Bilim insanları mayalardan yararlanarak süt ve süt proteinleri üretmenin yollarını arıyor

Dünya nüfusu gün geçtikçe artmakla birlike bu durum birçok gıda maddesinin tüketiminin de artmasına sebep olmuş durumda buluyor. Şimdi ise İsrail'deki Tel Aviv University kurumu araştırmacıları çeşitli mayalardan ve genetik olarak modifiye edilmiş hücrelerden süt ve peynir ürünleri üretmenin yollarını arıyor.
Her yıl dünyada 840 milyon ton süt tüketidiğini belirten araştırmacılar bu tüketime ek olarak peynir, yoğurt, yağ, krema gibi çeşitli süt ürünlerinin de tüketildiğini öne sürüyor.
Proje
Araştırmacıların projesi şu an için sadece taslak niteliği taşımakla birlikte geliştirilebilecek olan yöntemler sayesinde sütte bulunan kolesterol, laktoz ve somatik hücreler gibi parametrelerin elimine edilebileceği ve miktarlarının ayarlanabileceği belirtiliyor.İlginizi Çekebilir FDA kurumu tarihte ilk defa genetiği değiştirilmiş domuzların kullanımına onay verdi
Şu anda dünya üzerinde çeşitli firmalar mayalar tarafından üretilen çeşitli proteinlerden peynir üretmek ve hatta mantarlardan yararlanarak çeşitli proteinlerin üretilmesini sağlamak üzerinde çalışıyor.
Ayrıca Bkz. "Kahverengi yağ dokusunun metabolik yararları incelendi"
Yeni yöntemler geliştirilebilir ve araştırmalar ivme kazanabilirse süt ve süt ürünlerinin üretimi sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda çok daha çevreci yollarla üretilebilir ve gelişmemiş, gelişmekte olan ülkeler için uygun fiyatlı gıda temini sağlanabilir ancak şu an için bu teknolojinin ve yöntemlerin uygun fiyatlı olmaktan çok uzak olduğunu ekleyelim.
Yeni araştırma ve proje Tel Aviv University dergisinde yayımlandı.
Kaynakça https://phys.org/news/2021-01-yeast-cow.html https://m.tau.ac.il/research/imagindairy Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.