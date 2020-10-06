Bilim insanları, ahşabı şeffaf cama dönüştüren teknoloji geliştirdi

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Ahşaptan yapılmış cam artık hayal değil, modern teknolojinin bir ürünü diyebiliriz. Bize tanıdık gelen ve kuvars kumundan yapılan geleneksel camın birçok dezavantajları mevcut. Bunlardan başlıcaları kış aylarında ısının odadan dışarıya geçmesine izin vermesi ve yazın içeriye nüfuz etmesine engel olamamasıdır. Sonuç ise yüksek elektrik faturalar ve cam üretimiyle yayılan yüksek miktarda CO2 (Karbondioksit) ve diğer zararlı maddeler.

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Ahşaptan cam üretim teknolojisi, Orman Ürünleri Araştırma Laboratuvarı (Çin), Maryland ve Colorado Üniversiteleri'nden (ABD) uluslararası bir uzman ekibi tarafından geliştirildi ve araştırma sırasında, ahşap camın hemen hemen her bakımdan sıradan camdan daha üstün olduğu ortaya çıktı.

Akıllı telefonlarda da kullanılabilir

Ahşap can üretiminin hammaddesinin, özel bir banyoda oda sıcaklığında oksidasyon işlemine tabi tutulmuş, hızlı büyüyen balsa ağacının odunu olduğu belirtilmiş. Bu odundan elde edilen ahşap, polivinil alkol ile emprenye edilerek, camdan çok daha güçlü ve daha hafif olan neredeyse şeffaf bir malzeme üretilebiliyor. Bu malzeme, bükülebiliyor veya bölünebiliyor, ancak geleneksel cam gibi küçük parçalara ayrılmıyor.

Ayrıca ahşaptan üretilen bu camın, sıradan camlara oranla beş kat daha az enerji gerektirdiğinden, uygun maliyetli olduğunu da belirtmekte fayda var. Düşük CO2 emisyonlu yenilenebilir malzemeden yapıldığı için çevre dostu olan bu ahşap camın, önümüzdeki yıllarda başta otomotiv sektörü olmak üzere, akıllı telefonlarda da kullanılabileceği öngörülüyor.

https://www.phonearena.com/news/Smartphone-displays-of-the-future-may-be-made-of-wood_id127592

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