Xiaomi, 100 dolardan satacağı Poco C3'ü tanıttı: 6.5 inç ekran, 5.000 mAh pil

Teknoloji devlerinden Xiaomi, Poco markası altında en uygun fiyatlı akıllı telefonu resmen açıkladı: 100 dolardan başlayan Poco C3, 16 Ekim'de satışa çıkacak. Cihazın ülkemizde satılma ihtimalinin de mevcut olduğunu belirtelim.

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Poco C3, 1600 × 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.53 inç IPS Dot Drop HD+ ekrana sahip. Ön panelin üst kısmındaki su damlası formundaki çentik, maksimum f / 2,2 diyafram açıklığına sahip 5 MP selfie kamerası barındırıyor. Arka kamera sensörlerinin ise köşeleri yuvarlatılmış kare bir blokla çevrelendiğini görüyoruz. Bu modülün içinde ise 13 MP ana sensör, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere üçlü kamera kurulumu ve bir LED flaş yer alıyor.

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Türkiye'de de satışa sunulabilir

Akıllı telefon gücünü, 2,3 GHz'e kadar saat frekansı olan sekiz Cortex-A53 çekirdeği ve IMG PowerVR GE8320 GPU içeren MediaTek Helio G35 işlemciden almakta. 5.000 mAh kapasiteli devasa pilin ise 10 watt'lık bir hızlı şarj desteği sunduğunu belirtelim. Cihaz ayrıca Wi-Fi 802.11b / g / n, Bluetooth 5, GPS / GLONASS alıcısı ve bir Mikro-USB bağlantı noktası içeriyor.

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Xiaomi Poco C3'ün, 164.9 × 77.07 × 9.0 mm ebatlarında ve 196 gram ağırlığında olduğu belirtilmiş. Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile kutudan çıkacak olan akıllı telefonun 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama birimi sunan versiyonlarla satışa sunulacağı açıklandı. 100 ila 120 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak Poco C3'ün, Arktik Mavi, Çim Yeşili ve Mat Siyah renk seçenekleriyle raflara çıkacağını belirtelim. Türkiye'ye de gelmesi beklenen akıllı telefonun ülkemizde nasıl bir fiyat politikasıyla satışa sunulacağı ise merak konusu.

https://www.gsmarena.com/poco_c3_debuts_as_the_most_affordable_poco_ever_at_inr_7499-news-45645.php

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