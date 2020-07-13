Bill Gates: “Kovid-19 aşısının dağıtımı, parayı verenin düdüğü çaldığı bir sürece dönüşmemeli”

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Microsoft’taki yöneticilik görevinden ayrıldıktan sonra eşi Melinda Gates ile bir vakıf kuran Bill Gates, enerjisini Yenilikçi teknolojiler ve hastalıklarla mücadele gibi konulara yönlendirmişti. Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda yürütülen çalışmalara da destek çıkan Gates, bu alanda 250 milyon dolarlık bağış sözü vermişti.

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Ünlü girişimci geçtiğimiz günlerde, Koronavirüs salgınına yönelik sürdürülen ilaç ve aşı çözümleri için konuştu. Gates açıklamasında “salgın için kullanılan ilaçlar ile önümüzdeki süreçte devreye girecek aşı çözümü, ilk etapta en çok ihtiyaç duyulan bölgelere gönderilmeli en çok para verene değil.” ifadelerini kullandı.

Gates, açıklamasının devamında “Eğer, aşı ve ilaçları öncelikle parası en çok olana tedarik eder ve ihtiyacı olan bölgeleri es geçersek ileride çok daha ölümcül ve uzun süren salgın durumlarıyla karşı karşıya kalırız.” tespitinde bulundu.

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Yapılan açıklamalara bakıldığında Gates’in haklı olduğunu söylemek mümkün. Zira fazlasıyla potansiyel vadeden, Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği ve İngiliz-İsveç ortaklığı olan AstraZeneca tarafında üretilmesi planlanan AZD1222 isimli aşının ilk etapta ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelere dağıtılacağı biliniyor.

Bazı uzmanlara göre “aşı milliyetçiliği” olarak adlandırılan bu durumun, ileride ciddi sorunlar yaratabileceği ve salgının hızını kesmekte rol oynayabileceği belirtiliyor. Aşının dünyanın geneline yayılması sürecinin yıllar alacağı düşünüldüğünde, yetkililerin bu konuda daha bilinçli davranması gerektiğini düşünmek sanırız yanlış olmayacaktır.

https://www.theverge.com/2020/7/11/21320969/microsoft-bill-gates-vaccine-coronavirus-covid

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