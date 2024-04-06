Bilim insanları, 150 bin yıllık "Ejderha Adam'ın" bağlantısını keşfetti

Çin’in Harbin bölgesinde, yaklaşık 150 bin yıl önce yaşamış bir erkeğe ait kafatasının Denisova insanlarıyla bağlantılı olduğunu keşfettiğini kamuoyuna açıkladı.

Geri viteste dünya rekoru kırıldı 4 ay önce eklendi

Çin’in Harbin bölgesinde, yaklaşık 150 bin yıl önce yaşamış bir erkeğe ait kafatası, 1933'te Songhua (Kara Ejderha) Nehri'ndeki köprü inşaatında çalışan bir işçi tarafından bulunmuştu.

O dönemde bölge Japon İmparatorluğu'nun istilası altında olduğundan kafatası uzun yıllar boyunca saklanmıştı.

2021'de yayımlanan çalışmada, kafatasının ait olduğu türe "Ejderha Adam" (Homo longi) adı verilmişti. Araştırmacılar, 23 santimetre uzunluğunda ve 15 santimetre genişliğindeki kafatası fosilinin, modern insanın (Homo sapiens) kafatasından çok daha büyük olduğuna dikkat çekmişti.

Bilim insanları, bu kafatası fosilinin Denisovalıları, Ejderha Adam türüne bağladığını düşünüyor.

Pekin'deki Çin Bilimler Akademisi'nden Xijun Ni, geçen hafta yaptığı açıklamada "Artık Denisovalıların, Homo longi türünün üyeleri olduğuna inanıyoruz" dedi.

Araştırmacılar, 2019'da Çin'deki Tibet Platosu'nda bulunan çene kemiğinde yapılan incelemelerde, Denisovalılara ait DNA'lar bulunmuştu.

Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nden Janet Kelso, Denisovalılarla Homo longi arasındaki bağlantılara ilişkin şunları söyledi: "İlk kez Sibirya dışında Denisovalılara ait bir fosil bulunmuştu ve bu çok önemliydi. Çene kemiğinin Homo longi'de bulunan dişlere benzer dişlere sahip olması da aynı derecede ilgi çekiciydi. Bence bu kanıtlar, kafatasyla Denisovalılar arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor." dedi.

Londra'daki National History Museum'dan Chris Stringer da iki tür arasındaki bağlantılara işaret ederek, "Bulgular, Denisovalıların Homo longi'nin bir üyesi olduğu fikrini destekliyor fakat halen kesin bir a kesin bir kanıta sahip değiliz. Yine de bunun zamanla ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.