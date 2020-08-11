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    Putin, Rusya'nın dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescillediğini duyurdu

    Putin, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği ve testleri kısa süre önce tamamlanan koronavirüs aşısının Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan onay alarak tescil edildiğini açıkladı.
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    Barış Cankı
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    Putin, Rusya'nın dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescillediğini duyurdu

    Salgınla mücadele kapsamında tüm dünyanın beklediği açıklama Rusya’dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı.

    Putin, açıklamasında Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını tescil ettiğini belirtti. Böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Aşı üzerinde çalışanlara teşekkür eden Putin, “Aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Tekrarlıyorum, aşı gerekli tüm denemelerden geçti” şeklinde konuştu.

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    Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, “Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri de aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz” dedi. Aşılamadan sonra kızının ateşinin 38 dereceye kadar çıktığını belirten Putin, “İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve titreleri (antikor) yüksek düzeyde” dedi.

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    Putin, aşının isteyen herkese yapılabilmesi için en kısa zamanda seri üretime başlamalarının gerekli olduğunu söyledi. Putin ayrıca, aşı yaptırmanın kesinlikle gönüllülük çerçevesinde olması gerektiğini de vurguladı.

    Testler Haziran'da başlamıştı

    Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran'da başlanmıştı. İki gruba ayrılan gönüllülerin ilk kısmına tek doz, diğer kısmına iki doz aşı yapıldığı belirtilirken, aşılanmanın ilk birkaç gününde ateş yükselmesi dışında hiçbir olumsuz etkiye rastlanmadığı ifade edilmişti.



    https://tr.sputniknews.com/rusya/202008111042631495-putin-duyurdu-ilk-koronavirus-asisi-tescillendi/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    İnternetExplorer 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Abi komplo teorilerinden nefret ederim ama ben aşıya pek güvenemiyorum. Kızının da aşı yaptırdığına inanmıyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +39
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    kozmozun delisi 1 hf. Bukullanıcıadıuygunmu
    Ulan bu virüs çıktı herkes başımıza biyoloji öğretmeni kesildi ulan senin eğitimin ne yargiyorsun adamı boş yapmayin
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf. UnstabIe
    Ya Covid ile bahsettiklerinizin ne alakası var. Ortada her insana bulaşıp zatürre yapma ve bununla öldürme potansiyeli bulunan bir virüs var, sen şekerli beslenme, obezite diyorsun. Yahu bir kere virüs'e karşı uygulanan tedavide bile ilaç ile bağışıklık sistemini baskılayarak sonuç alınabiliyor ancak. Mesele kişinin çok iyi bağışıklığa sahip olması bile değil şu süreçte.
    Ya Covid ile bahsettiklerinizin ne alakası var. Ortada her insana bulaşıp zatürre yapma ve bununla öldürme potansiyeli bulunan bir virüs var, sen şekerli beslen...
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    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    CyberXTR (Ali ) 1 hf. (düzenlendi)
    Aşı çok etkili, çok güvenli veya dandik yeterince denenmedi fark etmez. İsteyenler aşı yaptırmalı. Herkesin kendi bedeni, devletler baskısıyla zorla aşı uygulaması yapılamaz. Zorunlu aşı bireysel özgürlüğü aşan bir harekettir.
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    Macintosh (Özgür Olcay) 1 hf. (düzenlendi)
    Her ay bulunuyor zaten bu aşı.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf.
    Ceza evlerindeki insanları kobay olarak kullanırsa tabii çok hızlı sonuç alır. Eski sovyet sürpüntülerinden etik bir beklentimiz yok. Batı göndermesi yapacaklara; bak oldu ki bunların eline düştünüz.
    Batıyı mumla ararsınız. Söylemedi demeyin...
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    w8core (Mustafa Koçyiğit) 1 hf.
    Balon
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    yakupyasar1 1 hf.
    bugün de aşı bulunduysa günü bitirebiliriz o zaman
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    The Venture (Mehmet ) 1 hf.
    Yine PR çalışması değildir umarım, bekliyoruz.
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    PURECAUCASIANWHITE 1 hf.
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    Tıbbiyeli06 1 hf.
    Rus ayısına güven olmaz.
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    435 1 hf. Tıbbiyeli06
    Amerikan domuzu mu tercih ederdiniz? Ondan verelim öyleyse.
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    PURECAUCASIANWHITE 1 hf. (düzenlendi)
    Putin reis kansız DSÖ' ye benzetmez bu işi isteğe bağlı olduğunu belirtmiş aşının
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    hakanhan68 1 hf.
    tüm dünyada siyaset aynı işliyor . https://d.pazar53.com/news/32877.jpghttps://onedio.com/haber/o-esnada-turk-basini-cernobil-faciasi-dunyayi-kavururken-turkiye-de-atilan-mansetler-874666
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