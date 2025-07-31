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    Nvidia GeForce 580.88 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    Nvidia GeForce 580.88 WHQL sürücüsü yayınlandı. Mafia: The Old Country ve Clair Obscur: Expedition 33 için optimizasyon ve DLSS 4 yenilikleri getiriyor.         

    Nvidia GeForce 580.88 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce ekran kartları için Game Ready 580.88 WHQL sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm, Mafia: The Old Country ve Clair Obscur: Expedition 33 için optimizasyon, daha fazla oyuna DLSS desteği ekliyor. Hata düzeltmeleri ve yeni iyileştirmeler de sürücü ile sunulan yenilikler arasında.

    Nvidia GeForce 580.88 sürücüsü yayınlandı

    Windows 10 ve 11 için yayınlanan GeForce 580.88 WHQL sürücüsü, Mafia: The Old Country, Clair Obscur: Expedition 33 ve yeni çıkış yapan Dead Take için DLSS 4.0 desteği ekliyor. DLSS ve Kare Oluşturma desteği alan diğer oyunlar ise, 7 Days to Die, Guardians of Azuma olarak sıralanıyor. 

    • 7 Days to Die: DLSS Süper Çözünürlük ve DLAA desteği
    • Guardians of Azuma: Süper Çözünürlük ve Kare Oluşturma
    • Dead Take: DLSS 4.0
    • Mafia: The Old Country: DLSS 4.0
    • Clair Obscur: Expedition 33: DLSS 4.0

    Düzeltilen hatalara gelirsek, World of Warcraft, Battlefield 2042, Marvel’s Spider-Man Remastered, Starcraft Remastered, Cyberpunk 2077, EA Sports FC 25 ve Dirt 5 özelinde yaşanan sürücü kaynaklı sorunlar giderildi. Ayrıca Blender, Windows Fotoğraflar, NVIDIA Smooth Motion özelinde genel hata düzeltmeleri içeriyor. Tüm hata düzeltmelerine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

    Yeni sürücüye ek olarak Nvidia'dan sürpriz bir duyuru daha geldi. Açıklamaya göre Ekim 2025'te son Game Ready Sürücüsü sürümünün yayınlanmasının ardından, Maxwell, Pascal ve Volta mimarilerine dayalı ekran kartları önümüzdeki üç yıl boyunca (Ekim 2028'e kadar) üç aylık güvenlik güncellemeleri almaya başlayacak. Ayrıca, en son sıfırıncı gün optimizasyonları için, Windows 10 Game Ready Sürücü desteği Ekim 2026'ya kadar uzatıldı.

    Oyunlara özel hata düzeltmeleri:

    • World of Warcraft: Işın izleme açıkken görsel bozulmalar oluşabiliyor. [5273429]
    • Battlefield 2042: Oynanış sırasında ışık kaynaklarının etrafında rastgele kare şeklinde bozulmalar görülebilir. [5284105]
    • Marvel’s Spider-Man Remastered: R575 sürücülerine güncelleme sonrası performans düşüşü yaşanıyor. [5412725]
    • Starcraft Remastered: Nesnelerde hafif grafik bozulmaları görülebilir. [5162957]
    • Cyberpunk 2077: VSYNC açıkken mikro takılmalar gözlemlenebilir. [5243668]
    • JX Online 3: Su yüzeyinde grafik bozulmaları oluşabiliyor. [5247344]
    • 32-bit oyunlar: DXVK çeviri katmanı kullanıldığında başlangıçta çökme yaşanıyor. [5252103]
    • Control: Işın izleme açıkken oyun çökebilir. [5261356]
    • ABZU: Su yüzeyinde bozulmalar gözlemleniyor. [5330078]
    • EA Sports FC 25: Genel kararlılık sorunları mevcut. [5331630]
    • Dirt 5: Oyun başlangıcında çökme yaşanıyor. [5349426]

    Genel hata düzeltmeleri

    • Blender: Referans görüntüsünde siyah noktalar görünüyor. [5339988]
    • Cloudflare WARP: Gelişmiş Optimus sistemlerinde görüntü modu değişikliği engelleniyor. [5368524]
    • NVIDIA Denetim Masası / NVIDIA Uygulaması: DSC özellikli monitör bağlıyken GPU ölçeklendirme seçeneği kayboluyor. [5156168]
    • Windows Fotoğraflar: Bir video kırpıldığında renkler değişebiliyor. [5158063]
    • NVIDIA Smooth Motion etkinleştirildiğinde GPU video belleği biraz daha düşük hızda çalışıyor. [5370796]
    • Hibrit grafik modunda çalışan bazı sistemlerde, harici GPU (dGPU) uyku moduna geçemiyor. [5232857]
    • Samsung 57" Odyssey Neo G9: Pencere yeniden boyutlandırıldığında kısa süreli titreme görülebilir. [5243530]
    • LGE 27GX790A-B: DisplayPort 2.1 ve HDR etkinken ekran boş kalabiliyor.
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