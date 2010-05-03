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Biostar 890FX yonga seti yeni amiral gemisini duyurdu: TA890FXE

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar 890FX yonga seti yeni amiral gemisini duyurdu: TA890FXE
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Önde gelen anakart üreticilerinden Biostar, yüksek performans segmenti için hazırladığı 890FX çipsetli AMD anakartını duyurdu. T Serisi altında hazırlanan TA890FXE kod adlı anakart, 890FX+SB850 yonga setini kullanıyor ve Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek sunuyor.

Tasarım özellikleriyle kaslı bir görünüme sahip olan Biostar TA890FXE, dört adet DIMM slotu üzerinden 1800MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. 6 fazlı güç tasarımıyla donatılan anakart üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve Quad Crossfire kurulumlarına olanak tanınıyor.

SB850 köprüsü sayesinde doğal SATA-III desteği sunan ve üzerinde beş adet SATA-III portu bulunan anakartın en önemli özelliklerinden biri de BIO-unlocKING teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde 890FX yonga seti tarafından desteklenmeyen çekirdek aşırtma özelliği Biostar tarafından sağlanmış oluyor.

Diğer özellikleri arasında bir adet eSATA portu, Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, FireWire portu ve debug LED gibi detaylara yer verilen Biostar TA890FXE'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.

Biostar 890FX yonga seti yeni amiral gemisini duyurdu: TA890FXE
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IgorStravinsky 9 yıl
Çekirdek aşırtma özelliğini kendisinin koyması suç olmaz mı yav
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enocans 9 yıl
890fx serisinde tek bir amiral gemsisi tanıyorum oda MSI 890fx gd70
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DH Misafiri 9 yıl
Bıostar kendini astı iyice
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sertacaygun 9 yıl
BIOSTAR eski günlerine döndü. Şahane kart.
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scheitann 9 yıl
biostar anakart yapmayı hiç bilmiyo yaaa
ne rezil bişey bu :D
çok komiksiniz yaa hakikaten iyi ki warsın donanimhaber
asus gigabyte ım olcaana pc yerine hesap makinası alırım
bu arada anakart borulu
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murettep 9 yıl
titanic diyecem ama titaniğe büyük saygısızlık olacak.
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.brian. 9 yıl
bişey dikkatimi çekti anakartın üstünde biostar yazılı soğutucunun sol tarfındabi adet güö girişi var sanki o ne işe yarıyo. Bildiğimiz dvd rom güç girişi gibi.
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freestyler_07 9 yıl

.brian.

bişey dikkatimi çekti anakartın üstünde biostar yazılı soğutucunun sol tarfındabi adet güö girişi var sanki o ne işe yarıyo. Bildiğimiz dvd rom güç girişi gibi.


crossfire için ek güç girişi dostum
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DH Misafiri 9 yıl
2 adet pci express 16x genişleme yolu ile crossfire desteği sunması güzel. ayrıca bir adet 4x ve 1 adet 1z pci express yuvası var.
ama en büyük eksiklik usb3.0 desteği olmaması. bu anakartın baştan diğer anakartlardan ayıran çok büyük bir eksiklik.
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exeter 9 yıl
Amiral gemisine bak. Biostar dan her zamanki beklentim :)
Milletin amiral gemileri 8-10 satali iken bunun 5 tane. ekran karti dusuncesi iyi 4 slot ard arda ve pci lari kullanabilecek durumda fakat pci-e hic yok. bu gemi bence batar
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