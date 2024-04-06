Bilim insanları, 150 bin yıllık "Ejderha Adam'ın" bağlantısını keşfetti

Çin’in Harbin bölgesinde, yaklaşık 150 bin yıl önce yaşamış bir erkeğe ait kafatasının Denisova insanlarıyla bağlantılı olduğunu keşfettiğini kamuoyuna açıkladı.
Çin’in Harbin bölgesinde, yaklaşık 150 bin yıl önce yaşamış bir erkeğe ait kafatası, 1933'te Songhua (Kara Ejderha) Nehri'ndeki köprü inşaatında çalışan bir işçi tarafından bulunmuştu.
O dönemde bölge Japon İmparatorluğu'nun istilası altında olduğundan kafatası uzun yıllar boyunca saklanmıştı.
2021'de yayımlanan çalışmada, kafatasının ait olduğu türe "Ejderha Adam" (Homo longi) adı verilmişti. Araştırmacılar, 23 santimetre uzunluğunda ve 15 santimetre genişliğindeki kafatası fosilinin, modern insanın (Homo sapiens) kafatasından çok daha büyük olduğuna dikkat çekmişti.
Bilim insanları, bu kafatası fosilinin Denisovalıları, Ejderha Adam türüne bağladığını düşünüyor.
Pekin'deki Çin Bilimler Akademisi'nden Xijun Ni, geçen hafta yaptığı açıklamada "Artık Denisovalıların, Homo longi türünün üyeleri olduğuna inanıyoruz" dedi.
Araştırmacılar, 2019'da Çin'deki Tibet Platosu'nda bulunan çene kemiğinde yapılan incelemelerde, Denisovalılara ait DNA'lar bulunmuştu.
Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nden Janet Kelso, Denisovalılarla Homo longi arasındaki bağlantılara ilişkin şunları söyledi: "İlk kez Sibirya dışında Denisovalılara ait bir fosil bulunmuştu ve bu çok önemliydi. Çene kemiğinin Homo longi'de bulunan dişlere benzer dişlere sahip olması da aynı derecede ilgi çekiciydi. Bence bu kanıtlar, kafatasyla Denisovalılar arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor." dedi.
Londra'daki National History Museum'dan Chris Stringer da iki tür arasındaki bağlantılara işaret ederek, "Bulgular, Denisovalıların Homo longi'nin bir üyesi olduğu fikrini destekliyor fakat halen kesin bir a kesin bir kanıta sahip değiliz. Yine de bunun zamanla ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...