Big Navi 2.4 GHz’de görev yapabilir

RX 6000 serisi oyuncular tarafından merakla bekleniyor. Tanıtım öncesinde donanım dünyası ortaya çıkan sızıntılar sayesinde daha bir heyecanlı bekleyiş içerisinde.
2.4 GHz'de çalışan Big Navi
İddiaya göre Big Navi’nin kalbinde yer alacak Navi 21 XT GPU’su 2.4 GHz’lik Game Clock’la gelecek. AMD’nin Turbo boost’u Game Clock’ın üzerinde konumlandırması nedeniyle biraz daha yüksek tepe frekans bekleyebiliriz.İlginizi Çekebilir RX 6000 serisinin teknik özellikleri sızdı
Şu ana kadar bildirilen referans tasarım kartlarda 2.3 GHz seviyelerinden bahsedilirken Navi 21 XT’nin kırpılmış hali Navi 21 XL için 2.2 GHz’e işaret edilmekteydi.
Big Navi'den de kaslı Navi 21 XTX GPU'su
Ek olarak AMD’nin referans tasarım kartı için saklı tutacağı ek bir yonga da gün ışığına çıktı. Navi 21 XTX GPU’sunun Navi 21 XT’den daha yüksek frekanslarda görev yapması beklenirken daha fazla CU ile gelebileceği üzerinde duruluyor. AMD’nin bu kartı Nvidia’dan gelecek olası hamlelere yönelik sakladığı söylenebilir.
Bununla birlikte XTX, XT ve XL seçeneklerinin tümünde 16 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 bellek konumlandırılması bekleniyor.
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AMD’nin rakibinin GDDR6X avantajına 256-bit GDDR6 belleklerle nasıl cevap vereceği merak edilirken son günlerde ortaya çıkan Infinity Cache lisansı sonrasında AMD’nin VRAM ünitesine bağlı özel bir bellek alt sisteminden faydalanabileceği düşünülüyor.
https://videocardz.com/newz/amd-navi-21-xt-to-feature-2-3-2-4-ghz-game-clock-250w-tgp-and-16-gb-gddr6-memory Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Nvidia Fanboyu: Hayır Hayır, Yapamaz