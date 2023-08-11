Tam Boyutta Gör

Çin'de yapay et üretimine yönelik ilk fabrika Şanghay merkezli CellX şirketi tarafından faaliyete geçirildi. Basına yansıyan detaylara göre firma ülkenin ilk pilot yapay et üretim tesisini hizmete sokarak yapay eti iç pazara sunma yolunda önemli bir adım attı.

Galaxy S24 Ultra daha hızlı şarj ve büyük pil bekleyenleri üzecek 19 sa. önce eklendi

Hayata geçirilen proje Çin'deki yapay et endüstrisinin gelişiminde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Yapay et veya laboratuvar eti olarak da bilinen kültür eti, hayvanları öldürmek zorunda kalmadan onların kas hücreleri veya kök hücreleri kullanarak üretiliyor.

CellX CEO'su Ziliang Yang "Üretimin ilk aşamasında yapay etin maliyeti libre (yaklaşık yarım kilo) başına 100 dolar civarında. Ancak iki ya da üç yıl içinde fiyat 10 kat düşebilir" dedi. CellX'in rekabetçi olabilmesi için libre başına 2.92 dolar fiyat seviyesine yaklaşması gerekecek.

Tam Boyutta Gör

2.000 litrelik bir biyoreaktörle donatıldı

Yapay et üretiminin geleneksel et üretimine kıyasla daha çevre dostu ve insancıl bir yol olarak görüldüğünü belirtelim. CellX'in pilot tesisi ayda 1.000 kg'a kadar kültür eti üreterek şirketin farklı ürünleri test etmesine ve üretim teknolojisini geliştirmesine olanak tanıyacak.

South China Morning Post'un servis ettiği habere göre fabrikaya 2.000 litrelik bir biyoreaktör kuruldu. Buradan şehir restoranlarına yapay et tedarik edilecek. Ana hedef 1.4 milyarlık Çin halkının günlük beslenmesinde geleneksel etin yerini alabilecek lezzetli ve uygun fiyatlı bir ürün ortaya çıkarmak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Çin'de ilk yapay et fabrikası kuruldu