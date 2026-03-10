Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone Fold'un adı ortaya çıktı: "iPhone Ultra" geliyor

    Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. Uzun süredir iPhone Fold olarak anılan cihazın aslında “iPhone Ultra” adıyla piyasaya çıkabileceği öne sürülüyor.

    iPhone Fold'un adı ortaya çıktı: 'iPhone Ultra' geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce sızıntılarda genellikle iPhone Fold adıyla anılan cihazın, aslında farklı bir isimle piyasaya çıkabileceği ortaya çıktı. iPhone'dan ilk kez Ultra geliyor.

    iPhone Fold'un adı ortaya çıktı

    Çin kaynaklı yeni bir söylentiye göre Apple, katlanabilir iPhone modelini iPhone Ultra adıyla tanıtmayı planlıyor. Eğer bu iddia doğru çıkarsa, şirketin Ultra markası yalnızca bir ürün için değil, yeni bir premium ürün serisi için kullanılmış olacak.

    Söz konusu rapora göre Apple bu yıl üç farklı Ultra markalı cihaz tanıtabilir. Bunlardan ilki katlanabilir iPhone olacak. Bunun yanında kamera destekli yeni kulaklık modeli olarak gösterilen AirPods Ultra ve OLED dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar olarak anılan MacBook Ultra da bu serinin parçası olabilir.

    Fiyat tarafında ise oldukça yüksek bir seviyeden söz ediliyor. İddiaya göre iPhone Ultra'nın başlangıç fiyatı 10.000 yuanın üzerinde olacak. Bu da güncel kurla yaklaşık 1.400 dolar seviyesine karşılık geliyor. Üst seviye modelin ise 20.000 yuanın üzerine, yani yaklaşık 2.900 dolar seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

    Hatırlanacağı üzere Apple’ın katlanabilir iPhone modelinin kitap tarzı katlanabilir tasarıma sahip olması ve iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Ancak cihazın adıyla ilgili bu yeni iddia henüz doğrulanmış değil ve şimdilik bir söylenti durumunda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 23 saat önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 2 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 5 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 5 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wifi oturum açma ekranı gelmiyor en iyi milföy markası pamukkale travertenleri nasıl yazılır citroen c5 aircross paket sıralaması parmakta dolama duası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum