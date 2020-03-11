Bill ve Melinda Gates Vakfı, KOVİD-19 için yürütülen aşı çalışmalarına 125 milyon dolar bağışladı

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Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın yöneticisi Mark Suzman, LinkedIn Pulse’da kaleme aldığı bir blogda “KOVİD-19 Tedavi Hızlandırıcısı” adı verilen bir projeye vakıf kanalıyla 125 milyon dolarlık yardım yapıldığını duyurdu. Projeyle birlikte disiplinlerarası işbirliğini hızlandırılması ve koronavirüs salgınına karşı verilen savaşta mevzi kazanılması hedefleniyor.

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Wellcome Fonu ve Mastercard’ın da dâhil olduğu projeye aktarılan para, KOVİD-19’a karşı geliştirilecek tedavi yöntemlerini hızlandırmak ve hazır olduğu anda bunu süratle dünya çapına yaymak için kullanılacak.

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Suzman’ a göre KOVİD-19 gibi çok hızlı yayılan virüslere karşı yürütülen tedavi çalışmaları ne yazık ki virüsün enfekte etme hızına yetişemiyor. Bu durumu bir paradoksa benzeten CEO, ARGE faaliyetlerine yeteri kadar önem verdiğimizde anlamlı sonuçlar elde edebileceğimizi belirtmiş.

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Malumun ilanı gibi görünse de antiviral ilaçların KOVİD-19’a karşı elimizdeki tek silah olduğunu söyleyen Suzman, ne yazık ki bunların ilgili hastalığın kendisini değil sadece semptomları tedavi ettiğini söylemiş. Suzman’a göre asıl ihtiyaç antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonlara yaptığını yapacak bir antiviral ilaç geliştirilebilmek.

CEO, hayır kuruluşlarının projeye dâhil olmasıyla birlikte maliyet endişelerinin bir nebze de olsa önüne geçilebileceğini ve biyoteknoloji ile ilaç şirketlerinin önündeki teknik engellerin azaltılabileceğine inanıyor.

Aşılama, en hızlı yol

Salgın bir hastalığı engellemenin en etkin yolu olarak aşılamayı örnek gösteren Suzman, 2017 yılında birçok ülkenin de desteği ile kurulan Salgınlara Hazırlık İttifakı’nın (CEPI) 650 milyon dolarlık bütçesiyle aşı geliştirme sürelerini ve maliyetlerini azaltma hedefine atıfta bulunurken KOVİD-19 Tedavi Hızlandırıcısı projesinin de benzer şekilde koronavirüs salgınına karşı mücadele edeceğini vurgulamış.

Bu tür desteklerin artmasıyla birlikte, umarız kısa bir süre içinde KOVİD-19 tedavisiyle ilgili sevindirici haberler alırız.

https://www.prokerala.com/news/articles/a1016231.html

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