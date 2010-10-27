Beyaz iPhone 4 için yeni tarih 2011 baharı mı ?

Apple'ın Haziran ayında düzenlediği WWDC 2010 etkinliğinde tanıtılan iPhone 4'ün iki farklı renk alternatifine sahip olacağı duyrulmuştu; siyah ve tamamen beyaz. iPhone 3Gs'deki beyaz iPhone'un aksine; beyaz iPhone 4 gerek ön yüzeyinin gerekse de arka yüzeyinin beyaz olması birçok kullanıcıyı etkilemişti.

İlk önce siyah iPhone 4 satışa sunulurken; beyaz iPhone 4'ün satış tarihi olarak Temmuz ayı işaret edilmiş ardından Apple tarafından yapılan açıklamayla telefonun ancak Temmuz ayının ikinci yarısında satışa sunulabileceği duyrulmuştu. Fakat Cupertino'lu Temmuz ayının sonlarına doğru yaptığı ikinci açıklamayla beyaz iPhone 4'lerin satışa sunulacağı tarihi 2010'un son dönemine ertelediklerini duyurmuştu. Apple, her iki açıklamasında da ertelemelerin nedeni olarak beyaz iPhone 4'ün üretim zorluklarını göstermişti. Ancak yıl sonunun gelmesine rağmen; kullanıcıların merakla beklediği beyaz iPhone 4 için yeni bir erteleme söz konusu olabilir.

Apple'ın şimdilik resmi bir açıklama yapmadığı konuyla ilgili olarak; Reuters'de yer alan habere göre firma, beyaz iPhone 4'ün satışa sunulacağı tarihi 2011 baharına erteledi. Ajansın konuyla ilgili başvurduğu Apple'ın basın sözcüsü Trudy Muller ise beyaz iPhone 4'leri beklemek zorunda kalan kullanıcılardan özür dilerken; yaşanan son ertelemenin nedeniyle ilgili soruyaysa yorum yapmadı.

Apple, beyaz iPhone 4'ün çıkış tarihini sürekli ertelediği 2010 mali yılının 4.çeyreğinde 14.1 milyon adet iPhone satmayı başarmıştı.