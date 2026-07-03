Trump yapay zekâ yatırımını açıklamadan önce hisse satın almış

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Tam Boyutta Gör Tarihin en büyük manipülasyonlarının döndüğünün iddia edildiği Trump döneminde aslında iddia edildiğinden de fazlasının yaşandığını yavaş yavaş öğreniyoruz. Kripto tarafını yerle bir eden Trump hisse dünyasını da boş geçmemiş.

Trump manipülasyonu

2025 yılı kazanç açıklamalarına göre Trump’ın 2 milyar dolar üzerinde gelir elde ettiği, bunun 1.4 milyar dolarının ise kripto para piyasasından geldiği ortaya çıkmıştı. Trump konudan net bilgisinin olmadığını ve mali hesaplarının farklı kuruluşlar tarafından yönetildiğini açıklasa da özellikle WLFI ve TRUMP token satışından 1.7 milyar doları kasaya attığı anlaşılmıştı.

Trump kripto para piyasasını alt üst etti 3 hf. önce eklendi

Herhangi bir ABD başkanının başkanlığı sürecindeki en kârlı dönem olarak gösterilen Trump döneminde borsa yatırımlarından da önemli kârlar elde edildi. İşin ilginç tarafı da geçen yıl Trump yapay zekâ için büyük yatırımını açıklamadan hemen önce 5 milyon dolarlık hisse satın alması oldu. Trump ailesine bağlı hesapların 23 Temmuz tarihinde 3600 al-sat işlemi yaptığı ve Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia ve Broadcom hisselerini portföyüne eklediği ifade edildi.

Normalde Insider Trading ya da köstebek ticareti diyebileceğimiz bir tanım içerisinde olması gerekirken Trump’ın ticareti çok iyi zamanlama olarak tanımlanıyor ve bugüne kadar herhangi bir soruşturma açılmış değil. Hal böyle olunca Trump ailesi gönlünce manipülasyonlara devam ediyor.

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