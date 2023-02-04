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    Bir devrin sonu: Apple'ın artık bir baş tasarımcısı olmayacak

    Apple baş tasarım sorumlusu pozisyonunu kaldırmaya karar verdi. Evans Hankey'in ayrılmasıyla birlikte tüm tasarım ekibi doğrudan Apple COO'su Jeff Williams'a rapor verecek.
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    Bir devrin sonu: Apple'ın artık bir baş tasarımcısı olmayacak Tam Boyutta Gör
    Marka tarihi boyunca cihazlarının görünümüne öncelik veren Apple için "baş tasarımcı" pozisyonu son derece kilit bir önem taşıyordu. Bu nedenle eski baş tasarım sorumlusu Johnny Ive'ın 2019'da görevi bırakması büyük olay oldu.

    Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple'ın artık bir baş tasarımcısı olmayacak. Birçok ikonik Apple ürününde imzası olan Jony Ive'ın ayrılmasının ardından baş tasarımcı pozisyonunu devralan Evans Hankey de bu yıl şirketten ayrılacağını açıkladı.

    Bir devrin sonu: Apple'ın artık bir baş tasarımcısı olmayacak Tam Boyutta Gör

    Tasarım ekibi Jeff Williams'a rapor verecek

    Cupertinolu teknoloji devi, Evans Hankey görevi bıraktıktan sonra yerine birini atamayacak. Yani şirkette baş tasarımcı diye bir pozisyon olmayacak. Bunun yerine tüm tasarım ekibi doğrudan Apple COO'su Jeff Williams'a rapor verecek.

    Apple'ın baş tasarımcı pozisyonunu rafa kaldırması, şirketin gelecekteki ürünlerini nasıl etikileyecek bunu zamanla göreceğiz. Fakat tarihte, yöneticilerin her şeye müdahil olmaya başlamasıyla bu tür yenilikçi şirketlerin daha da kötüye gittiğini gösteren birçok örnek var.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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