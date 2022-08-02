Bir makinede tedavi edilen karaciğer başarıyla nakledildi

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Zürih'te tıp doktoru, biyolog ve mühendislerden oluşan Liver4Life projesi araştırma ekibi, hasar görmüş bir insan karaciğerini vücudun dışında üç gün boyunca bir makinede tedavi ettikten sonra kanser hastası bir kişiye başarılı bir şekilde nakletti. Bilim insanları, operasyonun üzerinden 1 yıl geçtiğini ve herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirtiyor.

Karaciğer nakli için yeni bir yol sunabilir

Ekip, 2020 yılında geliştirdikleri bir perfüzyon makinesi sayesinde bir karaciğerin vücut dışında hayatta kalma süresini yedi güne çıkarmayı başardı. Makine ayrıca karaciğer rejenerasyonu ve onkolojik tedaviler gibi süreçlerin gerçekleştirilmesini de mümkün kılıyor.

Tüm bu süreçleri başarabilmek için makine, insan karaciğerleri için ideal koşulları sağlamak adına insan vücudunu taklit ediyor. Bir pompa kalbin, bir oksijenatör akciğerlerin ve bir diyaliz ünitesi de böbreklerin görevini üstleniyor. Ayrıca çok sayıda hormon ve besin infüzyonu, bağırsak ve pankreasın işlevlerini yerine getiriyor.

Gerçekleştirilen testlerin ardından ilk insan çalışması Mayıs 2021'de yapıldı. Nakil listesinde sıra bekleyen ve hızla ilerleyen tümörü sebebiyle 'makul bir süre içinde bekleme listesinden karaciğer alma şansım çok azdı' diyen 62 yaşındaki bir kişi, makinenin test edildiği ilk hasta oldu.

Normal şartlarda nakil için uygun görülmeyen bir karaciğer, üç gün boyunca makinede ilaçlarla tedavi edildi ve ardından hastaya nakli gerçekleştirildi. Yapılan yeni bir açıklamada hasta, nakilden birkaç gün sonra hastaneden çıktığı ve hastanın şu anki durumunun iyi olduğu belirtildi.

ETH Zürih'te makromoleküler mühendislik profesörü olan Mark Tibbitt: "Bu projede yer alan karmaşık biyomedikal zorlukları çözmeye yönelik disiplinlerarası yaklaşım, tıbbın geleceğidir. Bu, hastaları tedavi etmek için yeni bulguları daha da hızlı kullanmamızı sağlayacak." dedi.

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Liver4Life projesinde gelecek adım, acil durumlarda karaciğer nakli bekleyen hastalar için alternatif bir yol olarak prosedürün güvenli olduğunu kanıtlamak olduğu gösteriliyor. Ayrıca ekip, makineyi de geliştirmeye devam edeceklerini belirtiyor.

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