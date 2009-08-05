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Bellek üreticisi Qimonda sene sonunda kapatılabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üreticisi Qimonda sene sonunda kapatılabilir
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DRAM üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından birisi olan ve endüstrinin GDDR5 bellek kullanan ilk ekran kartı ünvanına sahip ATi Radeon HD 4870 için bellek sağlayacısı görevini üstlenen Qimonda hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce iflas bayrağını çekmişti. 1999 yılında Siemens AG'nin ilk yarıtiletken bölümü olan ve aralarında DRAM da olmak üzere farklı yongaların geliştirilmesi ve üretimi için kurulan Qimonda, devam eden süreçte Infineon AG çatısı altına girmiş ancak 2006 yılında Qimonda, Qimonda AG adı altında ayrı bir bellek operasyonuna dönüşmüştü.

Siemens'ten ayrıldıktan tam 10 yıl sonra, içinde bulunduğumuz zorlu kriz ortamında Qimonda'nın geleceği tehlike altında. Belirttiğimiz gibi iflas bayrağnı çeken firma, eğer bazı yatırımcıların ilgisini çekemezse sene sonunda kepenk indirecek. Kısa bir süre önce bazı üretim araçları satışa çıkartılan ayrıca GDDR üretim birimi için kimi bellek üreticilerinin devrede olduğu dile getirilen Qimonda, çok sayıda kaynak tarafından iddia edilen bir habere göre malesef kapısına kilit vurabilir. Yeni nesil bellek teknolojileri üzerine en yetkin firmalardan birisi olan Qimonda'nın geleceğini yatırımcıların ilgisi şekillendirecek.


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selcukutahya 10 yıl
Bence de amd alır....
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artenis 10 yıl
Devlet destek cıkar !! bır yerlerın tam tersıne!!!
yada AMD alır ATI sıne
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Alper# 10 yıl
Amd & Ati alırsa harika olur

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resler 10 yıl
Belki AMD alır yıl sonunda. (Arap ortakları demek istiyorum)
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Like a Sir 10 yıl
:( genelde ati referans tasarım kartlara ram üretiyodu yazık oldu....
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sendomi 10 yıl
kötü haber inşallah böyle bir durum olmazda qimonda yoluna devam eder
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