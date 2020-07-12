Ubisoft’un üst düzey yetkilileri, “çalışanlara kötü muamele” suçlamaları gölgesinde istifa etti

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Oyun endüstrisinin en büyük şirketlerinden olan Fransa merkezli Ubisoft, çalışanların işyerinde maruz kaldıkları kötü muamele ve taciz skandalının gölgesinde geçirdiği günler sonucunda birtakım tedbirler aldı. Üst düzey yöneticileri etkileyen karar kapsamında; Genel Üretim Müdürü Serge Hascoët, Ubisoft Kanada Genel Müdürü Yannis Mallat ile İnsan Kaynakları Genel Müdürü Cécile Cornet’in görevlerinden istifa ettikleri duyuruldu. Şirketin söz konusu kararı, “İşyeri kültürünü geliştirmek ve güçlendirmek adına yürütülen kapsamlı çalışmalar” dahilinde aldığı ifade edildi.

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Gündemi takip edenlerin hatırlayacağı üzere şirketin Başkan Yardımcısı Maxime Beland, benzer suçlamalar neticesinde geçtiğimiz hafta istifa etmişti. Beland’a yöneltilen suçlamalar arasında sözlü ve fiziksel taciz iddiaları yer alıyordu.

Beland’ın ardından istifa edenler arasında yer alan Genel Üretim Müdürü Serge Hascoët’in yerini Ubisoft CEO’su ve kurucu ortağı Yves Guillemot'ın aldığı açıklandı. Bloomberg’den Jason Schreier’e göre Hascoët, Ubisoft’un tüm oyunlarından sorumlu olan kişiydi ve ağzından çıkacak tek kelimeyle oyunların yapım süreci devam ediyor ya da bunlar iptal ediliyordu.

Genel Üretim Müdürlüğü pozisyonu devralan Guillemot, yaptığı açıklamada “Ubisoft, çalışanlarına güvenli ve kaynaştırıcı bir iş ortamı sağlamak konusunda üzerine düşenleri yapmakta yetersiz kalmıştır. Asla kabul etmeyeceğim toksik iş ortamı ve buna bağlı olarak sergilenen davranışlar, benim asla taviz vermediğim ve vermeyeceğim değerlerimin tamamen karşısında yer almaktadır. İş yeri kültürümüzü iyileştirmek ve güçlendirmek adına, şirket içinde kökten değişiklikler yapacağımın bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

Bakalım, Ubisoft’un içinden geçtiği süreç, şirketin geleceğini ne yönde şekillendirecek.

https://www.pcgamer.com/multiple-ubisoft-executives-step-down-amid-workplace-abuse-allegations/

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