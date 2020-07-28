Big Navi için bellek iddiaları: HBM mi GDDR6 mı?

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AMD’nin uzun bir süredir beklediğimiz üst seviye ekran kartı detaylanmaya devam ediyor. Bu sefer kartın belleği gündemde.

HBM bellek kullanılabilir

2 farklı kaynaktan farklı iddialar öne sürülmüş durumda. Kartta kullanılacak bellekler HBM olabileceği gibi GDDR6 da olabilir. Eğer HBM kümelerine yer verileceği iddiasına göre kart 2048 bit bellek veriyoluyla gelecek. 2x8x128 konfigürasyonundaki bellekler 2 adet 8 GB’lık kümeden oluşabileceği gibi 2x16 GB da bulunabilir.

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Bununla birlikte HBM belleklerin daha önce HPC segmentine yönelik Arcturus GPU’suyla birlikte kullanılacağı iddia edilmişti. Sieanna Cichlid kod adlı Big Navi’de de yüksek bant genişliği sunacak belleklere yer verilmesi ihtimali heyecan verici.

Henüz PCB hazır değil

Diğer kaynağa göre ise AMD henüz Big Navi’nin nihai PCB’sini dahi hazırlamış değil. Dolayısıyla son günlerde paylaşılan performans verileri gerçek olmayabilir.

Haliyle kartta tercih edilecek bellekler de olarak bilnmiyor. 2 farklı gönderi paylaşan hesaba göre model 16 GB kapasiteli GDDR6 bellekle gelecek.

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Ayrıca Bkz. "Intel 20 gün içerisinde Xe GPU’sunu detaylandırabilir"

Buna karşın 2. gönderide yer alan 512 bit iddiası da ilkindeki verilerle çelişiyor. Anlayacağınız şu dönemde Big Navi hakkında yorumda bulunmak zor.

https://videocardz.com/newz/amd-sienna-cichlid-navi21-big-navi-gpu-memory-rumors-hbm-vs-gddr6

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