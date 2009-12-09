Biostar'ın H55 çipsetli Micro ATX anakartı gün ışığına çıktı

Tam Boyutta Gör

Yüksek performans ve hız aşırtma yetenekleriyle bir döneme damgasını vuran LanParty serisi DFI anakartların arkasındaki isimlerden birisi olan Oscar Wu'yu kadrosuna kattığı iddia edilen Biostar, son dönemde sık sık gündeme geliyor. TPower serisi yüksek performanslı anakatlarıyla bazı rekorların da sahibi alan Biostar, Intel işlemciler için H55 çipsetli Micro-ATX anakart hazırlıyor.

TPower serisi altında hazırlanan ve yüksek performans sınıfındaki kompakt yapılı bilgisayarları hedef alan TH55 XE isimli yeni anakart, LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 serisi mevcut modeller ve yakında çıkacak 32nm Core i3 / Core i5 Intel işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden resmi olarak 1333MHz'e (overclock ile daha yüksek hızlarda mümkün) destek veren anakart 7 fazlı güç tasarımına sahip.

Baskılı devre tasarımları, renkli komponentleri ve katı kapasitör kullanımıyla kaslı bir görünüme sahip olan Biostar TH55 XE, ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe 2.0 x16 slotuyla geliyor. Dura-MAX konsepti kapsamında kalite çıtası yüksek komponentlerle donatıldığı belirtilen anakart, depolama sürücüleri için bir adet eSATA ile birlikte beş adet SATA-II konnektörünü de üzerinde barındırıyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, entegre grafik işlemcili 32nm Intel işlemciler için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan anakartın Ocak ayı içerisinde satışa sunulması beklenirken tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.