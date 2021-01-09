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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kahverengi yağ dokusunun metabolik yararları incelendi

    İnsan vücudunda 2 farklı tür adipöz doku bulunmakla birlikte bu dokular kahverengi ve beyaz yağ dokusu olarak ikiye ayrılıyor. Bilim insanları kahverengi yağ dokusu üzerinde araştırma yaptı.
    1 gün (Son Güncelleme: 17 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Kahverengi yağ dokusunun metabolik yararları incelendi
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    Kahverengi yağ dokusunun genel sağlık üzerindeki yararlı etkileri uzun yıllardır bilinmesine karşın insanlar üzerinde şu ana kadar yapılmış en geniş araştırma da kahverengi yağ dokusu varlığının, yararlı kardiyak ve metabolik etkilerini destekler nitelikte.

    İnsan vücudunda 2 farklı tür adipöz ( yağ ) doku bulunmakla birlikte bu dokular kahverengi ve beyaz yağ dokusu olarak ikiye ayrılıyor. Kahverengi yağ dokusu olarak adlandırılan adipöz doku bünyesinde oldukça fazla miktarda mitokondri barındırıyor ve metabolik aktivitelerde oldukça önemli rol oynuyor.

    Kahverengi yağ dokusu bebeklerde yüksek miktarda bulunmakla birlikte bahsi geçen doku fizyolojik olarak yaş ilerledikçe azalıyor ancak 2009 yılında yapılan araştırmalar, kahverengi yağ dokusunun yetişkinlerde az miktarda bulunduğunu destekler nitelikte.

    PET taramaları

    Kahverengi yağ dokusunun metabolik yararları incelendi
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    Kahverengi yağ dokusunun tespitinin zorluğu, bu alanda yürütülecek olan çalışmalara da yansımakla birlikte bazı otörler bu dokunun yalnızca PET taramalarıyla görüntülebileceğini iddia ediyor.

    PET taramaları pahalı olmakla birlikte radyasyon da içerdikleri için genelde sağlıklı insanlarda tercih edilmiyor.

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    Araştırmacılar 50.000'i aşkın kanser hastasının halihazırda bulunan PET görüntülerini incelemekle birlikte kahverengi yağ dokusu mevcudiyetinin; tip 2 diyabet, hipertansiyon ve koroner arter hastalıkları gibi durumlarla negatif yönde korele olduğu tespit edildi yani diğer bir deyişle kahverengi yağ dokusu mevcudiyeti bahsi geçen durumların riskini azaltıyor.

    Ayrıca Bkz. "Panerai, Radiomir Venti modelini duyurdu"

    Kahverengi yağ dokusu hakkında daha birçok gizem bulunmakla birlikte gelecekte yürütülecek araştırmalar bu gizemleri aydınlatabilir ve mekanizmlara daha yakından anlaşılabilir.

    Yeni araştırma Nature Medicine adlı dergide yayımlandı.

     

     

     


     



    Kaynakça https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-01/ru-so5010421.php https://www.nature.com/articles/s41591-020-1126-7 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kahve bir fincan gunluk te kahverengi yag dokusunu artiriyor tetikliyormus.


    https://www.gidahatti.com/kahve-obezite-ile-mucadelede-yeni-silah-olabilir-mi-151849/
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    SeniorGrandMaster 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Egzersiz hormonu olarak ta bilinen irisin hormonu (FNDC5) , İrisin beyaz yağı kahverengi yağa, yani “iyi yağa” dönüştürmektedir. Zira kahverengi yağın egzersiz ile kalori dönüşümü daha fazladır. Beyaz yağ hücreleri kalori depolayan hücreler iken kahverengi yağ hücreleri enerji yakan hücrelerdir. diye 10+ sene önce haber yapılmıştı. hala gelecek diye beklerken , 10+ sene sonra kahverengi yağ hücreleri yeni bulunmuş gibi haber okumak can sıkıcı.
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    draozdemir (AHMET ÖZDEMİR) 1 gün ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    Yayın Nature’da yeni yayınlanmış 😁 eski konu derken ?
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    muroooo19 (murat aksdjas) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Başlıkta hata var.
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