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Kripto para birimleri son dönemde birçok farklı alanda kullanılmaya başlandı. Birçok şirket, kripto para ile ödeme seçeneğini kullanıma sundu. Bu defa petrol istasyonu şirketi On The Run, Avustralya genelindeki 175 benzin istasyonunda kripto para ile ödeme hizmeti başlattı.

OTR, kripto para borsası Crypto.com ve ödeme sistemleri sağlayıcısı DataMesh iş birliğiyle müşterilerine kripto ödeme fırsatı sunuyor. Crypto.com, Pay Merchant hizmetini bir ödeme yerleşim katmanı olarak sağlarken, Datamesh satış noktası terminalleriyle ortaklığa dahil oldu.

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OTR’nin ana şirketi Peregrine Corp, kripto ödeme hizmetini Subway, Oporto ve Krispy Kreme gibi ülke genelinde 250 perakende şirkete ulaştırmayı hedefliyor.

Ayrıca Crypto.com’un bu kapsamdaki işlemlerden sıfır ücret aldığını belirten Crypto.com‘un Asya ve Pasifik genel müdürü Karl Mohan, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Tabii ki, Bitcoin ve Ethereum, piyasa değeri nedeniyle zaten listenin başında. Ancak çok sayıda tüketici, kabul etmeye hazır olduklarını ve Avustralya stablecoin’leri ile ödemeye başlamaya hazır olduklarını söyledi”

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Benzin istasyonu şirketi kripto para ile ödeme hizmeti başlattı