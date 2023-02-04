Apple, Çin'e bağımlılığı azaltmak için Tayvan'daki siparişlerini artırıyor

Tam Boyutta Gör Apple, diğer birçok büyük teknoloji şirketi gibi, cihazlarını üretmek için uzun süredir büyük ölçüde Çinli tedarikçilere güveniyor. Ancak geçen yıl yaşanan iPhone üretim sorunları ve Çin'in koronavirüs nedeniyle uyguladığı ciddi kısıtlamaların yol açtığı sevkiyat düşüşü, şirketi pozisyonunu değiştirmeye zorladı

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Apple, Çin'e olan bağımlılığını azaltmak amacıyla cihaz montaj siparişlerinin bir kısmını artık Çin dışına veriyor. Şirket ayrıca bileşen tedarikçilerini de çeşitlendirerek Tayvan merkezli AOET'den bileşen tedariki için aldığı siparişleri artıracak.

Apple, üretimi bölgelere yayıyor

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre AOET, bu yılın ikinci yarısından itibaren iPad tabletlerin kameraları için optik modüller tedarik etmeye başlayacak. Tayvanlı şirket şu anda Mac için en büyük optik modül tedarikçisi konumunda. Analist, AOET'in "önce iPad için parça tedarik eden ve ardından iPhone için bileşen tedarik etmek üzere sipariş alan Sunny Optical'ın izinden gidebileceğine" inanıyor.

Ancak Ming-Chi Kuo'ya göre en önemlisi, Apple'ın Tayvanlı şirketi uzun vadede Çinli tedarikçilere olan bağımlılığını azaltma planını ilerletmek için kullanma niyetinde olması.

Tam Boyutta Gör Aralık ayında Apple'ın halihazırda iPhone akıllı telefonları ürettiği Hindistan'da ilk kez iPad üretmeyi ciddi olarak düşünmeye başladığı bildirilmişti. Şirket ayrıca Apple Watch akıllı saat ve MacBook dizüstü bilgisayarların üretimini Vietnam'a taşıyor ve bazı iPhone modelleri Brezilya'da üretiliyor.

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Apple, Çin'e bağımlılığı azaltmak için Tayvan'a yöneldi