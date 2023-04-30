BiSU sanal su sipariş platformu mali krize girdi

Tam Boyutta Gör Özellikle pandemi döneminde hızlı bir büyüme yaşayarak su dağıtım sektörünün en güçlü oyuncusu haline gelen BiSU platformu yaşanan global ekonomik krize daha fazla dayanamadı ve konkordato ilan etti.

BiSU iflas mı etti?

2015 yılında kurulan BiSU girişimi sanal ortamda damacana su siparişi etmeye olanak tanıyan bir sistem geliştirmişti. Pandemi döneminde hızlı büyüyen girişim İstanbul başta olmak üzere 4 ilde Bi’Market adıyla bir market teslimat sistemi de kurmuştu.

4 Mayıs A101 aktüel kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Ne var ki yılın başlarından itibaren ödenemeyen bayilik ücretleri, hak edişler kafalarda soru işareti oluşturmaya başlamıştı. Gelen bilgilere göre gerekli fonu sağlayamayan şirket borçlarını ödeyebilmek adına konkordato ilan etti.

Şirkete bir kontrol heyeti atanırken 3 ay içerisinde bilançoların düzeltilmesi gerekiyor. Şirket İstanbul’da Bi’Market operasyonlarını durdurdu. 60 şehirde mevcut olan su sipariş pazar yeri operasyonları ise devam edecek. Şirket hızlı bir şekilde yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmek için çalıştığını dile getirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.