Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 Pro'da Dinamik Ada boyutu değişmeyebilir: İşte beklenen özellikler

    Apple'ın iPhone 18 Pro serisinde Face ID bileşenlerini ekran altına alarak Dinamik Ada'yı küçülteceği iddia ediliyordu. Ancak şirketin bu teknolojiden vazgeçtiği belirtiliyor.

    iPhone 18 Pro'da Dinamik Ada boyutu değişmeyebilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bir sonraki amiral gemisi modelleri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’te, Face ID bileşenlerini ekran altına alarak Dinamik Ada'yı %35 oranında küçülteceği iddia ediliyordu. Ancak test sürecinin bir aşamasında şirketin bu teknolojiden bilinmeyen sebeplerle vazgeçtiği belirtiliyor. Bu yüzden Dinamik Ada'nın boyutunun şimdilik aynı kalması bekleniyor. 

    iPhone 18 Pro serisi aynı tasarımı kullanacak

    Weibo’daki güvenilir sızıntı hesaplarından Digital Chat Station’a göre hem iPhone 18 Pro hem de iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ile aynı kasa tasarımını kullanacak. Yani kamera çıkıntısı, iki tonlu renk tasarımı ve Dinamik Ada bu yıl da değişmeden kalabilir. Bu durum bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir, fakat bunun karşılığında ciddi teknik yenilikler sunulması bekleniyor.

    Sızıntıya göre 2026’da çıkacak iPhone 18 serisinin en büyük satış noktalarından biri A20 Pro işlemcisi olacak. Bu çipin, TSMC’nin 2 nm üretim süreci ile seri üretilecek ilk Apple işlemcisi olması bekleniyor. Daha gelişmiş üretim süreci sayesinde önemli performans ve enerji verimliliği artışı bekleniyor. 

    Kamera tarafında da önemli bir gelişme konuşuluyor. İddiaya göre ana kamerada daha geniş diyafram kullanılacak. Ayrıca daha önceki söylentilere göre iPhone 18 Pro modellerinde değişken diyafram teknolojisi de yer alabilir. Bu teknoloji sayesinde kamera farklı ışık koşullarına daha iyi uyum sağlayarak fotoğraf çekiminde daha fazla esneklik sunabilir.

    Bir diğer önemli yenilik ise batarya kapasitesi. Apple’ın iPhone 18 Pro Max modeline biraz daha büyük bir pil yerleştireceği konuşuluyor. iPhone 17 Pro Max'de 4.823 mAh (eSIM sürümünde 5.088 mAh) kapasiteli batarya yer alırken, 18 Pro Max'te kapasitenin 5.000 mAh üstüne (eSIM versiyonunda 5.100-5.200 mAh) çıkması bekleniyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/iphone-18-pro-no-in-screen-face-id-but-will-ship-with-three-major-upgrades/ https://m.weibo.cn/u/6048569942?is_hot=1&jumpfrom=weibocom
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 23 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 hafta önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 hafta önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wic reset key kış lastiği yorumları net iyon denklemi nedir 0.9 tce motor kronik sorunları citroen c5 aircross kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 15 pro
    Redmi Note 15 pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum