Türk Telekom patent başvurularında üst üste ikinci kez zirvede

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Tam Boyutta Gör Türk Telekom, 2025 yılına ilişkin Ar-Ge performansını açıkladı. Şirket, 2025 yılında patent başvurularını yüzde 20'nin üzerinde artırarak 921'e yükselterek üst üste ikinci kez Türkiye'de en fazla patent başvurusu yapan kuruluş olduğunu duyurdu.

Şirketin patent başvuruları arasında yapay zeka destekli ağ yönetimi, 5G, 6G, kuantum güvenli iletişim, Wi-Fi algılama teknolojileri, veri merkezi çözümleri ve akıllı altyapılar gibi geleceğin teknolojileri yer alıyor.

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Şirket ayrıca 2025 yılında akademik yayın sayısını yüzde 129 artırarak 131'e çıkardığını açıkladı. Bu yayınlar arasında yapay zeka, yeni nesil haberleşme teknolojileri, kuantum teknolojileri ve dijital altyapılar üzerine çalışmalar yer alıyor.

Türk Telekom, uluslararası standart geliştirme çalışmalarındaki katkısını da geçen yıl yüzde 237 artırdı. Şirket Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Kablosuz Genişbant Birliği (WBA) ve Linux Foundation bünyesindeki LF Broadband gibi uluslararası kuruluşlarda görev alıyor. 6G ağ mimarileri, yapay zekâ tabanlı servisler, Entegre Algılama ve Haberleşme (ISAC), IoT cihazları için kablosuz enerji transferi, kuantum teknolojileri ve otonom ağ yönetimi gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, konuyla ilgili açıklamasında unları söyledi:

“Türk Telekom olarak yalnızca teknolojiyi kullanan değil; üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye hedefi için kararlılıkla çalışıyoruz. Son beş yıldır sektörün yatırım lideri olarak Türkiye’yi geleceğin teknolojilerine hazırlıyor, Ar-Ge’yi yalnızca yeni teknolojiler geliştiren bir faaliyet olarak değil, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıran stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz.”

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