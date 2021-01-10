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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilim insanları mayalardan yararlanarak süt ve süt proteinleri üretmenin yollarını arıyor

    Her yıl dünyada 840 ton süt tüketidiğini belirten araştırmacılar bu tüketime ek olarak peynir, yoğurt, yağ, krema gibi çeşitli süt ürünlerinin de tüketildiğini öne sürüyor.
    12 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Bilim insanları mayalardan yararlanarak süt ve süt proteinleri üretmenin yollarını arıyor

    Dünya nüfusu gün geçtikçe artmakla birlike bu durum birçok gıda maddesinin tüketiminin de artmasına sebep olmuş durumda buluyor. Şimdi ise İsrail'deki Tel Aviv University kurumu araştırmacıları çeşitli mayalardan ve genetik olarak modifiye edilmiş hücrelerden süt ve peynir ürünleri üretmenin yollarını arıyor.

    Her yıl dünyada 840 milyon ton süt tüketidiğini belirten araştırmacılar bu tüketime ek olarak peynir, yoğurt, yağ, krema gibi çeşitli süt ürünlerinin de tüketildiğini öne sürüyor.

    Proje

    Bilim insanları mayalardan yararlanarak süt ve süt proteinleri üretmenin yollarını arıyor

    Araştırmacıların projesi şu an için sadece taslak niteliği taşımakla birlikte geliştirilebilecek olan yöntemler sayesinde sütte bulunan kolesterol, laktoz ve somatik hücreler gibi parametrelerin elimine edilebileceği ve miktarlarının ayarlanabileceği belirtiliyor.

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    Şu anda dünya üzerinde çeşitli firmalar mayalar tarafından üretilen çeşitli proteinlerden peynir üretmek ve hatta mantarlardan yararlanarak çeşitli proteinlerin üretilmesini sağlamak üzerinde çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Kahverengi yağ dokusunun metabolik yararları incelendi"

    Yeni yöntemler geliştirilebilir ve araştırmalar ivme kazanabilirse süt ve süt ürünlerinin üretimi sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda çok daha çevreci yollarla üretilebilir ve gelişmemiş, gelişmekte olan ülkeler için uygun fiyatlı gıda temini sağlanabilir ancak şu an için bu teknolojinin ve yöntemlerin uygun fiyatlı olmaktan çok uzak olduğunu ekleyelim.

    Yeni araştırma ve proje Tel Aviv University dergisinde yayımlandı.

     



    Kaynakça https://phys.org/news/2021-01-yeast-cow.html https://m.tau.ac.il/research/imagindairy Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar bilime ve teknolojiye yatırıp yapıp karşılığını alıyorlar.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mayalar yok olmadı mı ya xd
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çeviride hata var o ya günlük tüketim yada sadece israilin tüketimi. İsrailin bu kadar tarım tüketim ile alakalı buluş yapmasının sebebi yokluk. Adamlar zor şsrtlarda çölde yaşıyor bunu unutmayın.
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    darkaura 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    genetik su anda bile cok daha verimli ve besleyici besinler uretmenin yollarini bulmus durumda ama insanlara bunlari kabul ettirmek kolay degil. insanlarin yeme aliskanliklarini degistirmek kolay olmadigi gibi genetik urunlere karsi cok buyuk bir direnc var. hepsinin kirilmasi tek bir kitliga bakar. nitekim yaklasan iklim degisimiyle, artan nufusla bunlar cok uzakda degil. her kriz kaybedenleri kadar firsatlari ve kazananlariyla gelir. bu alanlara yatirim yapip kendini gelistiren israil gibi ulkelerin yaklasan iklim krizinde buyuk kazanclar sagliyacaklarini gormek zor degil.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar bilime ve teknolojiye yatırıp yapıp karşılığını alıyorlar.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Canım İsrail.. dünya batar, onlar batmaz..
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    BekirHan (Bekir Han) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Milyon ton dur o.
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