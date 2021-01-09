Kahverengi yağ dokusunun metabolik yararları incelendi

Kahverengi yağ dokusunun genel sağlık üzerindeki yararlı etkileri uzun yıllardır bilinmesine karşın insanlar üzerinde şu ana kadar yapılmış en geniş araştırma da kahverengi yağ dokusu varlığının, yararlı kardiyak ve metabolik etkilerini destekler nitelikte.
İnsan vücudunda 2 farklı tür adipöz ( yağ ) doku bulunmakla birlikte bu dokular kahverengi ve beyaz yağ dokusu olarak ikiye ayrılıyor. Kahverengi yağ dokusu olarak adlandırılan adipöz doku bünyesinde oldukça fazla miktarda mitokondri barındırıyor ve metabolik aktivitelerde oldukça önemli rol oynuyor.
Kahverengi yağ dokusu bebeklerde yüksek miktarda bulunmakla birlikte bahsi geçen doku fizyolojik olarak yaş ilerledikçe azalıyor ancak 2009 yılında yapılan araştırmalar, kahverengi yağ dokusunun yetişkinlerde az miktarda bulunduğunu destekler nitelikte.
PET taramaları
Kahverengi yağ dokusunun tespitinin zorluğu, bu alanda yürütülecek olan çalışmalara da yansımakla birlikte bazı otörler bu dokunun yalnızca PET taramalarıyla görüntülebileceğini iddia ediyor.
PET taramaları pahalı olmakla birlikte radyasyon da içerdikleri için genelde sağlıklı insanlarda tercih edilmiyor.İlginizi Çekebilir Kanser hücrelerinin kemoterapinin etkilerinden kaçış mekanizması incelendi
Araştırmacılar 50.000'i aşkın kanser hastasının halihazırda bulunan PET görüntülerini incelemekle birlikte kahverengi yağ dokusu mevcudiyetinin; tip 2 diyabet, hipertansiyon ve koroner arter hastalıkları gibi durumlarla negatif yönde korele olduğu tespit edildi yani diğer bir deyişle kahverengi yağ dokusu mevcudiyeti bahsi geçen durumların riskini azaltıyor.
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Kahverengi yağ dokusu hakkında daha birçok gizem bulunmakla birlikte gelecekte yürütülecek araştırmalar bu gizemleri aydınlatabilir ve mekanizmlara daha yakından anlaşılabilir.
Yeni araştırma Nature Medicine adlı dergide yayımlandı.
Kaynakça https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-01/ru-so5010421.php https://www.nature.com/articles/s41591-020-1126-7 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
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