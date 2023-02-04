Apple, Çin'e bağımlılığı azaltmak için Tayvan'daki siparişlerini artırıyor

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Apple, Çin'e olan bağımlılığını azaltmak amacıyla cihaz montaj siparişlerinin bir kısmını artık Çin dışına veriyor. Şirket ayrıca bileşen tedarikçilerini de çeşitlendirerek Tayvan merkezli AOET'den bileşen tedariki için aldığı siparişleri artıracak.
Apple, üretimi bölgelere yayıyor
Analist Ming-Chi Kuo'ya göre AOET, bu yılın ikinci yarısından itibaren iPad tabletlerin kameraları için optik modüller tedarik etmeye başlayacak. Tayvanlı şirket şu anda Mac için en büyük optik modül tedarikçisi konumunda. Analist, AOET'in "önce iPad için parça tedarik eden ve ardından iPhone için bileşen tedarik etmek üzere sipariş alan Sunny Optical'ın izinden gidebileceğine" inanıyor.
Ancak Ming-Chi Kuo'ya göre en önemlisi, Apple'ın Tayvanlı şirketi uzun vadede Çinli tedarikçilere olan bağımlılığını azaltma planını ilerletmek için kullanma niyetinde olması.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?