Biostar 890FX yonga seti yeni amiral gemisini duyurdu: TA890FXE

Önde gelen anakart üreticilerinden Biostar, yüksek performans segmenti için hazırladığı 890FX çipsetli AMD anakartını duyurdu. T Serisi altında hazırlanan TA890FXE kod adlı anakart, 890FX+SB850 yonga setini kullanıyor ve Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek sunuyor.

Tasarım özellikleriyle kaslı bir görünüme sahip olan Biostar TA890FXE, dört adet DIMM slotu üzerinden 1800MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. 6 fazlı güç tasarımıyla donatılan anakart üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve Quad Crossfire kurulumlarına olanak tanınıyor.

SB850 köprüsü sayesinde doğal SATA-III desteği sunan ve üzerinde beş adet SATA-III portu bulunan anakartın en önemli özelliklerinden biri de BIO-unlocKING teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde 890FX yonga seti tarafından desteklenmeyen çekirdek aşırtma özelliği Biostar tarafından sağlanmış oluyor.

Diğer özellikleri arasında bir adet eSATA portu, Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, FireWire portu ve debug LED gibi detaylara yer verilen Biostar TA890FXE'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.