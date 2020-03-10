Boeing’in başı, şimdi de 737 MAX’lardaki kablo demetleriyle dertte

Tam Boyutta Gör

İki ölümlü kazaya sebebiyet veren yazılım hataları sonrası yere indirilen 737 MAX serisi uçakların ne zaman tekrar uçmaya başlayacağı belirsizliğini koruyor. Uçakların yeniden havalanmasına izin verecek kurum olan Federal Havacılık Dairesi (FAA) ise geçtiğimiz günlerde, Boeing’in bir talebini daha reddetti.

Şirketin uçaklarındaki kablo demetlerinin uçağın belli bir yerinde bırakılması teklifini geri çeviren FAA, kabloların teklif edilen şekilde tutulmasının kurallara aykırı olduğuna karar verdi. Kurum adına açıklama yapan bir yetkili, “FAA, 737 MAX’ların kablolamasıyla ilgili bir sorun nedeniyle Boeing ile görüşmelerine devam etmektedir. Üreticinin tüm sertifikasyon standartlarına tam uyum göstermesi gereklidir. Söz konusu uçak, FAA’nın koyduğu tüm kurallara uyduğu zaman tekrar uçabilecektir. ” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Federal Havacılık Dairesi'nin yanlış yönlendirildiği gerekçesiyle Boeing’e soruşturma açıldı

Ayrıca Bkz. "Batman'da İHA düştü"

Boeing ise FAA ile aynı fikirde olmadığını beyan ediyor. Şirket, söz konusu kablo demetlerinin bir güvenlik riski oluşturmadığını iddia ederken uçaklarının 200 milyon saatten fazla süreyle bu şekilde uçtuğunu ifade etmiş. Ancak FAA, kabloların bu şekilde bir kısa devreye neden olarak pilotların uçak kontrolünü kaybetmesine yol açabileceği görüşünde.

Tam Boyutta Gör

FAA yetkilileri, 737 MAX’lardaki bir düzineden fazla bölgedeki kablo demetlerinin birbirlerine çok yakın olduğunu belirtiyor. Bunlardan biri de kokpit altında bulunan bir elektrik hattı. Uzmanlar buradaki kablo demetlerinin birbirlerinden ayrılmalarını ya da bunların aralarına fiziksel birer engel konulmasını istiyor.

Bu anlamda Boeing’in işi kolay değil zira şirket, uçmayı bekleyen 400 adet MAX’ta söz konusu güncellemeleri yapmak zorunda kalacak. Şirket yine de bu konuda iyimser ve 2020 yılı ortaları gibi uçakların tekrar havalanacağını umuyor.

https://interestingengineering.com/boeings-737-max-wiring-bundles-are-not-approved-by-the-faa

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.