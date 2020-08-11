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    Bir aşı haberi de Endonezya’dan! Ülke, Covid-19 aşısını Ocak ayında üretmeye hazırlanıyor

    Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları sürdüren Endonezya'dan da sevindirici bir haber geldi. Ülkenin Çin ile ortaklaşa geliştirdiği CoronaVac isimli aşının Ocak ayında üretilebileceği duyuruldu.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Bir aşı haberi de Endonezya’dan! Ülke, Covid-19 aşısını Ocak ayında üretmeye hazırlanıyor

    Covid-19 salgını kapsamında aşı üretme çalışmalarını sürdüren ülkelerden biri de Endonezya. Ülkenin devlet kontrolündeki ilaç şirketi Bio Farma ile Çinli Sinovoc Biotech ortaklığında geliştirilen aşı adayından olumlu haber geldi.

    Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, CoronaVac isimli aşıya yönelik çalışmaların yapıldığı klinikte yaptığı açıklamalarda söz konusu aşının üçüncü aşama denemelerinin altı ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü ve 2021 yılının Ocak ayında tüm Endonezya için seri üretime geçilebileceği belirtti.

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    Ayrıca Bkz. "Putin, Rusya'nın dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescillediğini duyurdu"

    CoronaVac isimli aşıyla ilgili 15 Haziran’da yapılan açıklamalarda ilacın 1. ve 2. aşama klinik denemelerinin başarıyla tamamlandığı belirtilmiş ve aşının 3. aşama testlerine başlandığı duyurulmuştu. CoronaVac’ın 3. aşama testleri 1620 gönüllüyle yapılıyor.

    Devlet Başkanı Widodo, CoronoVac isimli aşıdan ilk etapta 100 milyon doz üretileceğini ve takip eden süreçte kapasitenin artırılacağını duyurdu.

    Rusya tarafından tescillenen ilk koronavirüs aşısı haberiyle birlikte bu ve benzeri gelişmeler, umarız etkisini yeniden artırmaya başlayan Covid-19 hastalığı sürecinde insanoğlunun imdadına zamanında yetişir.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/endonezya-ocak-ayinda-kovid-19a-karsi-asinin-seri-uretimine-hazirlaniyor/1938102 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Portraitclub 1 hf. en beğenilen
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    3 Yanıt Yanıtla +20
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    UnstabIe 1 hf.
    AJDJSJSKAKKAKAKA RUSYADAN SONRA COŞTULAR ANASINI SATAYIM. AŞI OLMAYACAK KARDEŞLERİM BEĞEN.
    Yanıtla +5
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf. Portraitclub
    Artık kasıtlı olarak yapılmadığını düşünmeye başladım. Uygulamaya yönlendirmeye çalışiyorlar galiba.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Why Shy 1 hf.
    Denemeler bitmeden millet aşıyı bulduk diye açıklama yapıyor. Sidik yarışına döndürdüler.
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    ahmethi (Ahmet H.) 1 hf.
    Neden ayrı ayrı uğraşıyor tüm devletler ? neden ortak çalışılıp tek bir aşı üzerinde anlaşılıp tüm devletler o aşıyı üretmiyor ? Yooook olmaz hepsinin derdi lisanslayıp kendi satmak para kazanmak , covid aşısında insanlık sınıfta kalmış kapitalizm kazanmıştır.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 hf. (düzenlendi)
    Bizde haber bekliyoruz eli kulağında dedi reis



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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    Pil haberlerinin yerini aşı haberleri aldı😂 arada pil haberi koyun ama olmuyor
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf.
    Donanım Haber'de o kadar Mikrobiyoloji Profesörü varken buradan bir aşı çıkmaması hayret verici.
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    sabe (Sasa ) 1 hf. sniper23
    Biz virus üretiyoruz hocam, aşı ile işimiz olmaz.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Dünyada toplam 3.6 milyar kişiyi aşılamamız gerekiyor bunu yenmemiz için üretim en büyük sıkıntı olacak.
    Yanıtla +1
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    UnstabIe 1 hf.
    AJDJSJSKAKKAKAKA RUSYADAN SONRA COŞTULAR ANASINI SATAYIM. AŞI OLMAYACAK KARDEŞLERİM BEĞEN.
    Yanıtla +5
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    Jon_Kar 1 hf.
    Binlerce insani öldürecek salak herifler
    Yanıtla +3
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    Portraitclub 1 hf. en beğenilen
    Kaç kere söyleyeceğiz? Site yönetimi beğeni butonuna basınca oturum kapanıyor neden düzeltmiyorsunuz? Yapamıyorsanız kaldırın o zaman beğeni butonunu kurtulalım bu eziyetten. Rezillik bu!
    3 Yanıt Yanıtla +20
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    MaDMaxiBo 1 hf. Portraitclub
    bende öyle bir sorun yok. sizin tarayıcı ile ilgili olabilir mi ?ilk mesajı öne çıkar veya diğer mesajlara beğen butonuna tıklayınca sorun olmuyor.
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf. Portraitclub
    Artık kasıtlı olarak yapılmadığını düşünmeye başladım. Uygulamaya yönlendirmeye çalışiyorlar galiba.
    Yanıtla +4
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 1 hf. Portraitclub
    Merhabalar sizinle daha önce iletişime geçmiştim, tekrar geçelim. bir pm gönderiyorum size.
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