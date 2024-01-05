Işığı açıp kapatmak gibi: Bilim insanları genleri açıp kapatacak bir yol buldu

Işığı açıp kapatmak gibi
Şimdi ise Baylor College of Medicine'den bilim insanlarının Nature Biotechnology bilim dergisinde yayınladıkları araştırmada, bu değiştirilmiş genlerin nasıl güvenli bir şekilde kontrol edileceği açıklanıyor. Bilim insanları yeni yöntemin tıpkı oda lambasının ışığını açıp kapatmak gibi olduğunu söylüyor.
Araştırmacılar, hastanın ihtiyaç duyduğu gerekli terapötik proteini üretmesi gereken RNA moleküllerini değiştirerek, "dur işareti" gibi bir kod eklediler. RNA molekülünün dur işaretine yakın başka bir bölümünde, RNA'nın bir kısmını, tipik olarak akne tedavisinde kullanılan FDA onaylı bir antibiyotik ilaç olan tetrasiklin ile bağlanacak şekilde değiştirdiler. Söz konusu RNA kısmı tetrasiklin ile bağlandığında, tabiri caizse dur işareti maskeleniyor ve RNA hastanın vücudunda gerekli proteini üretiyor.
“Memeli hücrelerinde kullanılan birkaç gen düzenleme sistemi olmasına rağmen, hiçbiri ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından klinik uygulamalar için onaylanmadı, çünkü bu sistemler insan vücuduna yabancı olan ve ona karşı bir bağışıklık tepkisini tetikleyen düzenleyici bir protein kullanıyor. Dolayısıyla terapötik proteini ifade eden hücreler hastanın bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğrayacak, ortadan kaldırılacak ya da nötralize edilecek ve bu da tedaviyi etkisiz hale getirecek.”
Yen ve meslektaşları on yıldan uzun bir süredir bu teknoloji üzerinde çalışıyorlardı ve şimdi klinik kullanımındaki ana engellerin üstesinden gelmek için bir çözüm buldular. "Bulduğumuz çözüm, hastalarda bir bağışıklık tepkisi uyandıracak yabancı bir düzenleyici protein içermiyor. Bunun yerine, tipik olarak bir bağışıklık tepkisini tetiklemeyen RNA ile etkileşime girmek için küçük moleküller kullanıyoruz."
Yeni strateji ile birlikte terapötik proteinin kontrolünde daha hassas ve kesin olunması sağlanıyor. FDA onaylı tetrasiklin dozunu kullanarak protein üretimini hastalığın evrelerine göre ayarlamak veya hastaların özel ihtiyaçlarına göre seviyeyi belirlemek mümkün oluyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/95328/scientists-say-they-can-now-turn-genes-on-and-off-like-light-switch/index.html https://www.eurekalert.org/news-releases/1029779 https://www.nature.com/articles/s41587-023-01989-0 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.