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    Big Navi beklendiği kadar hızlı olmayabilir

    AMD’nin yeni üst seviye kartı iddia edildiği kadar hızlı olmayabilir.
    1 gün
    2,6b
    2
    20
    Ekran K...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Big Navi beklendiği kadar hızlı olmayabilir
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    Kırmızı ekip Big Navi için hazırlıklarında sona yaklaştıkça yeni kart detaylanmaya devam ediyor.

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    Beklentileri karşılayamayabilir

    İddialara göre AMD Asya’daki iş ortaklarına Big Navi’ye dair bilgiler sunmaya başlamış. Rapora göre RDNA2 mimarili yeni kart şimdiye kadar sızdığı kadar performanslı olmayabilir. Öyle ki optimizasyonu iyi olan yapımlarda RTX 2080 Ti’a %15’lik fark söz konusu.

    Diğer taraftan AMD’nin üst seviye kartını fiyat avantajıyla desteklemesi bekleniyor. Performans itibariyle RTX 3080’in karşısına konumlanması beklenen kartı kırmızı ekip RTX 3080’den daha uygun bir fiyatla sunarak RTX 3080’i hedefleyeceğe benziyor.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 4700G testleri: Ekran kartsız 1080p50 deneyimi"

    RDNA2 mimarili ekran kartları PS5’teki saat hızları nedeniyle RX 57000 serisine kıyasla daha yüksek saat hızlarında çalışacağı tahmin ediliyor. AMD tarafından bir sunuda RDNA2 mimarisinin RDNA’ya kıyasla watt başına %50 daha fazla performans sergileyeceği iddia edilmişti.



    https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/rumour_has_it_that_amd_s_big_navi_gpu_isn_t_as_powerful_as_expected/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 gün en beğenilen
    Bu şeyleri sızdıran hızlı mı olacak yoksa yavaş mı olacak karar veremedi.
    Yanıtla +14
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    S.T.A.L.K.E.R. 1 gün
    Klasik amd haberleri işte. Önce mükemmel hızlı şöyle hızlı uçuyor böyle hızlı kaçıyor ama sonra 3080 i hedefle :)
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    REDSTONE (REDSTONE ) 1 gün
    Bi' karar verin artık...
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    hollowman_ (N. b.) 7 sa.
    5700 XT ancak GTX 2060 ile GTX 2070 arasında performans veriyor. Sızdırmalar GTX 3080'e rakip olacak deniyorsa yine GTX 2060 ve GTX 2070 arasında bir kart göreceğiz demektir. Uyumlu oyunlarda bile 2080'in %15 üstünde deniliyorsa iş oraya doğru gider.
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    No Way Out (Mert A.) 7 sa. hollowman_
    Yok kanka 5700xt, 1660-1660super arası perf veriyor.
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    Anthropomancy (Levent D) 10 sa.
    Önce adam akıllı driver çıkarsınlar
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    esenercelik (Esener Çelik) 13 sa.
    RX 57000
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    435 (Yusuf Aslanyürek) 14 sa.
    Amd ekran kartı en iyisi 2080Ti hızında olacak. Optimizasyona göre %10 geçer veya geride kalır. Ama 3080ti ‘a rakip beklemeyin. Fiyat performans ürünü bekliyoruz.
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    Forum1th 16 sa.
    AMD çizgisini bozmaya başladı. 3-4 seneden fazla RX 400 serisi ve onların neredeyse aynısı 500 serisi satıldı. RX 5000 serisinin çıkması gereksiz uzun sürdü. Keza, Big Navi de 1 seneden uzun süredir haberini gördüğümüz bir ekran kartı. Ekran kartlarını düzgün bir şekilde çıkartması lazım.
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    brokengineer (on ) 19 sa.
    O kadar afaki, haber değeri olmayan konular açılıyor ki gerçekten hayal kırıklığına uğruyorum. Donanım haber mi yoksa dedikodu haber mi sitenin adı ciddi ciddi düşünmeye başladım. Elinize üç beş thermo couple alın vrm testi yapın bir hardware database oluşturun da en azından trde bir ilkin önünü açmış olursunuz.
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 19 sa.
    Bu haberler big navi için "boyu değil, işlevi önemlidi" sözünü akıllara getiriyor...
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    R0llingMan 1 gün (düzenlendi)
    Polarise benzeme yönünde hızla ilerliyor Big navi :) Rakip de 3080 Ti hazır AMD'den gelen habere bak. Evet işlemci de rakiple farkı açan bir gelişme mevcut fakat yıllardır üst seviye de Nvidia'ya bırak rakip olmayı yaklaşamadınız bile.
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    REDSTONE (REDSTONE ) 1 gün
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    2019daDHyekatilmak 1 gün
    Bir sonraki haber

    Big navi olmayabilir

    Daha sonraki haber

    Big navi 308090100ti den 525 fersah daha hızlı olabilir
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    amd big navi, rtx 3080 ve
    3 etiket daha rtx 2080 ti rdna2 Donanım
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