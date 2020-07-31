Big Navi beklendiği kadar hızlı olmayabilir

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Kırmızı ekip Big Navi için hazırlıklarında sona yaklaştıkça yeni kart detaylanmaya devam ediyor.

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Beklentileri karşılayamayabilir

İddialara göre AMD Asya’daki iş ortaklarına Big Navi’ye dair bilgiler sunmaya başlamış. Rapora göre RDNA2 mimarili yeni kart şimdiye kadar sızdığı kadar performanslı olmayabilir. Öyle ki optimizasyonu iyi olan yapımlarda RTX 2080 Ti’a %15’lik fark söz konusu.

Diğer taraftan AMD’nin üst seviye kartını fiyat avantajıyla desteklemesi bekleniyor. Performans itibariyle RTX 3080’in karşısına konumlanması beklenen kartı kırmızı ekip RTX 3080’den daha uygun bir fiyatla sunarak RTX 3080’i hedefleyeceğe benziyor.

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RDNA2 mimarili ekran kartları PS5’teki saat hızları nedeniyle RX 57000 serisine kıyasla daha yüksek saat hızlarında çalışacağı tahmin ediliyor. AMD tarafından bir sunuda RDNA2 mimarisinin RDNA’ya kıyasla watt başına %50 daha fazla performans sergileyeceği iddia edilmişti.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/rumour_has_it_that_amd_s_big_navi_gpu_isn_t_as_powerful_as_expected/1

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