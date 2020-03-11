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    Bill ve Melinda Gates Vakfı, KOVİD-19 için yürütülen aşı çalışmalarına 125 milyon dolar bağışladı

    Bill ve Melinda Gates Vakfı, “KOVİD-19 Tedavi Hızlandırıcısı” adı verilen bir projeye 125 milyon dolarlık yardım yaptı. Projenin amacı ARGE çalışmalarını hızlandırmak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Bill ve Melinda Gates Vakfı, KOVİD-19 için yürütülen aşı çalışmalarına 125 milyon dolar bağışladı
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    Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın yöneticisi Mark Suzman, LinkedIn Pulse’da kaleme aldığı bir blogda “KOVİD-19 Tedavi Hızlandırıcısı” adı verilen bir projeye vakıf kanalıyla 125 milyon dolarlık yardım yapıldığını duyurdu.  Projeyle birlikte disiplinlerarası işbirliğini hızlandırılması ve koronavirüs salgınına karşı verilen savaşta mevzi kazanılması hedefleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Boeing’in başı, şimdi de 737 MAX’lardaki kablo demetleriyle dertte "

    Wellcome Fonu ve Mastercard’ın da dâhil olduğu projeye aktarılan para, KOVİD-19’a karşı geliştirilecek tedavi yöntemlerini hızlandırmak ve hazır olduğu anda bunu süratle dünya çapına yaymak için kullanılacak.

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    Suzman’ a göre KOVİD-19 gibi çok hızlı yayılan virüslere karşı yürütülen tedavi çalışmaları ne yazık ki virüsün enfekte etme hızına yetişemiyor. Bu durumu bir paradoksa benzeten CEO, ARGE faaliyetlerine yeteri kadar önem verdiğimizde anlamlı sonuçlar elde edebileceğimizi belirtmiş.

    Bill ve Melinda Gates Vakfı, KOVİD-19 için yürütülen aşı çalışmalarına 125 milyon dolar bağışladı
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    Malumun ilanı gibi görünse de antiviral ilaçların KOVİD-19’a karşı elimizdeki tek silah olduğunu söyleyen Suzman, ne yazık ki bunların ilgili hastalığın kendisini değil sadece semptomları tedavi ettiğini söylemiş. Suzman’a göre asıl ihtiyaç antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonlara yaptığını yapacak bir antiviral ilaç geliştirilebilmek.

    CEO, hayır kuruluşlarının projeye dâhil olmasıyla birlikte maliyet endişelerinin bir nebze de olsa önüne geçilebileceğini ve biyoteknoloji ile ilaç şirketlerinin önündeki teknik engellerin azaltılabileceğine inanıyor.

    Aşılama, en hızlı yol

    Salgın bir hastalığı engellemenin en etkin yolu olarak aşılamayı örnek gösteren Suzman, 2017 yılında birçok ülkenin de desteği ile kurulan Salgınlara Hazırlık İttifakı’nın (CEPI) 650 milyon dolarlık bütçesiyle aşı geliştirme sürelerini ve maliyetlerini azaltma hedefine atıfta bulunurken KOVİD-19 Tedavi Hızlandırıcısı projesinin de benzer şekilde koronavirüs salgınına karşı mücadele edeceğini vurgulamış.

    Bu tür desteklerin artmasıyla birlikte, umarız kısa bir süre içinde KOVİD-19 tedavisiyle ilgili sevindirici haberler alırız.



    https://www.prokerala.com/news/articles/a1016231.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deoks 1 hf. en beğenilen
    Adam yardım yapsa kabahat yapmasa kabahat. Komplo teorisi manyakları az öteye çekilin.
    Yanıtla +16
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    [email protected] (Uğur Doğan) 1 hf.
    Bizim MÜSLÜMANlar ne yapıyor?
    Kutsal ırk ARAP kralları, şeyhleri, petrol zenginleri, Gürcü reyizler ne yapıyor?
    Zengingen MÜSLÜMAN olup varını yoğunu insanlara harcayıp yamalı elbiseleriyle ölen halifeleri mitinglerde, televizyon programlarında anlatanlar ne yapıyor?
    Bizim MÜSLÜMANlar ne yapıyor? Kutsal ırk ARAP kralları, şeyhleri, petrol zenginleri, Gürcü reyizler ne yapıyor? Zengingen MÜSLÜMAN olup varını yoğunu ins...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Gt95 (hakan dinler) 6 gün [email protected]
    bu saydıklarını batı ele gecirmiş tek müslüman Türkiye gerisi yalan
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    Kayrabey (Kayra Bey) 1 hf.
    Önce virüsü yap, Afrika'da dene. Baktın gideri var sür piyasaya. Sonra yardım yapıyorum ayakları...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    [email protected] (Uğur Doğan) 1 hf. Kayrabey
    Madem oyle bu oyunu bozacak bir MÜSLÜMAN yok mu?
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    DH Misafiri 1 hf.
    Aşıda Kısır Riski Var Diyorlar... En İyisi Dağ Başına Yerleşip Tavuk Koyun Besleyip Kendin Yetiştirmek :)
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    ESOES1981TR (Doktor Ruh) 1 hf.
    gates vakfının ürettiği aşıların afrikada pek çok kimseyi sakat, kısır ya da hastalıklara karşı zayıf hale getirdiği iddia ediliyor şahsen şu gatese zerre gram güvenim yok bu adamlar basın yoluyla yardımsever gösteriliyor
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf.
    Bill Gates adamdır. Paranın bozmadığı nadir insanlardandır. Adam KFC yi satın alabilecek kadar parası varken KFC önünde sırada sipariş vermeyi bekliyordu. Seviyoruz seni Sarı Bill.
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    kayamtky 1 hf.
    Tüm zenginler Bill Gates gibi duyarlı olsaydı, Dünya daha yaşanılır bir yer olurdu...
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    [email protected] (Uğur Doğan) 1 hf.
    Bizim MÜSLÜMANlar ne yapıyor?
    Kutsal ırk ARAP kralları, şeyhleri, petrol zenginleri, Gürcü reyizler ne yapıyor?
    Zengingen MÜSLÜMAN olup varını yoğunu insanlara harcayıp yamalı elbiseleriyle ölen halifeleri mitinglerde, televizyon programlarında anlatanlar ne yapıyor?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    deoks 1 hf. en beğenilen
    Adam yardım yapsa kabahat yapmasa kabahat. Komplo teorisi manyakları az öteye çekilin.
    Yanıtla +16
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    Kayrabey (Kayra Bey) 1 hf.
    Önce virüsü yap, Afrika'da dene. Baktın gideri var sür piyasaya. Sonra yardım yapıyorum ayakları...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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