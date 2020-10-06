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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, 100 dolardan satacağı Poco C3'ü tanıttı: 6.5 inç ekran, 5.000 mAh pil

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, özellikle fiyatıyla oldukça ses getirecek olan yeni akıllı telefon modeli Poco C3'ü resmi olarak tanıttı. Cihazın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali de mevcut.
    2 hf.
    11,8b
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi, 100 dolardan satacağı Poco C3'ü tanıttı: 6.5 inç ekran, 5.000 mAh pil

    Teknoloji devlerinden Xiaomi, Poco markası altında en uygun fiyatlı akıllı telefonu resmen açıkladı: 100 dolardan başlayan Poco C3, 16 Ekim'de satışa çıkacak. Cihazın ülkemizde satılma ihtimalinin de mevcut olduğunu belirtelim.

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    Poco C3, 1600 × 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.53 inç IPS Dot Drop HD+ ekrana sahip. Ön panelin üst kısmındaki su damlası formundaki çentik, maksimum f / 2,2 diyafram açıklığına sahip 5 MP selfie kamerası barındırıyor. Arka kamera sensörlerinin ise köşeleri yuvarlatılmış kare bir blokla çevrelendiğini görüyoruz. Bu modülün içinde ise 13 MP ana sensör, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere üçlü kamera kurulumu ve bir LED flaş yer alıyor.

    Xiaomi, 100 dolardan satacağı Poco C3'ü tanıttı: 6.5 inç ekran, 5.000 mAh pil
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de de satışa sunulabilir

    Akıllı telefon gücünü, 2,3 GHz'e kadar saat frekansı olan sekiz Cortex-A53 çekirdeği ve IMG PowerVR GE8320 GPU içeren MediaTek Helio G35 işlemciden almakta. 5.000 mAh kapasiteli devasa pilin ise 10 watt'lık bir hızlı şarj desteği sunduğunu belirtelim. Cihaz ayrıca Wi-Fi 802.11b / g / n, Bluetooth 5, GPS / GLONASS alıcısı ve bir Mikro-USB bağlantı noktası içeriyor.

    Xiaomi, 100 dolardan satacağı Poco C3'ü tanıttı: 6.5 inç ekran, 5.000 mAh pil
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Poco C3'ün, 164.9 × 77.07 × 9.0 mm ebatlarında ve 196 gram ağırlığında olduğu belirtilmiş. Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile kutudan çıkacak olan akıllı telefonun 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama birimi sunan versiyonlarla satışa sunulacağı açıklandı. 100 ila 120 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak Poco C3'ün, Arktik Mavi, Çim Yeşili ve Mat Siyah renk seçenekleriyle raflara çıkacağını belirtelim. Türkiye'ye de gelmesi beklenen akıllı telefonun ülkemizde nasıl bir fiyat politikasıyla satışa sunulacağı ise merak konusu.



    https://www.gsmarena.com/poco_c3_debuts_as_the_most_affordable_poco_ever_at_inr_7499-news-45645.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bloodin 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Yeni yasa ile gözetim belgesi alınamazsa 200 doların altındaki telefonlar 200 dolar üzerinden vergilendiriliyor. Belgenin alındığını varsaysak bile vergilerden dolayı neredeyse 2 katına satılacağından Türkiye'de bu cihazın satış fiyatı 200 dolar civarı, yani güncel kur ile ortalama 1550 TL olacaktır ki bu fiyat tahmini, ithalatçının yüksek kâr koymayacağını varsayan iyimser bir yaklaşım
    Yeni yasa ile gözetim belgesi alınamazsa 200 doların altındaki telefonlar 200 dolar üzerinden vergilendiriliyor. Belgenin alındığını varsaysak bile vergilerden ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +28
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    rCoder (Tunay T.) 2 hf.
    Mikro-USB'yi bir zahmet gömün artık ya. Maliyet ile filan alakası yok, tamamen iticilik
    Yanıtla +23
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    Aytegbey (Aytek Can) 2 hf.
    Bu telefon 1 dolara satılsın, yine de bize 1500 üzeri satılır, biz de bu hırsızlık olduğu müddetçe değişmez bu.
    Yanıtla +14
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 2 hf.
    Bizdeki fiyatlar aynı dedikodu gibi birin yanına bin koyup öyle satıyorlar. 1 telefon, 1000 vergi...
    Yanıtla
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    Forum1th 2 hf.
    2300-2700? Türkiye satış fiyatı bekliyorum.
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    adembey2018 (bülent adem korkmaz) 2 hf.
    Adamlar ortalığın tozunu duman etti. Helal olsun piyasayı düşürüyor. Dolar da düşük olsa mis
    Yanıtla +1
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    The Killing Road (&#39;y ) 2 hf.
    Aptal makro ve derinlik kameralarini koymak yerine fiyati 5 dolar düşürseler keşke
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    ruzbey35 (Rüzgar Diyar) 2 hf.
    2300 tl veyahut 2200 bizde madein Turkey...
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    V4LKyR 2 hf.
    Helio olması dezavantaj... Açık kaynak meselesi zayıf.
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    SeferÇ (Sefer Çınar) 2 hf.
    Bize gelişi 200 dolar*780 + Bir sürü dandik vergi. Eder size 2200 Lira
    Yanıtla +2
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    Morichannn (Akın Özer) 2 hf.
    100$’lık telefon olacak 1200₺-1300₺ ne anladım bu işten?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Kayrabey (Kayra Bey) 2 hf. Morichannn
    Bu fiyatlara alamazsınız. Gelişi 200$ olacak zaten. Vergisi kârı derken 2.299
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Aytegbey (Aytek Can) 2 hf.
    Bu telefon 1 dolara satılsın, yine de bize 1500 üzeri satılır, biz de bu hırsızlık olduğu müddetçe değişmez bu.
    Yanıtla +14
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    Kedi Adam (Emre Döner) 2 hf.
    100 birim paraya adamlar telefon satıyor. Diyeceklerim bu kadar.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Shainx (Bekir Sayı) 2 hf. Kedi Adam
    Ucuz olacak, ekonomimiz iyi falan diye demiyorum da senin mantığına göre bazı ülkeler aynı telefona 10.000 birim veriyor. Öyle bi' hesaplama şekli yok.
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    11837 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    xiaom, Poco C3 ve
    4 etiket daha teknik özellikler fiyat akıllı telefon Mobil Teknolojiler
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