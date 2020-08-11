Bir aşı haberi de Endonezya’dan! Ülke, Covid-19 aşısını Ocak ayında üretmeye hazırlanıyor

Covid-19 salgını kapsamında aşı üretme çalışmalarını sürdüren ülkelerden biri de Endonezya. Ülkenin devlet kontrolündeki ilaç şirketi Bio Farma ile Çinli Sinovoc Biotech ortaklığında geliştirilen aşı adayından olumlu haber geldi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, CoronaVac isimli aşıya yönelik çalışmaların yapıldığı klinikte yaptığı açıklamalarda söz konusu aşının üçüncü aşama denemelerinin altı ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü ve 2021 yılının Ocak ayında tüm Endonezya için seri üretime geçilebileceği belirtti.

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CoronaVac isimli aşıyla ilgili 15 Haziran’da yapılan açıklamalarda ilacın 1. ve 2. aşama klinik denemelerinin başarıyla tamamlandığı belirtilmiş ve aşının 3. aşama testlerine başlandığı duyurulmuştu. CoronaVac’ın 3. aşama testleri 1620 gönüllüyle yapılıyor.

Devlet Başkanı Widodo, CoronoVac isimli aşıdan ilk etapta 100 milyon doz üretileceğini ve takip eden süreçte kapasitenin artırılacağını duyurdu.

Rusya tarafından tescillenen ilk koronavirüs aşısı haberiyle birlikte bu ve benzeri gelişmeler, umarız etkisini yeniden artırmaya başlayan Covid-19 hastalığı sürecinde insanoğlunun imdadına zamanında yetişir.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/endonezya-ocak-ayinda-kovid-19a-karsi-asinin-seri-uretimine-hazirlaniyor/1938102

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