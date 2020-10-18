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    Big Navi 2.4 GHz’de görev yapabilir

    AMD’nin yaklaşan RX 6000 serisi tanıtımı öncesinde kartlara dair yeni detaylar açığa çıkmaya devam ediyor. Görünüşe göre AMD Big Navi’de etkileyici çalışma frekanslarıyla Nvidia’nın karşısına çıkacak.
    4 gün
    2,7b
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    Big Navi 2.4 GHz’de görev yapabilir
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    RX 6000 serisi oyuncular tarafından merakla bekleniyor. Tanıtım öncesinde donanım dünyası ortaya çıkan sızıntılar sayesinde daha bir heyecanlı bekleyiş içerisinde.

    2.4 GHz'de çalışan Big Navi

    İddiaya göre Big Navi’nin kalbinde yer alacak Navi 21 XT GPU’su 2.4 GHz’lik Game Clock’la gelecek. AMD’nin Turbo boost’u Game Clock’ın üzerinde konumlandırması nedeniyle biraz daha yüksek tepe frekans bekleyebiliriz.

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    Şu ana kadar bildirilen referans tasarım kartlarda 2.3 GHz seviyelerinden bahsedilirken Navi 21 XT’nin kırpılmış hali Navi 21 XL için 2.2 GHz’e işaret edilmekteydi.

    Big Navi'den de kaslı Navi 21 XTX GPU'su

    Ek olarak AMD’nin referans tasarım kartı için saklı tutacağı ek bir yonga da gün ışığına çıktı. Navi 21 XTX GPU’sunun Navi 21 XT’den daha yüksek frekanslarda görev yapması beklenirken daha fazla CU ile gelebileceği üzerinde duruluyor. AMD’nin bu kartı Nvidia’dan gelecek olası hamlelere yönelik sakladığı söylenebilir.

    Bununla birlikte XTX, XT ve XL seçeneklerinin tümünde 16 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 bellek konumlandırılması bekleniyor.

    Big Navi 2.4 GHz’de görev yapabilir
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    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı"

    AMD’nin rakibinin GDDR6X avantajına 256-bit GDDR6 belleklerle nasıl cevap vereceği merak edilirken son günlerde ortaya çıkan Infinity Cache lisansı sonrasında AMD’nin VRAM ünitesine bağlı özel bir bellek alt sisteminden faydalanabileceği düşünülüyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-navi-21-xt-to-feature-2-3-2-4-ghz-game-clock-250w-tgp-and-16-gb-gddr6-memory Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    46 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jon_Kar 4 gün en beğenilen
    AMD : Big Navi 2.4 GHz’de görev yapabilir



    Nvidia Fanboyu: Hayır Hayır, Yapamaz
    Yanıtla +25
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    LinkX (Batuhan Onur) 4 gün labtek38
    Mesut çevik kim ya adama kim para verirse onu övüyor.
    Yanıtla +15
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    smalsrol (Volkan Küçük) 4 gün labtek38
    Mesut Kim be ? Apple 'ı eleştirdi mi ? Apple karanlık tarafa mı geçiyor diye video attı mı ? Şu adamı fazla ciddiye alıyorsunuz
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Timeguard 2 gün
    Gelsin bakalım bir testler fazla bir şey kalmadı.
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    DH Misafiri 3 gün
    Başarabilseler ne güzel ama amd gpuları benim gözümde hep rezalettiler. Özelikle yazılımını beceremedikten sonra niye paraya kıyıp amd gpu alayım ki.Wattman hatası yüzünden kaç kart eskittim.Bu yüzden param olsa nvidia kart alırım.
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    Jaime Wolf 3 gün
    Ne 2.4'ü ya, AMD'ler 4.0 GHz'de çalışacak, NVIDIA 3090 Ti'ı geçecek...

    Abi zaten AMD'nin bu saçma fanboy teorilerinden başka rakibe ihtiyacı yok, her jenerasyon aynı şey... hype, hype, hype, ardından da hayal kırıklığı.

    Performans olarak 3070'i geçerse şaşırırım. 3080'i geçmesine ihtimal vermiyorum. Fiyat/performans başka konu tabii...
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 4 gün (düzenlendi)
    Kolay değil, sürücü kaynaklı hatada da liderim diye iki kulvarda at koşturuyor.
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    DH Misafiri 4 gün
    Umarım sürücülerini geliştirir ve daha uygun fiyata koyarlar. Çünkü performans açısından yakalaması öne geçirmeyecek satışlarda muhtemelen. Nvidia nın sürücü güveninirliği ve dlss 2.0 gibi teknolojileri kullanıcıyı çeken büyük faktörler. Şuanki durumda performansda yakalayıp 50-100 dolar daha ucuza gelmez ise kartlar yine nvidia üstünlüğü ile sonuçlanır bu nesil diye düşünüyorum.
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    DH Misafiri 4 gün
    Nvidia'nın 8gb kart çıkarması uzun vadede fiyasko olur, superde pahalı olur. AMD bizi kurtarsın
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 gün
    Saglam kartlar gelsinde ucuza nvidia alalım
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    IceRulez (Osman R.F) 4 gün
    Vay be XL-XT-XTX zamanları canlandı gözümde koskoca mazi :)) hey gidi x800pro xt xl zamanları hey
    Yanıtla +1
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    Nevfel (T. I. ) 4 gün
    Rtx3090'ı hedef alıcak. Nvidia normalde gtx3080'i bu fiyatlara çıkarmazdı. Rx6000 ile amd'nin sağlam geldiğini biliyordu erken davrandı.



    Tekel olduğunu bile bile niye 700 dolara kart çıkarsın ki? 1000 dolar dese yine alıcısı vardı ama Amd'nin kartlarının performans değerlerini illaki öğrenmiştir.



    16 gb bellek olması da önemli bence. Yeni nesilde bu daha çok fark edilecek.
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 4 gün
    yapsın, etsin, havada kalmasın.

    lakin olmuyor, yapamıyor, her zaman "gerçekler" ortaya çıktığında nasıl bir kolpanın tillahı olduğunu görüyor ve gerçekten üzülüyoruz.

    nihayetinde dişli bir rakip olamayışı, ona buna "fanboy" diyen ezik karaktersizlerin sonu gelmeyen yalan dünyalarındaki palavraları hariç gerek donanımsal gerekse de (ve özellikle!) yazılımsal/sürücü tabanlı problemleri bir türlü giderilemeyen ürünlerle nereye kadar?

    NVIDIA böyle eften püften bir rakibi olduğu müddetçe tüketicileri adeta sağılacak ebleh koyunlar gibi görüp gıdım gıdım verdiği teknolojiyi had safhada fahiş fiyatlarla ittirmeye dilediği gibi devam eder, edecektir de.

    gel gelelim umarım ben yanılıyorumdur, umarım ben hatalı çıkarım ve tükürdüğümü yalamak zorunda kalırım, umarım NVIDIA'nın fiyatlarını alaşağı edecek gerçek bir rekabet ortamı doğar.
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