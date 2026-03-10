iPhone Fold'un adı ortaya çıktı: "iPhone Ultra" geliyor

iPhone Fold'un adı ortaya çıktı
Çin kaynaklı yeni bir söylentiye göre Apple, katlanabilir iPhone modelini iPhone Ultra adıyla tanıtmayı planlıyor. Eğer bu iddia doğru çıkarsa, şirketin Ultra markası yalnızca bir ürün için değil, yeni bir premium ürün serisi için kullanılmış olacak.
Söz konusu rapora göre Apple bu yıl üç farklı Ultra markalı cihaz tanıtabilir. Bunlardan ilki katlanabilir iPhone olacak. Bunun yanında kamera destekli yeni kulaklık modeli olarak gösterilen AirPods Ultra ve OLED dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar olarak anılan MacBook Ultra da bu serinin parçası olabilir.
Fiyat tarafında ise oldukça yüksek bir seviyeden söz ediliyor. İddiaya göre iPhone Ultra'nın başlangıç fiyatı 10.000 yuanın üzerinde olacak. Bu da güncel kurla yaklaşık 1.400 dolar seviyesine karşılık geliyor. Üst seviye modelin ise 20.000 yuanın üzerine, yani yaklaşık 2.900 dolar seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.
Hatırlanacağı üzere Apple’ın katlanabilir iPhone modelinin kitap tarzı katlanabilir tasarıma sahip olması ve iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Ancak cihazın adıyla ilgili bu yeni iddia henüz doğrulanmış değil ve şimdilik bir söylenti durumunda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım