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BenQ Joybook Lite T131: AMD Yukon tabanlı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,6b
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4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BenQ Joybook Lite T131: AMD Yukon tabanlı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar
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Henüz netbook pazarı için herhangi bir girişimde bulunmayan AMD'nin gündeminde Apple'ın MacBook Air modeliyle başlayan ve gün geçtikçe daha poüler olan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar bulunuyor. Hafif, şık ve ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayarlar için Yukon platformunu hazırlayan AMD'nin bu girişimine HP'den sonra BenQ de kayıtsız kalmadı ve firma Joybook serisi altında hazırladığı Joybook Lite T131 modelinin detaylarını paylaştı.

Firmanın 13.3-inç ekrana sahip olan, 1.8 Kg ağırlığındaki yeni dizüstü bilgisayarı 28mm'lik kalınlığı ile bu alandaki en dikkat çekici çözümlerden biri durummunda. Ekran çözünürlüğü 1280x800 piksel olarak belirlenen yeni dizüstü bilgisayara AMD'nin 1GHz'de çalışan Sempron 200U işlemcisi güç veriyor. Diğer özellikleri arasında 1GB bellek, 320G sabit disk ve ATi Mobility Radeon X1270 grafik işlemcisi yer verilen Joybook Lite T131, Windows Vista işletim sistemini kullanıyor.

1.3MP entegre internet kamerası, WiFi, 10/100 ethernet ve ExpressCard slotu gibi detayları da bulunan Joybook Lite T131'in ilk olarak bu ayın sonuna doğru Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor.

BenQ Joybook Lite T131: AMD Yukon tabanlı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar
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XivA 10 yıl
fiyat baya uygun olur herhalde. netbooklara rakip gibi olr.
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melyyh 10 yıl
sempron 200U nun tipik 1.6ghz Atom ile ne kadar farkı var acaba performans yönünden?
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aslanemre58 10 yıl
Hp'nin ki daha iyi
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El_domingo 10 yıl
işlemcisi biraz yavaş gibi...genede fiyat iyi ise baya iş yapma olasılıgı var...
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