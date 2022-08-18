NTU ve Algorand, Blockchain araştırma merkezi kuruyor

Blockchain teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişme kaydetmesi ile beraber bu alanda yapılan araştırmalar ve çalışmalarda artış gösteriyor. Singapur’un Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Algorand’ın küresel olarak Blockchain teknolojisini geliştirmek ve ilerletmek için 50 milyon ABD Doları tutarındaki girişiminin bir parçası olarak bir Blockchain araştırma merkezi kurmaya hazırlanıyor.
Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU), Algorand Vakfı, Blockchain ve kripto para birimi araştırmaları için küresel ekosistem yaratmayı hedefliyor.
NTU yaptığı açıklamada, akıllı şebeke teknolojileri için metaverse platformu olan SGVerse’i içeren beş ilk Blockchain araştırma projesi olacağını söyledi. Diğer projeler de kurumsal kullanım için Blockchain entegre etmeye ve finansal veri yönetimi çözümleri geliştirmeye çalışacak.
Hatırlatmak gerekirse Algorand Vakfı ve Singapur Blockchain Derneği, Singapur ve Güneydoğu Asya bölgesindeki Blockchain teknolojisinin gelişimini hızlandırmak içine ele verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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