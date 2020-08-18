Bilim insanları, araştırma için inceledikleri tüm insan dokularında plastik atık tespit etti

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Gezegenimizi ve üzerinde yaşayan canlıları tehdit eden plastik atıklar ile bunların yarattığı kirlilik üzerine birçok çalışma bulunurken mikro plastik atıkların canlılar üzerinde yarattığı sağlık sorunları ile ilgili çok fazla araştırma bulunmuyor. Bu konuda bir çalışma yapmaya karar veren Arizona Eyalet Üniversitesi ekibi, insan vücudunda biriktiğine inanılan mikro ve nano plastik parçalar üzerine bir araştırma yürüttü.

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Büyüklükleri 5mm ila 0.001mm arasında değişen ve normal şartlar altında tespit edilmesi çok çok zor olan bu parçaların insan vücuduna olan seyahatleri kapsamında doku analizi yapan araştırmacılar 47 örnek topladı. Mikroplastiklerin en yoğun şekilde topladığına inandıkları akciğer, karaciğer, dalak ve böbrek gibi organlardan doku örneği alan ekip, bunları bir dizi bilgisayar yazılımı ile raman ve kütle spektrometrisi gibi yöntemlerle tespit etmeye çalıştı. Günün sonunda ortaya çıkan tabloda ise incelenen tüm örneklerde plastik parçaları tespit edildi. Bilim insanları, araştırma neticesinde polietilen, polikarbonat ve çoğunlukla bebek ürünlerinde “BPA içermez” uyarısıyla aşina olduğumuz bizfenol a gibi kimyasallara rastladı.

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Daha önceki yapılan çalışmalarda plastik atıkların deniz canlıları üzerindeki etkilerini inceleyen bilim insanları, bunların balıklarda anevrizma ve üreme değişiklikleri gibi sorunlara yol açtığı tespit etmiş hatta deniz kabuklularının bunları kısa bir süre içinde öğüterek daha da küçük parçalar haline getirdiğini bulmuştu. Arizona Eyalet Üniversitesi ekibinin yürüttüğü çalışma ise bu parçaların insan vücudunda yaratacağı değişiklikleri anlamaktan henüz uzak olsa da ortaya konan bulguların ilerisi için önemli bir referans olacağı düşünülüyor.

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Çalışmaya yönelik açıklamalarda bulunan Varun Kelkar adlı araştırmacı, “İnsanları tedirgin etmek istemeyiz, doğada çözünmeyen bu maddeler her yerde ve insan vücuduna da giriyor. Bizler, bu maddelerin ne gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ise bilemiyoruz. Konunun daha da derinine indikçe ve epidemiyolojik çalışmalarla bunların sağlık üzerindeki etkilerini tespit edebileceğiz” ifadelerini kullandı.

https://newatlas.com/environment/study-plastic-human-tissues-particles-every-sample/

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