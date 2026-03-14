Apple'dan geri adım: Çin'deki App Store komisyonu düşüyor

Tam Boyutta Gör Apple, düzenleyici kurumların ardından App Store politikalarıyla ilgili geri adım atmaya devam ediyor. Son olarak ABD'li dev, Çin pazarında geliştiricilerden aldığı App Store komisyon oranlarını düşürme kararı aldı. Şirketin geliştirici blogunda paylaştığı bilgilere göre yeni düzenleme 15 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek.

Apple'ın paylaştığı bilgilere göre, değişiklikle birlikte uygulama içi satın alımlarda (IAP) uygulanan standart komisyon oranı yüzde 30'dan yüzde 25'e indirildi. Bu düzenleme, Çin ana karasında yer alan App Store mağazasında dağıtılan iOS ve iPadOS uygulamalarını kapsıyor.

Ayrıca Apple, küçük geliştiricilere yönelik programlarda da ücret indirimi gerçekleştirdi. App Store Small Business Program ve App Store Mini Apps Program kapsamında yer alan geliştiriciler için komisyon oranı yüzde 15'ten yüzde 12'ye düşürüldü. Bu oran hem uygulama içi satın alımlarda hem de ilk yıldan sonraki abonelik yenilemelerinde geçerli olacak.

Yeni komisyon oranlarından yararlanmak için geliştiricilerin herhangi bir sözleşmeyi onaylaması gerekmiyor. Apple, geçiş sürecini otomatik şekilde uygulayarak geliştiricilerin yeni oranlardan doğrudan yararlanmasını planlıyor. Apple'ın geri adımında ise düzenleyici baskının etkili olduğunu söyleyelim.

Apple bazı iPhone, iPad ve Mac modellerini satıştan kaldırdı 4 gün önce eklendi

Geçtiğimiz yıl Çin'deki bir devlet denetim kurumunun, Apple'ın App Store üzerinden geliştiricilerden aldığı komisyon ücretlerini incelemeye aldığına dair haberler ortaya çıkmıştı. Yeni düzenleme, özellikle Çinli geliştiriciler açısından önemli bir kilometre taşı olacak.

