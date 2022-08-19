Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Benzin istasyonu şirketi, kripto para ile ödeme hizmeti başlattı

    Benzin İstasyonu şirketi On The Run (OTR), Avustralya genelindeki 175 benzin istasyonunda kripto ödeme hizmetlerini başlattı.                                      
    1

    Benzin istasyonu şirketi kripto para ile ödeme hizmeti başlattı
    Tam Boyutta Gör

    Kripto para birimleri son dönemde birçok farklı alanda kullanılmaya başlandı. Birçok şirket, kripto para ile ödeme seçeneğini kullanıma sundu. Bu defa petrol istasyonu şirketi On The Run, Avustralya genelindeki 175 benzin istasyonunda kripto para ile ödeme hizmeti başlattı.

    OTR, kripto para borsası Crypto.com ve ödeme sistemleri sağlayıcısı DataMesh iş birliğiyle müşterilerine kripto ödeme fırsatı sunuyor. Crypto.com, Pay Merchant hizmetini bir ödeme yerleşim katmanı olarak sağlarken, Datamesh satış noktası terminalleriyle ortaklığa dahil oldu.

    OTR’nin ana şirketi Peregrine Corp, kripto ödeme hizmetini Subway, Oporto ve Krispy Kreme gibi ülke genelinde 250 perakende şirkete ulaştırmayı hedefliyor. 

    Ayrıca Crypto.com’un bu kapsamdaki işlemlerden sıfır ücret aldığını belirten Crypto.com‘un Asya ve Pasifik genel müdürü Karl Mohan, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

    “Tabii ki, Bitcoin ve Ethereum, piyasa değeri nedeniyle zaten listenin başında. Ancak çok sayıda tüketici, kabul etmeye hazır olduklarını ve Avustralya stablecoin’leri ile ödemeye başlamaya hazır olduklarını söyledi”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız