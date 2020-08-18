Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilim insanları, araştırma için inceledikleri tüm insan dokularında plastik atık tespit etti

    Arizona Eyalet Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, insan vücudundan aldığı doku örneklerinin tümünde mikro ve nano plastik parça tespit etti. Bunun sağlık üzerine etkileri araştırılıyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    21,8b
    1
    18
    Diğer B...
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bilim insanları, araştırma için inceledikleri tüm insan dokularında plastik atık tespit etti
    Tam Boyutta Gör

    Gezegenimizi ve üzerinde yaşayan canlıları tehdit eden plastik atıklar ile bunların yarattığı kirlilik üzerine birçok çalışma bulunurken mikro plastik atıkların canlılar üzerinde yarattığı sağlık sorunları ile ilgili çok fazla araştırma bulunmuyor. Bu konuda bir çalışma yapmaya karar veren Arizona Eyalet Üniversitesi ekibi, insan vücudunda biriktiğine inanılan mikro ve nano plastik parçalar üzerine bir araştırma yürüttü.

    İlginizi Çekebilir Avatar Plastik israfımız o kadar çok ki gözümüzde canlandırmamız neredeyse imkânsız

    Ayrıca Bkz. "Grönland buzullarındaki erime, artık dönüşü olmayan yola girdi! İnsanlık için alarm zilleri çalıyor"

    Büyüklükleri 5mm ila 0.001mm arasında değişen ve normal şartlar altında tespit edilmesi çok çok zor olan bu parçaların insan vücuduna olan seyahatleri kapsamında doku analizi yapan araştırmacılar 47 örnek topladı. Mikroplastiklerin en yoğun şekilde topladığına inandıkları akciğer, karaciğer, dalak ve böbrek gibi organlardan doku örneği alan ekip, bunları bir dizi bilgisayar yazılımı ile raman ve kütle spektrometrisi gibi yöntemlerle tespit etmeye çalıştı. Günün sonunda ortaya çıkan tabloda ise incelenen tüm örneklerde plastik parçaları tespit edildi. Bilim insanları, araştırma neticesinde polietilen, polikarbonat ve çoğunlukla bebek ürünlerinde “BPA içermez” uyarısıyla aşina olduğumuz bizfenol a gibi kimyasallara rastladı.

    Daha önceki yapılan çalışmalarda plastik atıkların deniz canlıları üzerindeki etkilerini inceleyen bilim insanları, bunların balıklarda anevrizma ve üreme değişiklikleri gibi sorunlara yol açtığı tespit etmiş hatta deniz kabuklularının bunları kısa bir süre içinde öğüterek daha da küçük parçalar haline getirdiğini bulmuştu. Arizona Eyalet Üniversitesi ekibinin yürüttüğü çalışma ise bu parçaların insan vücudunda yaratacağı değişiklikleri anlamaktan henüz uzak olsa da ortaya konan bulguların ilerisi için önemli bir referans olacağı düşünülüyor.

    Bilim insanları, araştırma için inceledikleri tüm insan dokularında plastik atık tespit etti
    Tam Boyutta Gör

    Çalışmaya yönelik açıklamalarda bulunan Varun Kelkar adlı araştırmacı, “İnsanları tedirgin etmek istemeyiz, doğada çözünmeyen bu maddeler her yerde ve insan vücuduna da giriyor. Bizler, bu maddelerin ne gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ise bilemiyoruz. Konunun daha da derinine indikçe ve epidemiyolojik çalışmalarla bunların sağlık üzerindeki etkilerini tespit edebileceğiz” ifadelerini kullandı.



    https://newatlas.com/environment/study-plastic-human-tissues-particles-every-sample/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Boeing, MAX serisi uçakların kötü şöhretini unutturmak için isim değişikliğine gitti
    3 sa.
    Yapay zekânın insana karşı verdiği it dalaşı mücadelesinde kazanan yapay zekâ! Sonuç 5-0
    12 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ti7800 (Temjin O.) 3 gün en beğenilen
    Tüm bunların sorumlusu keneviri yasaklayan onun yerine petro kimya endüstrisini zorunlu tutanlardır.
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    virtiöz (Serhat AYGÜN) 3 gün
    Koyun,kaz güderken sürekli plastik topluyorum.Muhakkak iki ayaklılar birde çuval bırakıyolar.Şehre götürüp geri dönüşüme gönderiyorum.Cuma namazından çıkanlar şaşkınlık içinde yaksana diye bakıyorlar,utanmak yerine.Muhtar bile çöp konteyneri koyduralım diyor.Halbuki beldiye konteynerdan toprağa gönderecek ve denizdeki balığa kimyasallar ulaşacak.Bende kafası almayacak ve deli diye düşünmesin düşüncesiyle tamam diyorum.
    Koyun,kaz güderken sürekli plastik topluyorum.Muhakkak iki ayaklılar birde çuval bırakıyolar.Şehre götürüp geri dönüşüme gönderiyorum.Cuma namazından çıkanlar ş...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    agent1453 3 gün (düzenlendi)
    Dünyanın çeşitli yerlerinde yüzen plastik adalar varken bunların olması kaçınılmaz.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    homebird (Bilen BİLİR) 1 gün (düzenlendi)
    Plastik kirliliğinin en önemli unsurlarından biri de aşınıp çevreye yayılan milyarlarca araç lastiği. Aşınan lastikler sadece toprağı kirletmiyor, akarsularla denizlere taşınıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nat Alianovna 1 gün
    Dünyanın herhalde en yüksek miktarlarda zor çözünen atıklarını üretip çevremize bırakan canlı türüyüz. Zaten başka hiçbir canlı böylesi petro kimya bazlı atıklar üretmiyordur. Soylarının tükenmesine yol açtığımız diğer canlılar açısından insanoğlu gerçekten toksik bir parazit gibi davranıyor ama iyi yaşayacağım derken kendisine bile zarar veriyor. Çözünebilir ürünlerin zorunlu yapılması ve plastik malzemelere alternatif olacak materyallere geçilmesi çoktandır şart.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ebavamqko 1 gün
    ne olacak? vücut vücuda giren yabancı maddeleri ne yapamıyor? Atamıyor... bunlarda vücutta kanser demek. he tabi öncesinde erkekliğini elinden alıyor. sonra gay oluyorsun. ama işte ortamlarda "gaylık da bir seçim" diye dolanıyorsun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mion 2 gün
    Bilim hayvanları ne diyor bu konuda?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 gün
    Plastiğin Ham maddesi petrol Aman petrol canım petrol artık sana sana muhtacız petrol...Ajdalı pekkan yıl 1986 lar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 2 gün
    Reed Richards/Mr Fantastic yakındır yani :)...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19 (EEEE 55555) 2 gün
    köy tavuğunun bile
    straforu nasıl yediğini gördüğüm günden beri
    nedense hiç şaşırmıyorum artık !
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    virtiöz (Serhat AYGÜN) 3 gün
    Koyun,kaz güderken sürekli plastik topluyorum.Muhakkak iki ayaklılar birde çuval bırakıyolar.Şehre götürüp geri dönüşüme gönderiyorum.Cuma namazından çıkanlar şaşkınlık içinde yaksana diye bakıyorlar,utanmak yerine.Muhtar bile çöp konteyneri koyduralım diyor.Halbuki beldiye konteynerdan toprağa gönderecek ve denizdeki balığa kimyasallar ulaşacak.Bende kafası almayacak ve deli diye düşünmesin düşüncesiyle tamam diyorum.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 gün
    Millet çöpünü yere ve denize atıyor. Özellikle gelişmemiş ülkeler kirletiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Technotronic (Çağlar Deniz) 3 gün
    Çevreye ihanet ettikçe asıl kendimize ihanet ettiğimizi görüyoruz.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    21814 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    plastik atık, çevre kirliliği ve Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Realme Buds Classic kablolu kulaklık tanıtıldı 2 gün Dünyanın ilk 128 katmanlı tüketici SSD sürücüsü satışa çıkıyor 2 gün EA Play'in Steam çıkış tarihi belli oldu 3 gün İngiltere polisi duygu durumunu saptayabilen yüz tanıma teknolojisi geliştirdi 3 gün Nvidia ARM satın alımında son aşamalara gelmiş olabilir 3 gün Xbox Series S 4 TFLOPS’luk GPU ile gelebilir 3 gün Türk oyun sektörüne 5 yılda 2.4 milyar dolar yabancı yatırım 3 gün Microsoft'un ardından Oracle da TikTok'a talip 3 gün Japonya hükümeti, Nissan ve Honda'nın birleşmesini istiyor 3 gün Chrome Android uygulaması hızlı linkleri etiketliyor 3 gün Yeni vaka sayısı dünün ardından tekrar yükseldi (18 Ağustos) 3 gün Otomotivde ÖTV rekoru! 3 gün Üst segment tasarımlı LG K61'i denedik 3 gün ABD Gizli Servisi konum verilerini satın alıyor 3 gün ARM tabanlı Thunder X3 sunucu işlemcisi tanıtıldı 3 gün 2020 Kia Carnival tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 gün Hızlı şarj destekli Oppo Power Bank 2 tanıtıldı 3 gün Huawei'den HarmonyOS'lu akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet geliyor 3 gün Karsan, elektrikli araçlara yönelik teknoloji laboratuvarı kuracak 3 gün ASUS Zenfone 7 oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmayla geliyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Bilim insanları, araştırma için inceledikleri tüm insan dokularında plastik atık tespit etti Sonraki Microsoft Flight Simulator 2020 çıktı: PC için Xbox Game Pass fırsatı 3 gün 700 beygirlik arazi canavarı 2021 RAM 1500 TRX tanıtıldı 3 gün Anket sonuçlarına göre yazılım geliştiricilerinin 2020 yılındaki durumu 3 gün Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı 3 gün SpaceX, bugün fırlatacağı Falcon 9 roketiyle iki rekor birden kırmayı planlıyor 3 gün Samsung, üç nesil Android güncellemesi alacak cihazları açıkladı 3 gün Colgate yapay zeka destekli diş fırçasını satışa sunuyor 3 gün Apple, Epic Games'i tehdit ettikten sonra ilk kez konuştu: "İstisna olmayacak" 3 gün Cep telefonu alımında yeni dönem başladı! İşte, “TAAK” yani “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı” hakkında bilinmesi gerekenler 3 gün Formula 1, Kasım ayında seyircili olarak Türkiye’ye geliyor 3 gün Internet Explorer ve Edge gelecek yıl veda edecek 3 gün iQOO 5 serisi tanıtıldı: Snapdragon 865, 50MP kamera, LPDDR5 RAM 4 gün Google Chrome web sitelerinin enerji tasarrufu moduna geçmesine olanak sağlayacak 4 gün Apple'dan Epic'e büyük tehdit: "App Store lisansınız iptal edilecek" 4 gün GeForce RTX 3090 ekran kartının fiyatı 2000$’a kadar çıkabilir 4 gün Günlük vaka sayısı yeniden 1200'ün üzerinde (17 Ağustos) 4 gün Apple Arcade'lik kontrolcü "Steelseries Nimbus+ incelemesi" 4 gün Çinli CATL, içeriğinde pahalı metaller olmayan bir batarya geliştiriyor 4 gün Amazon’da okula hazırlık indirimleri başladı 4 gün HP ve Lenovo dizüstü pazarının yarısına hakim Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız