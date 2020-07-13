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    Bill Gates: “Kovid-19 aşısının dağıtımı, parayı verenin düdüğü çaldığı bir sürece dönüşmemeli”

    Kovid-19 kapsamında yürütülen aşı çalışmalarına yönelik konuşan Bill Gates, önceliğin zengin ülkelere değil tedaviye en çok ihtiyaç duyan bölgelere verilmesi gerektiğini ifade etti.
    6 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Bill Gates: “Kovid-19 aşısının dağıtımı, parayı verenin düdüğü çaldığı bir sürece dönüşmemeli”
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    Microsoft’taki yöneticilik görevinden ayrıldıktan sonra eşi Melinda Gates ile bir vakıf kuran Bill Gates, enerjisini Yenilikçi teknolojiler ve hastalıklarla mücadele gibi konulara yönlendirmişti. Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda yürütülen çalışmalara da destek çıkan Gates, bu alanda 250 milyon dolarlık bağış sözü vermişti.

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    Ünlü girişimci geçtiğimiz günlerde, Koronavirüs salgınına yönelik sürdürülen ilaç ve aşı çözümleri için konuştu. Gates açıklamasında “salgın için kullanılan ilaçlar ile önümüzdeki süreçte devreye girecek aşı çözümü, ilk etapta en çok ihtiyaç duyulan bölgelere gönderilmeli en çok para verene değil.” ifadelerini kullandı.

    Gates, açıklamasının devamında “Eğer, aşı ve ilaçları öncelikle parası en çok olana tedarik eder ve ihtiyacı olan bölgeleri es geçersek ileride çok daha ölümcül ve uzun süren salgın durumlarıyla karşı karşıya kalırız.” tespitinde bulundu.

    Bill Gates: “Kovid-19 aşısının dağıtımı, parayı verenin düdüğü çaldığı bir sürece dönüşmemeli”
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    Yapılan açıklamalara bakıldığında Gates’in haklı olduğunu söylemek mümkün. Zira fazlasıyla potansiyel vadeden, Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği ve İngiliz-İsveç ortaklığı olan AstraZeneca tarafında üretilmesi planlanan AZD1222 isimli aşının ilk etapta ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelere dağıtılacağı biliniyor.

    Bazı uzmanlara göre “aşı milliyetçiliği” olarak adlandırılan bu durumun, ileride ciddi sorunlar yaratabileceği ve salgının hızını kesmekte rol oynayabileceği belirtiliyor. Aşının dünyanın geneline yayılması sürecinin yıllar alacağı düşünüldüğünde, yetkililerin bu konuda daha bilinçli davranması gerektiğini düşünmek sanırız yanlış olmayacaktır.



    https://www.theverge.com/2020/7/11/21320969/microsoft-bill-gates-vaccine-coronavirus-covid Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sounderland 5 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Demogoji kasmasına gerek yok.. Aşının içeriğini (patentini) verin, her ülke kendi üretsin. Madem bu bir salgın ve Dünyayı ilgilendiriyor yalandan demogoji kasmasınlar.

    Ama olay başka..
    Demogoji kasmasına gerek yok.. Aşının içeriğini (patentini) verin, her ülke kendi üretsin. Madem bu bir salgın ve Dünyayı ilgilendiriyor yalandan demogoji kasma...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Jeremy Klakson 2 sa. sounderland
    adam hem çip takacak bize hem de demogoji yapıyor
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Red John (can çelik) 2 sa.
    bu adam bana hiç ama hiç güven vermiyor bu işin kokusu ortaya çıktığında eminim bu adamın parmağı çıkacak corona virüste.
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    rene dekart (&#127465;&#127466; ) 3 sa.
    Yaa hadi bıraksın,kendi ülkesi aşı çıktığı andaki bütün rezervleri ön sipariş verdi bile.Bize diyeceğine gitsin kendi ülkesine,Fransa,Almanya,Hollanda,Rusya bunlara desin de fakirlere aşı kalsın.
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    ShoyoHinata (Ahmet Berat Ören) 3 sa. rene dekart
    Bize dediğini nerden çıkarttın kardeşim andaval mısın?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 4 sa.
    Para para para kimsenin hayrına yapılmayacak...
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    alito (A. Teyfik Görmez) 4 sa.
    En son alacak olan ülkelerden biri Türkiye alacak. Bunu hepimiz biliyoruzdur sanırım. Ülke ahır gibi yönetilirse olacağı budur haliyle.
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    mokoko_TR 1 sa. yeni yorumcu alito
    ilk önce almak için neyini verecen aslan merak ettim? yazına göre para deil
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    enesbaylan 4 sa. yeni yorumcu
    bu adama hak verecegim hiç aklıma gelmezdi :)
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    iwasmadeforthis (Stannis Baratheon) 4 sa.
    Vay be Bill Gates Nasrettin Hoca yı biliyormuş meğer baya şaşırdım.
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    yoksulseytan22 5 sa. (düzenlendi)
    Hala ilaç firmalarının aşı yüzünden çok kar ettiğini sanan laleler var. İlaç şirketlerinin inisiyatifine kalsak dünyada aşı bulamazsın. İlaç şirketleri aşı üretmeye hiç hevesli değiller. Çünkü hastaya bir kere aşı verirsin o kadar. Hasta bir daha aşı olmaz. Ama ağrı kesici veya antibiyotik öyle mi, hasta bunların bağımlısı olur.



    Devletler sıkıştırmasa ilaç firmaları size aşı felan çıkarmaz.



    Her muayene olduğunuzda ağrı kesicileri yanında çakıyorlar değil mi doktorlar?
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    sounderland 4 sa. yoksulseytan22
    Yok canım tamamen insanlık adına sürümden kazanıyorlar.








    Johnson & Johnson 2017 geliri 71 milyar $


    Pfizer 2020 geliri 50 milyar $


    Sinopharm Group 42 milyar $





    Novartis'in domuz aşısında elde ettiği kar ise aşağıda. Adamlar yılın ilk çeyreğin de 12 milyar dolar sadece domuz gribi aşısından kar etmiş. O aşıyı sadece üretmiyor patentini de başka firmalara uygun görürse satıyor..



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    smart1978 (X Y) 5 sa.
    Gates hakli. Tartisilmaz dogru yaklasimlar ve ongoruler.
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    sounderland 5 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Demogoji kasmasına gerek yok.. Aşının içeriğini (patentini) verin, her ülke kendi üretsin. Madem bu bir salgın ve Dünyayı ilgilendiriyor yalandan demogoji kasmasınlar.

    Ama olay başka..
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    Jeremy Klakson 2 sa. sounderland
    adam hem çip takacak bize hem de demogoji yapıyor
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    TulparHAN (5 4) 6 sa.
    Parayı veren önce aşı almayacaksa neden parayı verelim ? Para falan vermeye gerek yok o mantıkla salaklık.
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    mokoko_TR 5 sa. yeni yorumcu TulparHAN
    adam trumph'a giydiriyor.ülke olarak tüm aşıyı para ile alıp diger milletleri es geçme diyor ...oyun büyük yeğen
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