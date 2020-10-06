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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilim insanları, ahşabı şeffaf cama dönüştüren teknoloji geliştirdi

    ABD ve Çinli bilim insanları balsa ağacının odunundan elde ettikleri ahşabı, şeffaf bir cama dönüştüren teknolojiyi geliştirdiklerini açıkladılar. Otomotiv ve akıllı telefon sektöründe kullanılabilir.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Bilim insanları, ahşabı şeffaf cama dönüştüren teknoloji geliştirdi
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    Ahşaptan yapılmış cam artık hayal değil, modern teknolojinin bir ürünü diyebiliriz. Bize tanıdık gelen ve kuvars kumundan yapılan geleneksel camın birçok dezavantajları mevcut. Bunlardan başlıcaları kış aylarında ısının odadan dışarıya geçmesine izin vermesi ve yazın içeriye nüfuz etmesine engel olamamasıdır. Sonuç ise yüksek elektrik faturalar ve cam üretimiyle yayılan yüksek miktarda CO2 (Karbondioksit) ve diğer zararlı maddeler.

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    Ahşaptan cam üretim teknolojisi, Orman Ürünleri Araştırma Laboratuvarı (Çin), Maryland ve Colorado Üniversiteleri'nden (ABD) uluslararası bir uzman ekibi tarafından geliştirildi ve araştırma sırasında, ahşap camın hemen hemen her bakımdan sıradan camdan daha üstün olduğu ortaya çıktı.

    Bilim insanları, ahşabı şeffaf cama dönüştüren teknoloji geliştirdi

    Akıllı telefonlarda da kullanılabilir

    Ahşap can üretiminin hammaddesinin, özel bir banyoda oda sıcaklığında oksidasyon işlemine tabi tutulmuş, hızlı büyüyen balsa ağacının odunu olduğu belirtilmiş. Bu odundan elde edilen ahşap, polivinil alkol ile emprenye edilerek, camdan çok daha güçlü ve daha hafif olan neredeyse şeffaf bir malzeme üretilebiliyor. Bu malzeme, bükülebiliyor veya bölünebiliyor, ancak geleneksel cam gibi küçük parçalara ayrılmıyor.

    Ayrıca ahşaptan üretilen bu camın, sıradan camlara oranla beş kat daha az enerji gerektirdiğinden, uygun maliyetli olduğunu da belirtmekte fayda var. Düşük CO2 emisyonlu yenilenebilir malzemeden yapıldığı için çevre dostu olan bu ahşap camın, önümüzdeki yıllarda başta otomotiv sektörü olmak üzere, akıllı telefonlarda da kullanılabileceği öngörülüyor.



    https://www.phonearena.com/news/Smartphone-displays-of-the-future-may-be-made-of-wood_id127592 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    47 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Old Spice 2 hf. en beğenilen
    Bahsi geçen Üniversiteler geliştirmiş olabilir ama öncesinde de bilinen bir malzemeymiş sanırım





    Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    flagbearer (emre bayraktutar) 2 hf.
    haberi yapan arkadaşın balsa ağacından haberi yok .Model uçakta kullanılan çok hafif yumuşak ve çok pahalı bir ahşaptır. o kadar kimyasal işleme tutup camdan ucuz olmasının imkanı yok. telefonda filanda kullanamazsınız çok yumuşak malzeme çabuk çizilir uydurma fake haber gibi bişi yapmayın kardeşim böyle saçma sapan haberler .
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    galaxyg (Yağız Tümer) 2 hf. flagbearer
    Ben de okurken şaşırdım sizin gibi
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    tahta kurdundan sonra
    cam kurdunuda görürüz artık :D
    elastik cam veya plastik cam neden kullanılmıyor !?
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 2 hf.
    İyi, artık tüm içecekleri petrolden değil de odundan içeriz. He tabi orman bırakmayız orası ayrı.
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 2 hf.
    Ateş su toprak ve tahta

    Tahta mı?

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    Halıcı Kilimci Arif bile önemli bir element olduğunu biliyordu.
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    gun (Gün Oksay) 2 hf.
    Yakında Çinli bilim adamları demiri altına çevirdi diye gelse inanacağız habere bak.
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    matador_mirkhan 2 hf.
    Simya gerçekmiş😅
    Yanıtla +2
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    Old Spice 2 hf. en beğenilen
    Bahsi geçen Üniversiteler geliştirmiş olabilir ama öncesinde de bilinen bir malzemeymiş sanırım





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    x2yk (x y) 2 hf.
    Yok artık, başımıza taş yağacakkkkk. ;)
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    Bay Robot ( tunc) 2 hf.
    Bu araştırma yapılırken ağaçların sağladığı yararlar dikkate alındı mı yoksa sadece tahta ve kuvars kumu mu karşılaştırıldı acaba?
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