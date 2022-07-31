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    Yüzeyleri antimikrobiyal yapan bakır nanotel sprey geliştirildi

    Geliştirilen yeni bir bakır nanotel sprey, plastik, cam ve paslanmaz çelik gibi uygulandığı yüzeyleri 20 dakika içerisinde antimikrobiyal hale getirebiliyor.    
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    Yüzeyleri antimikrobiyal yapan bakır nanotel sprey geliştirildi
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    Ames Ulusal Laboratuvarı, Iowa Eyalet Üniversitesi ve Buffalo Üniversitesi bilim insanlarından oluşan bir ekip, yüzeylere bakır nanotel tabakası bırakan bir antimikrobiyal sprey geliştirdi. Araştırmacılar, bakır nanoteller (CuNW) ve bakır-çinko nanoteller (CuZnNW) içeren iki farklı sprey ürettiler.

    SARS CoV-2 virüsünde yüksek başarı gösterdiler

    MÖ 2400'lerden itibaren insanlar, enfeksiyon ve hastalıkları tedavi etmek ve önlemek için bakırın antimikrobiyal özelliklerini kullanıyorlar. Bakır iyonu, bir virüsün zarından nüfuz ederek virüsün kendisini kopyalaması işlevini sonlandırabiliyor.

    Ekip, Ames Ulusal Laboratuvarı'nın geçmişteki gerçekleştirdiği devrelerin esnek elektronik cihazlara basılması için bir bakır mürekkebin oluşturulduğu çalışmasına dayanarak bakırın nanotellerin kullanıldığı bir sprey geliştirdiler. Çalışma kapsamında geliştirilen iki tür spreyin etkinlikleri de değerlendirildi.

    Her iki spreyde de teller, su veya etanol gibi bir taşıyıcı çözelti içinde yer alıyor. Plastik, cam ve paslanmaz çelik gibi yüzeylere uygulanabilen sprey, ince bir tabaka halinde püskürtüldükten sonra kuruması için oda sıcaklığında bekletiliyor ve süreç sonunda bir antimikrobiyal kaplama oluşuyor.

    Gerçekleştirilen testlerde SARS CoV-2 virüsü üzerinde bakır disk ile karşılaştırılan spreyler, virüsü devre dışı bırakmada aynı derecede etki gösterirken bakır diskin virüsü devre dışı bırakması 40 dakika sürdü. Buna karşılık spreyler aynı etkiyi 20 dakikada sağladı.

    İki sprey arasındaki kıyaslamada ise ilk 10 dakika içinde saf bakır nanoteller içeren sprey, bakır-çinko nanoteller içeren spreye oranla daha iyi performans gösterdi ancak bakır-çinko kaplama saf bakır kaplamaya göre daha uzun süre etkili kaldı.

    Araştırmacılar, geliştirilen spreylerin Covid-19'un yayılmasını önlemek için kullanılabilmesinin haricinde birçok farklı mikroba karşı koruma amaçlı tercih edilebileceğini söylüyorlar.

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    B
    byomertaha 8 saat önce

    Çok güzel yaw

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