilgili modellerden birine sahipseniz ve belirtilen sorunları sisteminizde yaşıyorsanız yetkili satış noktaları veya doğrudan Apple ile kontağa geçerek sorunun düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Kaynak;

http://support.apple.com/kb/TS2377