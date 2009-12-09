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Biostar'ın H55 çipsetli Micro ATX anakartı gün ışığına çıktı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar'ın H55 çipsetli Micro ATX anakartı gün ışığına çıktı
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Yüksek performans ve hız aşırtma yetenekleriyle bir döneme damgasını vuran LanParty serisi DFI anakartların arkasındaki isimlerden birisi olan Oscar Wu'yu kadrosuna kattığı iddia edilen Biostar, son dönemde sık sık gündeme geliyor. TPower serisi yüksek performanslı anakatlarıyla bazı rekorların da sahibi alan Biostar, Intel işlemciler için H55 çipsetli Micro-ATX anakart hazırlıyor.

TPower serisi altında hazırlanan ve yüksek performans sınıfındaki kompakt yapılı bilgisayarları hedef alan TH55 XE isimli yeni anakart, LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 serisi mevcut modeller ve yakında çıkacak 32nm Core i3 / Core i5 Intel işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden resmi olarak 1333MHz'e (overclock ile daha yüksek hızlarda mümkün) destek veren anakart 7 fazlı güç tasarımına sahip.

Baskılı devre tasarımları, renkli komponentleri ve katı kapasitör kullanımıyla kaslı bir görünüme sahip olan Biostar TH55 XE, ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe 2.0 x16 slotuyla geliyor. Dura-MAX konsepti kapsamında kalite çıtası yüksek komponentlerle donatıldığı belirtilen anakart, depolama sürücüleri için bir adet eSATA ile birlikte beş adet SATA-II konnektörünü de üzerinde barındırıyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, entegre grafik işlemcili 32nm Intel işlemciler için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan anakartın Ocak ayı içerisinde satışa sunulması beklenirken tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
sayın OverClocKing bana bi konuda yardım edebilirmisiniz anakart alcam ama iki anakart arasında kaldım 1.si bu aSUS P7H55-M PRO H55 2.si sie bu
ASUS P7P55D P55 acaba hangisini almalıyım farkları ney acaba ben önemli bi eksiklik göremedim
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capucino 9 yıl
Bu da maliyet odaklı ise yani :)))
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LoRd1N 9 yıl
Maliyet odaklı gibi duruyor.
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XRacer 9 yıl
H55 çipsetli ilk anakart bu mu? Ve DDR3 1333 az gelmez mi?
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OverClocK1ng 9 yıl

morning

H55 çipsetli ilk anakart bu mu? Ve DDR3 1333 az gelmez mi?


Hayır dostum. Daha önce bir tane daha anakart çıktı. Sırasıyla çıkacaklar.

Zaten Intel'in en istediği şey. Ekran kartı pazarında önemli bir yere sahip olmak. Zaten ATOM lar sayesinde şu an Dünyada en çok ekran kartı satan kuruluş. Bunu H55 ile de pekiştirmek istiyor. Her işlemci alan bir de ekran kartı almış sayılacağı için o ekran kartını kullanmasan bile Intel in ekran kartı satış hanesine +1 puan işlenecek. Amaç ta bu..

1333 Mhz az gelmez. Kaldı ki Core i7 860 ın içerisinde 1333 Mhz , Core i7 920 nin içerisinde 1066Mhz DDR3 bellek denetleyicisi var. Buna rağmen anakartların üzerinde DDR3 2133 Mhz falan yazıyor. O biraz göreceli yani..
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fx57 9 yıl
@ sahafiec, H55 yonga setinin en büyük farkı FDI (Flexible Dipslay Interface) yani esnek görüntü ara birimine destek vermesi. Bu ara birim, 32nm işlemcilerdeki entegre grafik biriminin kullanımı için gerekli. Yani 32nm Intel işlemci alıp, üzerindeki IGP'den faydalanmak isteseniz P55 yerine H55 çipsetli bir model tercih edeceksiniz.
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sahafiec 9 yıl
şimdi bu H55 çipseti P55 den farklı bir çipset mi yani?

şu Micro-ATX anakartlarını hep çok şirin bulmuşumdur lakin kullanmak hiç nasip olmadı.
dikkatimi çeken PCI-EX slotu ram slotları ile aynı seviyede.
güncel uzunca bir ekran kartı takıldığında ram takıp çıkarmak işkence olabilir gibime geliyor...
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