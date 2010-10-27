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Beyaz iPhone 4 için yeni tarih 2011 baharı mı ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
27,1b
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34
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın Haziran ayında düzenlediği WWDC 2010 etkinliğinde tanıtılan iPhone 4'ün iki farklı renk alternatifine sahip olacağı duyrulmuştu; siyah ve tamamen beyaz. iPhone 3Gs'deki beyaz iPhone'un aksine; beyaz iPhone 4 gerek ön yüzeyinin gerekse de arka yüzeyinin beyaz olması birçok kullanıcıyı etkilemişti.

İlk önce siyah iPhone 4 satışa sunulurken; beyaz iPhone 4'ün satış tarihi olarak Temmuz ayı işaret edilmiş ardından Apple tarafından yapılan açıklamayla telefonun ancak Temmuz ayının ikinci yarısında satışa sunulabileceği duyrulmuştu. Fakat Cupertino'lu Temmuz ayının sonlarına doğru yaptığı ikinci açıklamayla beyaz iPhone 4'lerin satışa sunulacağı tarihi 2010'un son dönemine ertelediklerini duyurmuştu. Apple, her iki açıklamasında da ertelemelerin nedeni olarak beyaz iPhone 4'ün üretim zorluklarını göstermişti. Ancak yıl sonunun gelmesine rağmen; kullanıcıların merakla beklediği beyaz iPhone 4 için yeni bir erteleme söz konusu olabilir.

Apple'ın şimdilik resmi bir açıklama yapmadığı konuyla ilgili olarak; Reuters'de yer alan habere göre firma, beyaz iPhone 4'ün satışa sunulacağı tarihi 2011 baharına erteledi. Ajansın konuyla ilgili başvurduğu Apple'ın basın sözcüsü Trudy Muller ise beyaz iPhone 4'leri beklemek zorunda kalan kullanıcılardan özür dilerken; yaşanan son ertelemenin nedeniyle ilgili soruyaysa yorum yapmadı.

Apple, beyaz iPhone 4'ün çıkış tarihini sürekli ertelediği 2010 mali yılının 4.çeyreğinde 14.1 milyon adet iPhone satmayı başarmıştı.


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whtswrongstupid 9 yıl
4u iptal edip 5de siyah ve beyazi ayni anda surebilirler bizde5 aliriz napalim
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sas34 9 yıl
evet bahar olabilir
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Transformation 9 yıl
Zaten beyaz iphone 4 çıkmazsa 3gs ile 1 yıl daha idare ederim bana deseler ki sana siyah iphone 4 verelim sen bize beyaz 3gs ini ver abartmıyorum vermem çünkü siyah iphone 4 kullanacağıma hiç kullanmam daha iyi o derece beğenmiyorum siyah beni bayiyo iyiki 3g ve 3gs lerde beyaz çıkardı yoksa bu güzel telefondan mahrum kalacaktım yani hiç almak istemeyecektim
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boranstabu 9 yıl
okudunuz mu bilmiyorum

elmadergisi.com/...

siteden beyaz iphone 4 kaldırılmış
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ekoman245 9 yıl
bence beyazı bekletmesinin sebebi siyahının çıkardığı sorunları temizleyip satışa sunmak. ve beyaz siyaha göre daha asil duruyor
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emretutar 9 yıl
Hiç kafanızı yormayın arkadaşlar alın bi nokia 5800xm yükleyin programları iphone 5 çıkana kadar sabredin. Geçenlerde bi turkcell bayisine sorduğumda bana iphone 4 ün sorununu bile bile alacacağımı söylemişti o günden beri hep tereddütle yaklaştım. hem bu kadar para ver hemde bu sorunlarla uğraş. tamam çoğu şey karalama olabilir ama windows vista gibi iphone 4 demeleri çok can sıktı. bide Türkiye de adam gibi iphone 4 bulamamak ayrı bir dert. Az dişinizi sıkın iphone 5 e 7 ay kaldı. onu bu kadar karalayacaklarını sanmıyorum. hemde tip olarak daha ele oturur bi dizaynla çıkar. Size tavsiyem şu an idarelik bişeyler alın sonra pişman olmayın. iphone u karalamak için yazmadım bunları çıksın 5.nci jenerasyon %99.9 alırız inşallah.
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S0NK0Z 9 yıl
İphone 4'te bence siyah daha guzel duruyor gibi
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broodofqueen 9 yıl
Baharmı, yahu zaten Haziran bir sonraki versiyonu sürecekler piyasaya.... Ne gerek varki?
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murdocklawless 9 yıl
beyaz olması bu kadar zor bişey mi? beyaz rengi iki kere ertelenmiş ve sebebi üretim zorluklarıymış? olay sadece plastik dış kabuk ile bağlantılı değil mi? elinde bunu üretecek plastik enjeksiyon kalıbı yok mu? elinde plastiği beyazlaştıracak boya yok mu?
peki madem üretimi bu kadar zor, 2010 son ceyreğinde nasıl ürettin ve sattın 14.1 milyon iphone4 ü? aylık 4.7 milyon iphone4 üretimi demektir bu. amma da zormuş üretmek be, vay anasını sayın seyirciler.
bu apple cidden insanları aptal sanıyor. nefret ediyorum bu firmadan.
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the enemy 9 yıl
ne kadar önemli bir haber, beyazı çıkmasa napardık :S
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wosswoss 9 yıl
techno-labs'da ertelecenek techno-labs.com/...
shiftdelete.net'te apple store'lara dağıtıldı deniyor shiftdelete.net/...

ne biçim iş


not: Ancak 2011 baharında Apple’ın yeni bir iPhone piyasaya sürmesi de muhtemel. Bu sebeple beyaz iPhone CDMA desteği gibi ekstra özellikler de gelebilir. bu yüzden ertelenemsi mantıklı tabiki..
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Godolphin 9 yıl
Ben olsam sorunlarından arındırır öyle çıkartırdım beyaz iphon'u.
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AhmedKaymakcı 9 yıl

realcem
Ben olsam sorunlarından arındırır öyle çıkartırdım beyaz iphon'u.

Ya sorun morun yok telefonda
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Stones 9 yıl
E tabi, zaten siyahı stoklarda yok. Gelince almayanlarda alsın, almayan kalmasın, sonra beyazı çıkart. Beyaz güzelmiş diye siyahı olanlarda cuzi bir miktarda indirim yapıp satsın, Apple'de aç kalmasın
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