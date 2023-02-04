Bir devrin sonu: Apple'ın artık bir baş tasarımcısı olmayacak

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple'ın artık bir baş tasarımcısı olmayacak. Birçok ikonik Apple ürününde imzası olan Jony Ive'ın ayrılmasının ardından baş tasarımcı pozisyonunu devralan Evans Hankey de bu yıl şirketten ayrılacağını açıkladı.
Tasarım ekibi Jeff Williams'a rapor verecek
Cupertinolu teknoloji devi, Evans Hankey görevi bıraktıktan sonra yerine birini atamayacak. Yani şirkette baş tasarımcı diye bir pozisyon olmayacak. Bunun yerine tüm tasarım ekibi doğrudan Apple COO'su Jeff Williams'a rapor verecek.
Apple'ın baş tasarımcı pozisyonunu rafa kaldırması, şirketin gelecekteki ürünlerini nasıl etikileyecek bunu zamanla göreceğiz. Fakat tarihte, yöneticilerin her şeye müdahil olmaya başlamasıyla bu tür yenilikçi şirketlerin daha da kötüye gittiğini gösteren birçok örnek var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?