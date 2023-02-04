Tam Boyutta Gör Marka tarihi boyunca cihazlarının görünümüne öncelik veren Apple için "baş tasarımcı" pozisyonu son derece kilit bir önem taşıyordu. Bu nedenle eski baş tasarım sorumlusu Johnny Ive'ın 2019'da görevi bırakması büyük olay oldu.

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Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple'ın artık bir baş tasarımcısı olmayacak. Birçok ikonik Apple ürününde imzası olan Jony Ive'ın ayrılmasının ardından baş tasarımcı pozisyonunu devralan Evans Hankey de bu yıl şirketten ayrılacağını açıkladı.

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Tasarım ekibi Jeff Williams'a rapor verecek

Cupertinolu teknoloji devi, Evans Hankey görevi bıraktıktan sonra yerine birini atamayacak. Yani şirkette baş tasarımcı diye bir pozisyon olmayacak. Bunun yerine tüm tasarım ekibi doğrudan Apple COO'su Jeff Williams'a rapor verecek.

Apple'ın baş tasarımcı pozisyonunu rafa kaldırması, şirketin gelecekteki ürünlerini nasıl etikileyecek bunu zamanla göreceğiz. Fakat tarihte, yöneticilerin her şeye müdahil olmaya başlamasıyla bu tür yenilikçi şirketlerin daha da kötüye gittiğini gösteren birçok örnek var.

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Bir devrin sonu: Apple'ın artık bir baş tasarımcısı olmayacak