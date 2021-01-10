Bilim insanları mayalardan yararlanarak süt ve süt proteinleri üretmenin yollarını arıyor

Dünya nüfusu gün geçtikçe artmakla birlike bu durum birçok gıda maddesinin tüketiminin de artmasına sebep olmuş durumda buluyor. Şimdi ise İsrail'deki Tel Aviv University kurumu araştırmacıları çeşitli mayalardan ve genetik olarak modifiye edilmiş hücrelerden süt ve peynir ürünleri üretmenin yollarını arıyor.

Her yıl dünyada 840 milyon ton süt tüketidiğini belirten araştırmacılar bu tüketime ek olarak peynir, yoğurt, yağ, krema gibi çeşitli süt ürünlerinin de tüketildiğini öne sürüyor.

Proje

Araştırmacıların projesi şu an için sadece taslak niteliği taşımakla birlikte geliştirilebilecek olan yöntemler sayesinde sütte bulunan kolesterol, laktoz ve somatik hücreler gibi parametrelerin elimine edilebileceği ve miktarlarının ayarlanabileceği belirtiliyor.

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Şu anda dünya üzerinde çeşitli firmalar mayalar tarafından üretilen çeşitli proteinlerden peynir üretmek ve hatta mantarlardan yararlanarak çeşitli proteinlerin üretilmesini sağlamak üzerinde çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Kahverengi yağ dokusunun metabolik yararları incelendi"

Yeni yöntemler geliştirilebilir ve araştırmalar ivme kazanabilirse süt ve süt ürünlerinin üretimi sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda çok daha çevreci yollarla üretilebilir ve gelişmemiş, gelişmekte olan ülkeler için uygun fiyatlı gıda temini sağlanabilir ancak şu an için bu teknolojinin ve yöntemlerin uygun fiyatlı olmaktan çok uzak olduğunu ekleyelim.

Yeni araştırma ve proje Tel Aviv University dergisinde yayımlandı.

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