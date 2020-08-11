Putin, Rusya'nın dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescillediğini duyurdu

Salgınla mücadele kapsamında tüm dünyanın beklediği açıklama Rusya’dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı.

Putin, açıklamasında Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını tescil ettiğini belirtti. Böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Aşı üzerinde çalışanlara teşekkür eden Putin, “Aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Tekrarlıyorum, aşı gerekli tüm denemelerden geçti” şeklinde konuştu.

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Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, “Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri de aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz” dedi. Aşılamadan sonra kızının ateşinin 38 dereceye kadar çıktığını belirten Putin, “İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve titreleri (antikor) yüksek düzeyde” dedi.

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Putin, aşının isteyen herkese yapılabilmesi için en kısa zamanda seri üretime başlamalarının gerekli olduğunu söyledi. Putin ayrıca, aşı yaptırmanın kesinlikle gönüllülük çerçevesinde olması gerektiğini de vurguladı.

Testler Haziran'da başlamıştı

Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran'da başlanmıştı. İki gruba ayrılan gönüllülerin ilk kısmına tek doz, diğer kısmına iki doz aşı yapıldığı belirtilirken, aşılanmanın ilk birkaç gününde ateş yükselmesi dışında hiçbir olumsuz etkiye rastlanmadığı ifade edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/rusya/202008111042631495-putin-duyurdu-ilk-koronavirus-asisi-tescillendi/

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