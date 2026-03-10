iPhone Fold'un adı ortaya çıktı: "iPhone Ultra" geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce sızıntılarda genellikle iPhone Fold adıyla anılan cihazın, aslında farklı bir isimle piyasaya çıkabileceği ortaya çıktı. iPhone'dan ilk kez Ultra geliyor.

iPhone Fold'un adı ortaya çıktı

Çin kaynaklı yeni bir söylentiye göre Apple, katlanabilir iPhone modelini iPhone Ultra adıyla tanıtmayı planlıyor. Eğer bu iddia doğru çıkarsa, şirketin Ultra markası yalnızca bir ürün için değil, yeni bir premium ürün serisi için kullanılmış olacak.

Söz konusu rapora göre Apple bu yıl üç farklı Ultra markalı cihaz tanıtabilir. Bunlardan ilki katlanabilir iPhone olacak. Bunun yanında kamera destekli yeni kulaklık modeli olarak gösterilen AirPods Ultra ve OLED dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar olarak anılan MacBook Ultra da bu serinin parçası olabilir.

Fiyat tarafında ise oldukça yüksek bir seviyeden söz ediliyor. İddiaya göre iPhone Ultra'nın başlangıç fiyatı 10.000 yuanın üzerinde olacak. Bu da güncel kurla yaklaşık 1.400 dolar seviyesine karşılık geliyor. Üst seviye modelin ise 20.000 yuanın üzerine, yani yaklaşık 2.900 dolar seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Hatırlanacağı üzere Apple’ın katlanabilir iPhone modelinin kitap tarzı katlanabilir tasarıma sahip olması ve iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Ancak cihazın adıyla ilgili bu yeni iddia henüz doğrulanmış değil ve şimdilik bir söylenti durumunda.

