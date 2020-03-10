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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing’in başı, şimdi de 737 MAX’lardaki kablo demetleriyle dertte

    737 MAX'ların sertifikasyon sürecini bir türlü tamamlayamayan Boeing'e FAA'dan olumsuz bir haber daha geldi. Kuruma göre uçaklardaki kablo demetlerinin konumu kurallara uygun değil.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Boeing’in başı, şimdi de 737 MAX’lardaki kablo demetleriyle dertte
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    İki ölümlü kazaya sebebiyet veren yazılım hataları sonrası yere indirilen 737 MAX serisi uçakların ne zaman tekrar uçmaya başlayacağı belirsizliğini koruyor. Uçakların yeniden havalanmasına izin verecek kurum olan Federal Havacılık Dairesi (FAA) ise geçtiğimiz günlerde, Boeing’in bir talebini daha reddetti.

    Şirketin uçaklarındaki kablo demetlerinin uçağın belli bir yerinde bırakılması teklifini geri çeviren FAA, kabloların teklif edilen şekilde tutulmasının kurallara aykırı olduğuna karar verdi. Kurum adına açıklama yapan bir yetkili, “FAA, 737 MAX’ların kablolamasıyla ilgili bir sorun nedeniyle Boeing ile görüşmelerine devam etmektedir. Üreticinin tüm sertifikasyon standartlarına tam uyum göstermesi gereklidir. Söz konusu uçak, FAA’nın koyduğu tüm kurallara uyduğu zaman tekrar uçabilecektir. ” ifadelerini kullandı.

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    Boeing ise FAA ile aynı fikirde olmadığını beyan ediyor.  Şirket, söz konusu kablo demetlerinin bir güvenlik riski oluşturmadığını iddia ederken uçaklarının 200 milyon saatten fazla süreyle bu şekilde uçtuğunu ifade etmiş. Ancak FAA, kabloların bu şekilde bir kısa devreye neden olarak pilotların uçak kontrolünü kaybetmesine yol açabileceği görüşünde.

    Boeing’in başı, şimdi de 737 MAX’lardaki kablo demetleriyle dertte
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    FAA yetkilileri, 737 MAX’lardaki bir düzineden fazla bölgedeki kablo demetlerinin birbirlerine çok yakın olduğunu belirtiyor. Bunlardan biri de kokpit altında bulunan bir elektrik hattı. Uzmanlar buradaki kablo demetlerinin birbirlerinden ayrılmalarını ya da bunların aralarına fiziksel birer engel konulmasını istiyor.

    Bu anlamda Boeing’in işi kolay değil zira şirket, uçmayı bekleyen 400 adet MAX’ta söz konusu güncellemeleri yapmak zorunda kalacak. Şirket yine de bu konuda iyimser ve 2020 yılı ortaları gibi uçakların tekrar havalanacağını umuyor.



    https://interestingengineering.com/boeings-737-max-wiring-bundles-are-not-approved-by-the-faa Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    emreb78 (Emre BOYACILAR) 1 hf. en beğenilen
    işi sıkı tutuyoruz havası yaratmaktan başka birşey değil. FAA aynı kablo düzeni ile bu uçakların ilk uçuşuna izin vermemiş sanki. Şimdi reklam olsun diye kabloları da ayır diyor. Tamam yazılım hatasını fark etmediniz bu uçuşta hata ortaya çıkmadan fark edilmesi zor bir olay zaten. Ama kablolar ilk uçuş izninden beri aynı yerde.
    işi sıkı tutuyoruz havası yaratmaktan başka birşey değil. FAA aynı kablo düzeni ile bu uçakların ilk uçuşuna izin vermemiş sanki. Şimdi reklam olsun diye kablol...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    [email protected] (Uğur Doğan) 1 hf. emreb78
    Harbiden 400 uçak üretilene kadar FAA neredeydi?
    Bir zamanlar yat imalatı sektöründe çalıştım. RINA teknelerin her aşamasında kullanılan her cıvataya kadar kontrol edip onay veriyordu.
    Uçakta ise daha titizlerdir. Kullanılabilecek kablolar bile belirli bir standartta üretiliyordur.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 1 hf.
    3-5 tane uyduruk kablodan ziyade şu MCAS yazılım işi ve Angle of Attack sensörü ne oldu acaba...
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    Kuekuatsheu (Erkan Fırat Erdur) 1 hf.
    Nihayet EWIS ten anlayan biri bunu fark etmis..
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 hf.
    Tek bir ölümlü kazaya daha karışırsa, uçuşa izin veren kurumun da başı yanacağı için işi bu sefer sıkı tutuyorlar büyük ihtimalle.
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    emreb78 (Emre BOYACILAR) 1 hf. en beğenilen
    işi sıkı tutuyoruz havası yaratmaktan başka birşey değil. FAA aynı kablo düzeni ile bu uçakların ilk uçuşuna izin vermemiş sanki. Şimdi reklam olsun diye kabloları da ayır diyor. Tamam yazılım hatasını fark etmediniz bu uçuşta hata ortaya çıkmadan fark edilmesi zor bir olay zaten. Ama kablolar ilk uçuş izninden beri aynı yerde.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Sistem çok iyi işliyor ama arada adam kayırmaya şirket kurtarmaca olabilir dünyanın her yerinde.
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    darkaura 1 hf.
    bunu kaza raporlarini boeing istegine gore yeniden yazan faa mi soyluyor. pespese kazalar olup onca insan oldukden sonra gostermelik boeing e kusur yazmislar, o kadar belli ki.
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