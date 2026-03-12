iPhone 18 Pro'da Dinamik Ada boyutu değişmeyebilir: İşte beklenen özellikler

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın bir sonraki amiral gemisi modelleri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’te, Face ID bileşenlerini ekran altına alarak Dinamik Ada'yı %35 oranında küçülteceği iddia ediliyordu. Ancak test sürecinin bir aşamasında şirketin bu teknolojiden bilinmeyen sebeplerle vazgeçtiği belirtiliyor. Bu yüzden Dinamik Ada'nın boyutunun şimdilik aynı kalması bekleniyor.

iPhone 18 Pro serisi aynı tasarımı kullanacak

Weibo’daki güvenilir sızıntı hesaplarından Digital Chat Station’a göre hem iPhone 18 Pro hem de iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ile aynı kasa tasarımını kullanacak. Yani kamera çıkıntısı, iki tonlu renk tasarımı ve Dinamik Ada bu yıl da değişmeden kalabilir. Bu durum bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir, fakat bunun karşılığında ciddi teknik yenilikler sunulması bekleniyor.

Sızıntıya göre 2026’da çıkacak iPhone 18 serisinin en büyük satış noktalarından biri A20 Pro işlemcisi olacak. Bu çipin, TSMC’nin 2 nm üretim süreci ile seri üretilecek ilk Apple işlemcisi olması bekleniyor. Daha gelişmiş üretim süreci sayesinde önemli performans ve enerji verimliliği artışı bekleniyor.

Kamera tarafında da önemli bir gelişme konuşuluyor. İddiaya göre ana kamerada daha geniş diyafram kullanılacak. Ayrıca daha önceki söylentilere göre iPhone 18 Pro modellerinde değişken diyafram teknolojisi de yer alabilir. Bu teknoloji sayesinde kamera farklı ışık koşullarına daha iyi uyum sağlayarak fotoğraf çekiminde daha fazla esneklik sunabilir.

Bir diğer önemli yenilik ise batarya kapasitesi. Apple’ın iPhone 18 Pro Max modeline biraz daha büyük bir pil yerleştireceği konuşuluyor. iPhone 17 Pro Max'de 4.823 mAh (eSIM sürümünde 5.088 mAh) kapasiteli batarya yer alırken, 18 Pro Max'te kapasitenin 5.000 mAh üstüne (eSIM versiyonunda 5.100-5.200 mAh) çıkması bekleniyor.

