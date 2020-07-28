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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Big Navi için bellek iddiaları: HBM mi GDDR6 mı?

    Merakla beklenen kaslı ekran kartında kullanılacak bellek tartışılıyor.
    7 sa.
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    Ekran K...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Big Navi için bellek iddiaları: HBM mi GDDR6 mı?
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    AMD’nin uzun bir süredir beklediğimiz üst seviye ekran kartı detaylanmaya devam ediyor. Bu sefer kartın belleği gündemde.

    HBM bellek kullanılabilir

    2 farklı kaynaktan farklı iddialar öne sürülmüş durumda. Kartta kullanılacak bellekler HBM olabileceği gibi GDDR6 da olabilir. Eğer HBM kümelerine yer verileceği iddiasına göre kart 2048 bit bellek veriyoluyla gelecek. 2x8x128 konfigürasyonundaki bellekler 2 adet 8 GB’lık kümeden oluşabileceği gibi 2x16 GB da bulunabilir.

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    Big Navi için bellek iddiaları: HBM mi GDDR6 mı?
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    Bununla birlikte HBM belleklerin daha önce HPC segmentine yönelik Arcturus GPU’suyla birlikte kullanılacağı iddia edilmişti. Sieanna Cichlid kod adlı Big Navi’de de yüksek bant genişliği sunacak belleklere yer verilmesi ihtimali heyecan verici.

    Henüz PCB hazır değil

    Diğer kaynağa göre ise AMD henüz Big Navi’nin nihai PCB’sini dahi hazırlamış değil. Dolayısıyla son günlerde paylaşılan performans verileri gerçek olmayabilir.

    Haliyle kartta tercih edilecek bellekler de olarak bilnmiyor. 2 farklı gönderi paylaşan hesaba göre model 16 GB kapasiteli GDDR6 bellekle gelecek.

    Big Navi için bellek iddiaları: HBM mi GDDR6 mı?
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    Ayrıca Bkz. "Intel 20 gün içerisinde Xe GPU’sunu detaylandırabilir"

    Buna karşın 2. gönderide yer alan 512 bit iddiası da ilkindeki verilerle çelişiyor. Anlayacağınız şu dönemde Big Navi hakkında yorumda bulunmak zor.  



    https://videocardz.com/newz/amd-sienna-cichlid-navi21-big-navi-gpu-memory-rumors-hbm-vs-gddr6 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    sething (sething ) 6 sa.
    Pcb dahi hazir degil iddiasi komik kalmis..



    Fakat hala saglam veri sizmamis olmasi ya baska bi facia yada (ki umarim) baska bi basari anlamina gelir diye dusunuyorum..



    Uzun sureli sessizlikyen sonra faciayla ortaya cikarlarsa...
    2 Yanıt Yanıtla
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    raxetul (Emrah Urhan) 6 sa. sething
    Yüksek frekansta çalışan PCB'leri tasarlamak zor, üstüne HBM'in yapısı itibariyle PCB tasarımı daha da zorlaşıyor.
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    Timeguard (HASAN T) 2 sa. sething
    Üstat kart geldi umulmadık başarılı sonuçlara imza attı bırak 3070/3080 leri 3080ti yada 3090 adı herneyse o seviyede yakaladı Nvidia yı her türlü veya geçti diyelim satışa çıktı 15 yada 20.000 tl alırmısın?3080ti / 3090 adı her ne olacak olan en tepe kartın satış oranlarının genel ekran kartı pazarında % kaça tekabül ettiğini biliyormusun? %1-5 (5 iyimser tahmin)3070/3080 seviyesini yakalayamaz mücadele edemezse mi facia olur? yoksa 3080ti/3090 seviyesini yakalayamaz mücadele edemezse mi facia olur?Edit: Veya kendinizce başka bir neden koşullar varsa lütfen açıklayınız.Sizin için facianın tanımı nedir?
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    TheShadow (The Shadow) 7 sa.
    Her yeni AMD ekran kartı haberinden en az biri HBM konusu oluyor. Gelemeden kaldı.
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    Timeguard (HASAN T) 7 sa. (düzenlendi)
    HBM2E ve GDDR6/X olan 2 versiyonu olabilir Apple da veriyor ya ona hbm2e kullanan yapmıştır embedded  vs için.
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