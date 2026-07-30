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    Sağlık takibinde yeni adım: Parmak terini analiz eden akıllı yüzük geliştirildi

    Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, parmak terini analiz ederek glikoz başta olmak üzere birden fazla sağlık göstergesini izleyebilen yeni bir akıllı yüzük geliştirdi.

    Parmak terini analiz eden akıllı yüzük geliştirildi
    Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yalnızca biyofiziksel verileri değil, biyokimyasal belirteçleri de takip edebilen yeni bir akıllı yüzük prototipi geliştirdi. Parmak terini analiz eden cihaz, glikoz başta olmak üzere birden fazla sağlık göstergesini gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor.

    Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre prototip akıllı yüzük, ter analizi sayesinde aynı anda dört farklı biyokimyasal belirteci sürekli takip edebiliyor. Bunlar arasında glikoz, keton, C vitamini, ürik asit, laktat ve alkol seviyeleri yer alıyor.

    Egzersiz yapmadan ter toplayabiliyor

    Araştırmacılar, yüzüğün çalışması için kullanıcının spor yapmasına veya yoğun fiziksel aktivitede bulunmasına gerek olmadığını belirtiyor. Bunun yerine ekip, cilt yüzeyinden ağrısız şekilde ter çekebilen özel bir ozmotik hidrojel geliştirdi. Bu hidrojel, doğal bir basınç farkı oluşturarak parmaktan sürekli ter topluyor. Yüzükte bulunan elektrokimyasal sensörler ise bu teri analiz ederek ölçümleri gerçekleştiriyor ve verileri kablosuz olarak akıllı telefon uygulamasına aktarıyor.

    Yüzüğün 3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş polimer dış kabuğunun içinde, oldukça küçük bir elektronik devre kartı bulunuyor. Cihaz, esnek ve yeniden şarj edilebilir çinko-gümüş oksit bataryası sayesinde yaklaşık 12 saat çalışabiliyor. Ancak bu süre, günümüzdeki akıllı yüzüklerin haftalara varan pil ömrününü gerisinde kalıyor. Bu nedenle, ticari akıllı yüzüklerin yerini alabilecek seviyeye ulaşması için daha fazla geliştirme yapılması gerekiyor.

    Parmak terini analiz eden akıllı yüzük geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Diyabet hastaları için önemli avantaj sağlayabilir

    Araştırma ekibi, yüzüğün genel sağlık takibi yapmak isteyen herkes için faydalı olabileceğini ancak özellikle diyabet hastalarına önemli katkılar sunabileceğini düşünüyor. Araştırma ekibinden Prof. Joseph Wang, glikoz ve keton seviyelerinin aynı anda ve sürekli takip edilebilmesinin insülin dozlarının daha doğru ayarlanmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

    Gerçekleştirilen testlerde hem sağlıklı bireylerde hem de Tip 1 diyabet hastalarında elde edilen glikoz ölçümlerinin ticari sürekli glikoz ölçüm cihazlarıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu aktarıldı. Keton ölçümlerinin de ticari kan ölçüm cihazlarına yakın sonuçlar verdiği bildirildi.

    Henüz ticarileşmeye hazır değil

    Araştırmanın yazarlarından Tamoghna Saha, cihazın şu an için ticarileştirilmesine yönelik bir plan bulunmadığını söyledi. Saha, yüzüğün piyasaya sunulmadan önce kapsamlı doğrulama ve klinik test süreçlerinden geçmesi gerektiğini vurguladı.

    Araştırmacılar, bu çalışmanın mevcut akıllı yüzüklerin yalnızca nabız ve kandaki oksijen seviyesi gibi biyofiziksel verilere odaklanmasının ötesine geçerek, gelecekte moleküler düzeyde sürekli sağlık takibi yapabilen yeni nesil giyilebilir cihazların önünü açabileceğini söylüyor.

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