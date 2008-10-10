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Bazı MacBook Pro modellerinde Nvidia'da yaşanan GPU hatası tespit edildi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bazı MacBook Pro modellerinde Nvidia'da yaşanan GPU hatası tespit edildi
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Nvidia'nın yaz döneminde başını ağrıtan en büyük sorun bazı mobil grafik işlemcilerinde var olduğu tespit edilen üretim hatasıydı. Özellikle G84M ve G86M gpu'larında olduğu anlaşılan bu sorun, grafik ve video bozulmaları başta olmak üzere çeşitli sorunlara neden olabiliyor ve sıkıntı yaratabiliyordu. Hatayı kabul eden ve sorunun aşılması için 200 milyon dolarlık bütçe ayıran Nvidia cephesinde bu sorun ve ilişkili problemler en azından bir süre daha günemde kalacak gibi görünüyor.

Apple'ın resmi açıklamasına göre, Nvidia'nın mobil grafik çözümlerini kullanan bazı MacBook Pro modellerinde de GPU üretim hatasından kaynaklanan sorunun tespit edildiği belirtildi. Peki Apple'ın hangi mobil çözümleri bu sorundan etkilendi? Apple'ın açıklamasında, Mayıs 2007 ve Eylül 2008 tarihleri arasında üretilen ve Nvidia'nın GeForce 8600M GT çözümünü kullanan MacBook Pro (15", 2.4/2.2GHz), MacBook Pro (17", 2.4GHz) ve MacBook Pro (2008 başında) modellerinde GPU üretim hatasından kaynaklanan görüntü bozulmaları veya sistem açık olmasına karşın bilgisayar ekranı veya harici ekranlarda görüntü alınamama sorununun olabileceğini belirtiyor.

Peki bu konuya nasıl bir çözüm getiriliyor? Sorun tespit edilen MacBook Pro modellerine sahip kullanıcılardan herhangi bir ücret talep edilmeden problemnin çözüleceği bildiriliyor. Eğer ilgili modellerden birine sahipseniz ve belirtilen sorunları sisteminizde yaşıyorsanız yetkili satış noktaları veya doğrudan Apple ile kontağa geçerek sorunun düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Kaynak;
http://support.apple.com/kb/TS2377


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01Mrt 11 yıl
nvidia karizmadan yiyor artık...
bu gidişle işler iyice kötüleşir...
neyse bikaç sene sürünsün ATI gibi...
sonra şahlansın iyi olur...
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leon23 11 yıl
Nvidia'dan beklenmiycek hareketler
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karmaşık 11 yıl
bu kaçıncı hata nvidia hatalar insanlrı artık korkutmaya başladı ya aldığım nvidia ürününde ilerde hata çıkarsa diye
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
ademsx1 1 kişide bile bile olsa sorun sorundur herkezde olmak zorunda deil sorun belliki kullanıcıların en az %10 u bu sorundan nasibini almış..
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ramdeon 11 yıl
Bir Apple karşıtı olarak, Apple'a üzüldüm. İyi ortaklar seçmesi gerekiyor demek ki :) ...
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HoLY.oNE 11 yıl
yaw su hata hata diolar cevremde bir sürü kullanan var b u ekran kartlı laptopu hiç kimsede sorun morun yok nasıl iş bu yaw
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max975 11 yıl
nvidea yine laptoplarda atı ye liderliği kaptıracak zaten hep liderdide
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AndryTR 11 yıl
Yapılan hata nVidia'ya geri dönüyor. Şahsen pazar payınını kaptıracağına pek inanmıyorum gerçi belli de olmaz ama kötü bir durum. En azından aldığı bilgisayarda sorun çıkan bir kullanıcı gayet sinirlenir haklı olarak bu da satışlara etki eder ama ne kadar olur kestirmek zor.
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