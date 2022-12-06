Bilişim sektöründe kariyer planı yapanlara Ömer Çolakoğlu'ndan tavsiyeler

Kariyer planını bilişim sektöründe yapmak isteyenler için ilham verici hikayesi ve Udemy'de kategorisinin en çok tercih edilen eğitimlerini veren Microsoft MVP'si Ömer Çolakoğlu sorularımızı yanıtladı

Bu hafta Donanım Haber'de Cem Sünbül'ün konuğu, Bilgisayar Mühendisi, Data Platformunda Microsoft MVP'si, konuşmacı, eğitmen ve BT Yöneticisi Ömer Çolakoğlu oldu. Alanında uzman isimlerden biri olan Çolakoğlu, Database Yönetimi ve özellikle SQL Server üzerine uzman.

Özellikle Udemy'de MSSQL üzerine yayınladığı kurslar kategorisinin en çok satan etiketine sahip başarılı ismi DH'de bilgisayar sektörüne girmek isteyenlere tavsiyeleri ve kendi kat ettiği yolu anlatması için davet ettik. İki ayrı bölümde tavsiyelerini ve kıymetli deneyimini aktarmaya çalıştığımız serinin ilk bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

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